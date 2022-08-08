Carbon County Jail Bookings August 1-7

|ELLIS, REBECCA
|8
|1
|2022
|WARRANTS X 5
|30
|PRICE
|WHITAKER, JULIE
|8
|1
|2022
|DISORDERLY CONDUCT
|58
|PRICE
|LEDUC, MARIAN
|8
|1
|2022
|PUBLIC INTOXICATION
|48
|PRICE
|YAKOVICH, DAVID
|8
|1
|2022
|DUI, OPEN CONTAINER
|34
|EAST CARBON
|TORRES, BRANDON
|8
|2
|2022
|WARRANT
|26
|WEST VALLEY
|BENE, COLIN
|8
|2
|2022
|CRIMINAL MISCHIEF, CRIMINAL TRESPASS
|61
|PRICE
|POCKER, SARAH
|8
|2
|2022
|DUI
|62
|GUNNISON, CO
|TERWILLEGER, DALE
|8
|2
|2022
|BOARD WARRANT(HOLD)
|45
|MOAB
|HATCH, TOM
|8
|3
|2022
|COMMITMENT
|44
|PRICE
|COLLINS, ROSIE
|8
|3
|2022
|DISORDERLY CONDUCT
|55
|HOMELESS
|SANCHEZ, BRANDON
|8
|3
|2022
|COMMITMENT
|42
|HELPER
|WOOD, EVAN
|8
|3
|2022
|COMMITMENT
|30
|PRICE
|HANSEN, RASHELL
|8
|4
|2022
|WARRANT X4
|43
|PRICE
|FELIX, ARTHUR
|8
|4
|2022
|WARRANT
|53
|PRICE
|MARK, COREY
|8
|4
|2022
|DUI, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, FAILURE TO MOVE OVER FOR EMERGENCY VEHICLE, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, WARRANT X2
|25
|WEST VALLEY
|CARILLO, RANDALL
|8
|4
|2022
|WARRANT
|71
|PRICE
|NIELSON, PETER
|8
|5
|2022
|60-DAY COMMITMENT
|38
|HUNTINGTON
|LINE, ZACHARY
|8
|5
|2022
|WEEKEND COMMITMENT
|31
|PRICE
|BUTKOVICH, NICHALS
|8
|5
|2022
|2 WARRANTS
|21
|PRICE
|COHOE, FERNANDO
|8
|6
|2022
|2 WARRANTS, RECKLESS DRIVING, SPEEDING, RIGHT OF WAY STOP SIGNS X11, FAIL TO STOP AT COMMAND OF LAW ENFORCEMENT, FAIL TO STOP AT COMMAND OF POLICE, INTERFERENCE WITH ARRESTING OFFICER, DRIVE ON SUSPEND OR REVOKE LICENSE, DUTY OF OPERATOR AFTER LEAVING SCENE WITH KNOWLEDGE OF ACCIDENT, DUI, OPEN CONTAINER, FALSE EVIDENCE OF REGISTRATION AND TITLE, USING PLATES REGISTERED TO ANOTHER VEHICLE
|21
|PRICE
|CENICEROS, ISABELLE
|8
|6
|2022
|DUI ALCOHOL
|23
|PRICE
|HAUSER, LUCAS
|8
|6
|2022
|WARRANT X2
|41
|PRICE
|WORLEY, TERESA
|8
|6
|2022
|WARRANT
|53
|PRICE
|TURNER, BRITTANY
|8
|6
|2022
|WARRANT
|33
|PRICE
|PIKE, MCKAITE
|8
|6
|2022
|WARRANT
|24
|EAST CARBON
|COX, SHANE
|8
|6
|2022
|ASSAULT (DV)
|48
|EAST CARBON
|ROBERTSON, ROY
|8
|7
|2022
|TRESSPASSING
|53
|PRICE
|WHITAKER, JULIE
|8
|7
|2022
|ASSAULT, DISORDERLY CONDUCT, PROPELLING BODILY SUBSTANCE, THREAT OF VIOLENCE
|59
|HOMELESS