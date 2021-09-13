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Carbon County Jail Bookings September 6-12

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NAME M D YR CHARGES RESIDENCE
YANEZ, MANUEL 9 6 2021 ASSAULT HELPER
EVANS, JOHN 9 6 2021 WARRANT RIVERTON
ALLRED, PRESTON 9 7 2021 POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE PRICE
SLAMA, JORDON 9 8 2021 DISTRIBUTING OF PORNOGRAPHIC MATERIAL PRICE
COOK, BRANDY 9 8 2021 WARRANTS X7 SALT LAKE
COOK, DARREN 9 8 2021 WARRANTS MURRAY
SWEENEY, SPENCER 9 8 2021 72-HR HOLD PRICE
RAMIREZ, FRANCISCO JAVIER 9 8 2021 THEFT, POSSESSION OR RECEIVE STOLEN PROPERTY MEXICO
CHRISTIANSEN, VINCENT 9 8 2021 VIOLATION OF A PROTECTIVE ORDER PRICE
EZELL, BRAIN 9 9 2021 POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA PRICE
MANCHESTER, RYAN 9 9 2021 WARRANT HELPER
SACCO, JOSHUA 9 10 2021 WARRANTS PRICE
JACOBSEN, MICHAEL 9 10 2021 WARRANT OREM
ALARCON, OSCAR DELAO 9 10 2021 DUI PRICE
MILANO, DENNIS 9 10 2021 POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA HELPER
GONZALEZ, LUIS 9 10 2021 ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, DUI, ITEMS PROHIBITED IN CORRECTIONAL FACILITY PRICE
KIRBY, WILLIAM 9 10 2021 WARRANTS X2 PRICE
CHAVES, CHRISTOPHER 9 12 2021 INTOX, DISORDERLY CONDUCT PRICE
JONES, PETER 9 12 2021 WARRANT HOMELESS
STEELE, TODD 9 12 2021 WARRANTS HELPER
YOUNG, WYNDI 9 12 2021 WARRANT PRICE
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