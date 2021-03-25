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Emery County Jail Bookings March 19-30

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3/19/2021 EZELL, BRIAN A 8/15/1984 WARRANT ARREST X2
3/19/2021 PRICE, CASEY R 7/23/1988 PROTECTIVE ORDER VIOLATION
3/20/2021 JENSEN, COREY L 1/6/1981 ALCOHOL OFFENSE, DUI ALCOHOL OR DRUGS
3/23/2021 HORTON, DYLAN M 11/5/2002 ALCOHOL OFFENSE
3/24/2021 DUNN, JAIME L 2/23/1983 WARRANT ARREST X2
3/25/2021 COX, PHILLIP G 7/16/1955 ALCOHOL OFFENSE, DUI ALCOHOL OR DRUGS
3/24/2021 GILLEY, MATTHEW J 9/19/1991 WARRANT ARREST
3/26/2021 GOLLIHUGH, JIMMY W 4/30/1997 CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION X3, TRAFFIC OFFENSE X2
3/26/2021 PALMER, SARA A 10/13/1989 FAMILY FIGHT X2
3/27/2021 BEHLING, JEREMY A 3/4/1976 CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION X2, WARRANT ARREST
3/27/2021 MINCHEY, JACOB L 11/5/1980 WARRANT ARREST X2
3/28/2021 DAVIS, BRETT J 4/6/1983 CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION X3, INTOXICATED PERSON
3/29/2021 KEISEL, KOLBY C 6/17/1990 NOT CLASSIFIED
3/29/2021 HANSON, JUSTIN P 4/23/1989 CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION X2, DUI ALCOHOL OR DRUGS, TRAFFIC OFFENSE X2
3/29/2021 FILLMORE, CASEY J 9/10/1974 ALCOHOL OFFENSE, DUI ALCOHOL OR DRUGS
3/30/2021 JONES, NOAH R 3/21/2000 ALCOHOL OFFENSE, DUI ALCOHOL OR DRUGS
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