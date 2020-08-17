MenuMenu

  1. Home
  2. Local News
  3. Emery County Jail Bookings August 3-16

Emery County Jail Bookings August 3-16

EC-Sheriffs-office2-1.jpg
8/3/2020 HORTON, JUSTIN K DISORDERLY CONDUCT, NOT CLASSIFIED, TRESPASSING
8/3/2020 TODD, ROBERT A
8/4/2020 GARRETT, LOGAN F ALCOHOL OFFENSE
8/6/2020 JOHNSON, DENNIS W
8/6/2020 STATEN, CASEY B
8/6/2020 CARSON, CAMERON A
8/7/2020 JOHNSON, KYLE DUI ALCOHOL OR DRUGS
8/7/2020 BRETON, YOEY S TRAFFIC OFFENSE X4
8/8/2020 CORBETT, CHERIE NOT CLASSIFIED
8/9/2020 GARCIA-SAMANO, OMAR CONT SUBSTANCE/SALE/MANU/OTHER
8/11/2020 JOHNSON, BRUCE D WARRANT ARREST
8/11/2020 ADAMS, TEIGAN S COMMITMENT
8/12/2020 HANSON, NATALEE M NOT CLASSIFIED
8/13/2020 PAULE, ELBERT
8/14/2020 TSO, PATRICK ASSAULT, SIMPLE
8/15/2020 WOOD, ROCHELLE WARRANT ARREST
8/16/2020 ARRIEN, IGNACIO K CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION X2, DUI ALCOHOL OR DRUGS
scroll to top
WordPress Video Lightbox
X
X