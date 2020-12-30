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Emery County Jail Bookings December 15-28

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12/15/2020 DONALDSON, CARL D CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION, TRAFFIC OFFENSE X2
12/20/2020 BISHOP, BAILEY W ASSAULT, SIMPLE, BOMB THREAT OR ATTACK, CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION X2, NOT CLASSIFIED X3, OBSTRUCTING JUSTICE, TRAFFIC OFFENSE X2
12/21/2020 KELLY, TRACY F NOT CLASSIFIED
12/23/2020 POWELL, DEVON
12/23/2020 HAYWARD, RICHARD D ASSAULT, SIMPLE
12/28/2020 WILLIAMS, DEANGELO D ASSAULT WITH A FIREARM, BUGLARY, NON-RES, UNLAWF ENT, KIDNAPPING, NOT CLASSIFIED, OBSTRUCTING JUSTICE, POSESSION OF STOLEN FIREARM, THEFT, PROPERTY, OTHER, WEAPONS OFFENSE X2
12/28/2020 NELSON, PAUL W VANDALISM
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