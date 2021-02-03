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Emery County Jail Bookings January 27 – February 8

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1/27/2021 SAN NICOLAS, BRENDEN 8/10/1997
1/27/2021 MITCHESON, FELISHA D 9/24/1986 PROBATION VIOLATION
1/28/2021 JENSEN, CASEY D 2/5/1970 POSSESSION OR USE OF A CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSES DRUG PARAPHERNALIA X2
2/2/2021 KELLY, DEVIN R 9/19/2002 RECKLESS DRIVING
2/2/2021 HILL, NATHANIEL 5/26/1975 PROBATION VIOLATION
2/5/2021 PANIAGUA, ANTONIO D 7/16/1995 SPEEDING, DISTRIBUTN CONT SUBS
2/5/2021 SANCHEZ-ALVAREZ, ELIEZER 1/14/1989 DISTRIBUTION OF CONTROLLED SUBSSTANCE
2/5/2021 SILLIMAN, TANNER B 7/12/1992 ALCOHOL RESTRICTED DRIVER
2/5/2021 TAYLOR, NATHANIAL L 3/25/1997 CRIMINAL MISCHIEF
2/6/2021 KYLE, RANDY L 9/30/1983 POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA, FAILURE TO STOP AT COMMAND OF LAW ENFORCEMENT
2/7/2021 BILLINGS, DAVID L 5/17/1952 DUI ALCOHOL/DRUGS, SPEEDING, DRIVING ON DENIED/SUSP/REVOKED, POSSESSION OR USE OF A CONTROLLED SUBSTANCE X3
2/8/2021 TIPPETTS, JEREMY J 7/4/1979 DUI ALCOHOL/DRUGS
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