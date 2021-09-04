MenuMenu


  1. Home
  2. Local News
  3. Emery County Jail Bookings August 17 – September 1

Emery County Jail Bookings August 17 – September 1

EC-Sheriffs-office2.jpg
8/17/21 FAUST, TYLER L NOT CLASSIFIED
8/20/21 FAUST, TYLER L NA-SEX OFFENSE X39
8/21/21 JOHNSON, FARON L CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION, WARRANT ARREST
8/22/21 LEDGER, NICHOLAS C WARRANT ARREST
8/22/21 ROBINSON, JACOB M ALCOHOL OFFENSE, DUI ALCOHOL OR DRUGS, TRAFFIC OFFENSE
8/24/21 SNOW, JONATHAN B PROBATION/PAROLE VIOLATION
8/24/21 MARTINEZ, MICHELINE J ASSAULT, SIMPLE, FAMILY FIGHT
8/25/21 HARTLEY, JAMES L WARRANT ARREST
8/27/21 CURTIS, EAN J ALCOHOL OFFENSE, DUI ALCOHOL OR DRUGS
8/28/21 DAVIS, LOGAN T DUI ALCOHOL OR DRUGS
8/28/21 GILES, DILLIN R ALCOHOL OFFENSE
8/28/21 ROBLERO, JORGE ALCOHOL OFFENSE, DUI ALCOHOL OR DRUGS, TRAFFIC OFFENSE
8/31/21 EWELL, RICKY M PROBATION/PAROLE VIOLATION
8/31/21 CHAFFIN, MICK F PROBATION/PAROLE VIOLATION
8/31/21 JACKSON, ELIJAH E PROBATION/PAROLE VIOLATION
9/1/21 BACON, WILLIAM T NOT CLASSIFIED
9/1/21 CHAFFIN, MICK F WARRANT ARREST
9/1/21 UPTAIN, WILLIAM A WARRANT ARREST
9/1/21 BRUNELL, WILLIAM M WARRANT ARREST
9/1/21 OLIVER, MICHAEL B WARRANT ARREST
scroll to top
X
X