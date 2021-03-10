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Emery County Jail Bookings March 4-17

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3/4/2021 HOWES, KELLY 3/4/1981 SPOUSE ABUSE
3/4/2021 HILL, JEAN M 3/27/1978 WARRANT ARREST
3/4/2021 UPTAIN, WILLIAM A 9/22/1979 WARRANT ARREST X8
3/9/2021 DUNCAN, MERVIN M 1/11/1949 ANIMAL PROBLEM
3/9/2021 LUCAS, JIMMY N 2/12/1978
3/9/2021 DAVIS, BRETT J 4/6/1983 CONTROLLED SUBSTANCE/POSSESSION X2, WARRANT ARREST
3/10/2021 HUNTER, HAWLEY 12/25/1973 DISORDERLY CONDUCT
3/10/2021 LIVINGSTON, JASON R 7/10/1975 WARRANT ARREST X2
3/11/2021 QUADLIN, JAMES J 3/5/1996 ALCOHOL OFFENSE
3/12/2021 VAZQUEZ, GUSTAVO 2/8/1995
3/12/2021 RICE, NOAH Q 10/9/1989 COMMITMENT
3/13/2021 GREGERSEN, MACEN J 6/8/1989 CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION X3
3/15/2021 BISHOP, DYLAN C 5/8/2001 CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION
3/16/2021 TRUJILLO, ANNA M 4/19/1968 NOT CLASSIFIED
3/17/2021 BEHLING, TRACY D 1/11/1983 DUI ALCOHOL OR DRUGS
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