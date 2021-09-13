Carbon County Jail Bookings September 6-12

|NAME
|M
|D
|YR
|CHARGES
|RESIDENCE
|YANEZ, MANUEL
|9
|6
|2021
|ASSAULT
|HELPER
|EVANS, JOHN
|9
|6
|2021
|WARRANT
|RIVERTON
|ALLRED, PRESTON
|9
|7
|2021
|POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|PRICE
|SLAMA, JORDON
|9
|8
|2021
|DISTRIBUTING OF PORNOGRAPHIC MATERIAL
|PRICE
|COOK, BRANDY
|9
|8
|2021
|WARRANTS X7
|SALT LAKE
|COOK, DARREN
|9
|8
|2021
|WARRANTS
|MURRAY
|SWEENEY, SPENCER
|9
|8
|2021
|72-HR HOLD
|PRICE
|RAMIREZ, FRANCISCO JAVIER
|9
|8
|2021
|THEFT, POSSESSION OR RECEIVE STOLEN PROPERTY
|MEXICO
|CHRISTIANSEN, VINCENT
|9
|8
|2021
|VIOLATION OF A PROTECTIVE ORDER
|PRICE
|EZELL, BRAIN
|9
|9
|2021
|POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|PRICE
|MANCHESTER, RYAN
|9
|9
|2021
|WARRANT
|HELPER
|SACCO, JOSHUA
|9
|10
|2021
|WARRANTS
|PRICE
|JACOBSEN, MICHAEL
|9
|10
|2021
|WARRANT
|OREM
|ALARCON, OSCAR DELAO
|9
|10
|2021
|DUI
|PRICE
|MILANO, DENNIS
|9
|10
|2021
|POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|HELPER
|GONZALEZ, LUIS
|9
|10
|2021
|ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, DUI, ITEMS PROHIBITED IN CORRECTIONAL FACILITY
|PRICE
|KIRBY, WILLIAM
|9
|10
|2021
|WARRANTS X2
|PRICE
|CHAVES, CHRISTOPHER
|9
|12
|2021
|INTOX, DISORDERLY CONDUCT
|PRICE
|JONES, PETER
|9
|12
|2021
|WARRANT
|HOMELESS
|STEELE, TODD
|9
|12
|2021
|WARRANTS
|HELPER
|YOUNG, WYNDI
|9
|12
|2021
|WARRANT
|PRICE