Emery County Jail Bookings August 3-16

|8/3/2020
|HORTON, JUSTIN K
|DISORDERLY CONDUCT, NOT CLASSIFIED, TRESPASSING
|8/3/2020
|TODD, ROBERT A
|8/4/2020
|GARRETT, LOGAN F
|ALCOHOL OFFENSE
|8/6/2020
|JOHNSON, DENNIS W
|8/6/2020
|STATEN, CASEY B
|8/6/2020
|CARSON, CAMERON A
|8/7/2020
|JOHNSON, KYLE
|DUI ALCOHOL OR DRUGS
|8/7/2020
|BRETON, YOEY S
|TRAFFIC OFFENSE X4
|8/8/2020
|CORBETT, CHERIE
|NOT CLASSIFIED
|8/9/2020
|GARCIA-SAMANO, OMAR
|CONT SUBSTANCE/SALE/MANU/OTHER
|8/11/2020
|JOHNSON, BRUCE D
|WARRANT ARREST
|8/11/2020
|ADAMS, TEIGAN S
|COMMITMENT
|8/12/2020
|HANSON, NATALEE M
|NOT CLASSIFIED
|8/13/2020
|PAULE, ELBERT
|8/14/2020
|TSO, PATRICK
|ASSAULT, SIMPLE
|8/15/2020
|WOOD, ROCHELLE
|WARRANT ARREST
|8/16/2020
|ARRIEN, IGNACIO K
|CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION X2, DUI ALCOHOL OR DRUGS