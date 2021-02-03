Emery County Jail Bookings January 27 – February 8

|1/27/2021
|SAN NICOLAS, BRENDEN
|8/10/1997
|1/27/2021
|MITCHESON, FELISHA D
|9/24/1986
|PROBATION VIOLATION
|1/28/2021
|JENSEN, CASEY D
|2/5/1970
|POSSESSION OR USE OF A CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSES DRUG PARAPHERNALIA X2
|2/2/2021
|KELLY, DEVIN R
|9/19/2002
|RECKLESS DRIVING
|2/2/2021
|HILL, NATHANIEL
|5/26/1975
|PROBATION VIOLATION
|2/5/2021
|PANIAGUA, ANTONIO D
|7/16/1995
|SPEEDING, DISTRIBUTN CONT SUBS
|2/5/2021
|SANCHEZ-ALVAREZ, ELIEZER
|1/14/1989
|DISTRIBUTION OF CONTROLLED SUBSSTANCE
|2/5/2021
|SILLIMAN, TANNER B
|7/12/1992
|ALCOHOL RESTRICTED DRIVER
|2/5/2021
|TAYLOR, NATHANIAL L
|3/25/1997
|CRIMINAL MISCHIEF
|2/6/2021
|KYLE, RANDY L
|9/30/1983
|POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA, FAILURE TO STOP AT COMMAND OF LAW ENFORCEMENT
|2/7/2021
|BILLINGS, DAVID L
|5/17/1952
|DUI ALCOHOL/DRUGS, SPEEDING, DRIVING ON DENIED/SUSP/REVOKED, POSSESSION OR USE OF A CONTROLLED SUBSTANCE X3
|2/8/2021
|TIPPETTS, JEREMY J
|7/4/1979
|DUI ALCOHOL/DRUGS