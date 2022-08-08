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Carbon County Jail Bookings August 1-7

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ELLIS, REBECCA 8 1 2022 WARRANTS X 5 30 PRICE
WHITAKER, JULIE 8 1 2022 DISORDERLY CONDUCT 58 PRICE
LEDUC, MARIAN 8 1 2022 PUBLIC INTOXICATION 48 PRICE
YAKOVICH, DAVID 8 1 2022 DUI, OPEN CONTAINER 34 EAST CARBON
TORRES, BRANDON 8 2 2022 WARRANT 26 WEST VALLEY
BENE, COLIN 8 2 2022 CRIMINAL MISCHIEF, CRIMINAL TRESPASS 61 PRICE
POCKER, SARAH 8 2 2022 DUI 62 GUNNISON, CO
TERWILLEGER, DALE 8 2 2022 BOARD WARRANT(HOLD) 45 MOAB
HATCH, TOM 8 3 2022 COMMITMENT 44 PRICE
COLLINS, ROSIE 8 3 2022 DISORDERLY CONDUCT 55 HOMELESS
SANCHEZ, BRANDON 8 3 2022 COMMITMENT 42 HELPER
WOOD, EVAN 8 3 2022 COMMITMENT 30 PRICE
HANSEN, RASHELL 8 4 2022 WARRANT X4 43 PRICE
FELIX, ARTHUR 8 4 2022 WARRANT 53 PRICE
MARK, COREY 8 4 2022 DUI, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, FAILURE TO MOVE OVER FOR EMERGENCY VEHICLE, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, WARRANT X2 25 WEST VALLEY
CARILLO, RANDALL 8 4 2022 WARRANT 71 PRICE
NIELSON, PETER 8 5 2022 60-DAY COMMITMENT 38 HUNTINGTON
LINE, ZACHARY 8 5 2022 WEEKEND COMMITMENT 31 PRICE
BUTKOVICH, NICHALS 8 5 2022 2 WARRANTS 21 PRICE
COHOE, FERNANDO 8 6 2022 2 WARRANTS, RECKLESS DRIVING, SPEEDING, RIGHT OF WAY STOP SIGNS X11, FAIL TO STOP AT COMMAND OF LAW ENFORCEMENT, FAIL TO STOP AT COMMAND OF POLICE, INTERFERENCE WITH ARRESTING OFFICER, DRIVE ON SUSPEND OR REVOKE LICENSE, DUTY OF OPERATOR AFTER LEAVING SCENE WITH KNOWLEDGE OF ACCIDENT, DUI, OPEN CONTAINER, FALSE EVIDENCE OF REGISTRATION AND TITLE, USING PLATES REGISTERED TO ANOTHER VEHICLE 21 PRICE
CENICEROS, ISABELLE 8 6 2022 DUI ALCOHOL 23 PRICE
HAUSER, LUCAS 8 6 2022 WARRANT X2 41 PRICE
WORLEY, TERESA 8 6 2022 WARRANT 53 PRICE
TURNER, BRITTANY 8 6 2022 WARRANT 33 PRICE
PIKE, MCKAITE 8 6 2022 WARRANT 24 EAST CARBON
COX, SHANE 8 6 2022 ASSAULT (DV) 48 EAST CARBON
ROBERTSON, ROY 8 7 2022 TRESSPASSING 53 PRICE
WHITAKER, JULIE 8 7 2022 ASSAULT, DISORDERLY CONDUCT, PROPELLING BODILY SUBSTANCE, THREAT OF VIOLENCE 59 HOMELESS
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