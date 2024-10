NOTICE OF UNCLAIMED PROPERTY PRICE CITY

The following have unclaimed property with Price City:

LLC KCCS – Carla Saccomanno

Edgar Delleon Rubio

Margaret J Hanson

Nevaeh M Vigil

Nicole Moll

Brandon L Ruelas

Tyler D Archuleta

William J Cipponeri

McKenna E Penrod

Terry L Johnson

Justin M Day

Kaitlinn M Von Rintelen

Brad Forsythe

Keegan Archuletta

Hunter C Wooden

Jagpreet S Ahluwalia

Kaydence Christina Richardson

Jess L Kouris

Angela J Garrish

Hanna M Larsen

Brynn D Larsen

Dana K Robb

Rylan M Anderson

Jeremy S Craig

Chad S Beardall

Alan L Shaw

Kathleen M Marshall

Brian M Sanchez

Daniel W Gerrish

Kathleen Bitetti

Martin, Kaitlin N

Mad Man Basso

Emily M Chanak

Rick & Tedann Blanchard

Shelby Shurtliff

Patrick Don Smuin

Sidney K Ho

Jill Edwards Ison

Tanner Don Hackney

Trista Cowley-Migliori

Caleb M Misner

Michael J Robinson

Carlyle J Otterstrom III

Elena M Vigil

Contact Price City Finance office for more information 185 East Main, Room 203, Price, Utah, or call 435-636-3161or email elainea@priceutah.net.

Published in the ETV Newspaper October 23 and October 30, 2024.