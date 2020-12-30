Emery County Jail Bookings December 15-28

|12/15/2020
|DONALDSON, CARL D
|CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION, TRAFFIC OFFENSE X2
|12/20/2020
|BISHOP, BAILEY W
|ASSAULT, SIMPLE, BOMB THREAT OR ATTACK, CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION X2, NOT CLASSIFIED X3, OBSTRUCTING JUSTICE, TRAFFIC OFFENSE X2
|12/21/2020
|KELLY, TRACY F
|NOT CLASSIFIED
|12/23/2020
|POWELL, DEVON
|12/23/2020
|HAYWARD, RICHARD D
|ASSAULT, SIMPLE
|12/28/2020
|WILLIAMS, DEANGELO D
|ASSAULT WITH A FIREARM, BUGLARY, NON-RES, UNLAWF ENT, KIDNAPPING, NOT CLASSIFIED, OBSTRUCTING JUSTICE, POSESSION OF STOLEN FIREARM, THEFT, PROPERTY, OTHER, WEAPONS OFFENSE X2
|12/28/2020
|NELSON, PAUL W
|VANDALISM