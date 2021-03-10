Emery County Jail Bookings March 4-17

|3/4/2021
|HOWES, KELLY
|3/4/1981
|SPOUSE ABUSE
|3/4/2021
|HILL, JEAN M
|3/27/1978
|WARRANT ARREST
|3/4/2021
|UPTAIN, WILLIAM A
|9/22/1979
|WARRANT ARREST X8
|3/9/2021
|DUNCAN, MERVIN M
|1/11/1949
|ANIMAL PROBLEM
|3/9/2021
|LUCAS, JIMMY N
|2/12/1978
|3/9/2021
|DAVIS, BRETT J
|4/6/1983
|CONTROLLED SUBSTANCE/POSSESSION X2, WARRANT ARREST
|3/10/2021
|HUNTER, HAWLEY
|12/25/1973
|DISORDERLY CONDUCT
|3/10/2021
|LIVINGSTON, JASON R
|7/10/1975
|WARRANT ARREST X2
|3/11/2021
|QUADLIN, JAMES J
|3/5/1996
|ALCOHOL OFFENSE
|3/12/2021
|VAZQUEZ, GUSTAVO
|2/8/1995
|3/12/2021
|RICE, NOAH Q
|10/9/1989
|COMMITMENT
|3/13/2021
|GREGERSEN, MACEN J
|6/8/1989
|CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION X3
|3/15/2021
|BISHOP, DYLAN C
|5/8/2001
|CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION
|3/16/2021
|TRUJILLO, ANNA M
|4/19/1968
|NOT CLASSIFIED
|3/17/2021
|BEHLING, TRACY D
|1/11/1983
|DUI ALCOHOL OR DRUGS