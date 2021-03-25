Emery County Jail Bookings March 19-30

|3/19/2021
|EZELL, BRIAN A
|8/15/1984
|WARRANT ARREST X2
|3/19/2021
|PRICE, CASEY R
|7/23/1988
|PROTECTIVE ORDER VIOLATION
|3/20/2021
|JENSEN, COREY L
|1/6/1981
|ALCOHOL OFFENSE, DUI ALCOHOL OR DRUGS
|3/23/2021
|HORTON, DYLAN M
|11/5/2002
|ALCOHOL OFFENSE
|3/24/2021
|DUNN, JAIME L
|2/23/1983
|WARRANT ARREST X2
|3/25/2021
|COX, PHILLIP G
|7/16/1955
|ALCOHOL OFFENSE, DUI ALCOHOL OR DRUGS
|3/24/2021
|GILLEY, MATTHEW J
|9/19/1991
|WARRANT ARREST
|3/26/2021
|GOLLIHUGH, JIMMY W
|4/30/1997
|CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION X3, TRAFFIC OFFENSE X2
|3/26/2021
|PALMER, SARA A
|10/13/1989
|FAMILY FIGHT X2
|3/27/2021
|BEHLING, JEREMY A
|3/4/1976
|CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION X2, WARRANT ARREST
|3/27/2021
|MINCHEY, JACOB L
|11/5/1980
|WARRANT ARREST X2
|3/28/2021
|DAVIS, BRETT J
|4/6/1983
|CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION X3, INTOXICATED PERSON
|3/29/2021
|KEISEL, KOLBY C
|6/17/1990
|NOT CLASSIFIED
|3/29/2021
|HANSON, JUSTIN P
|4/23/1989
|CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION X2, DUI ALCOHOL OR DRUGS, TRAFFIC OFFENSE X2
|3/29/2021
|FILLMORE, CASEY J
|9/10/1974
|ALCOHOL OFFENSE, DUI ALCOHOL OR DRUGS
|3/30/2021
|JONES, NOAH R
|3/21/2000
|ALCOHOL OFFENSE, DUI ALCOHOL OR DRUGS