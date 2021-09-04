Emery County Jail Bookings August 17 – September 1

|8/17/21
|FAUST, TYLER L
|NOT CLASSIFIED
|8/20/21
|FAUST, TYLER L
|NA-SEX OFFENSE X39
|8/21/21
|JOHNSON, FARON L
|CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION, WARRANT ARREST
|8/22/21
|LEDGER, NICHOLAS C
|WARRANT ARREST
|8/22/21
|ROBINSON, JACOB M
|ALCOHOL OFFENSE, DUI ALCOHOL OR DRUGS, TRAFFIC OFFENSE
|8/24/21
|SNOW, JONATHAN B
|PROBATION/PAROLE VIOLATION
|8/24/21
|MARTINEZ, MICHELINE J
|ASSAULT, SIMPLE, FAMILY FIGHT
|8/25/21
|HARTLEY, JAMES L
|WARRANT ARREST
|8/27/21
|CURTIS, EAN J
|ALCOHOL OFFENSE, DUI ALCOHOL OR DRUGS
|8/28/21
|DAVIS, LOGAN T
|DUI ALCOHOL OR DRUGS
|8/28/21
|GILES, DILLIN R
|ALCOHOL OFFENSE
|8/28/21
|ROBLERO, JORGE
|ALCOHOL OFFENSE, DUI ALCOHOL OR DRUGS, TRAFFIC OFFENSE
|8/31/21
|EWELL, RICKY M
|PROBATION/PAROLE VIOLATION
|8/31/21
|CHAFFIN, MICK F
|PROBATION/PAROLE VIOLATION
|8/31/21
|JACKSON, ELIJAH E
|PROBATION/PAROLE VIOLATION
|9/1/21
|BACON, WILLIAM T
|NOT CLASSIFIED
|9/1/21
|CHAFFIN, MICK F
|WARRANT ARREST
|9/1/21
|UPTAIN, WILLIAM A
|WARRANT ARREST
|9/1/21
|BRUNELL, WILLIAM M
|WARRANT ARREST
|9/1/21
|OLIVER, MICHAEL B
|WARRANT ARREST