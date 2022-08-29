Carbon County Jail Bookings August 22-28

|SANCHEZ, BRIAN
|8
|22
|2022
|POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, 72-HOUR HOLD
|37
|PRICE
|ASHLEY, JEREMIAH
|8
|22
|2022
|COMMITMENT
|33
|PRICE
|ADAMS, ZACHARY
|8
|22
|2022
|1-DAY COMMITMENT
|24
|PRICE
|KOURIS, DOMINICK
|8
|23
|2022
|WARRANTS X 3
|24
|PRICE
|CAHOON, MIKELL
|8
|23
|2022
|COMMITMENT
|25
|SALINA
|EDMUNDS, JOEY
|8
|23
|2022
|WARRANT
|42
|SALT LAKE
|BRADFORD, TIFFANY
|8
|23
|2022
|WARRANT
|35
|PRICE
|DAMRON, JACOB
|8
|23
|2022
|WARRANT, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE X2, USE OR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|27
|PRICE
|LUPO, ANDREA
|8
|23
|2022
|DUI
|35
|PRICE
|WORLEY, JEREMIE
|8
|24
|2022
|THREATS OF VIOLENCE, RESISTING ARREST, CRIMINAL TRESPASS, HARASSMENT (DV)
|43
|PRICE
|JOHNSON, HEATHER
|8
|24
|2022
|WARRANT
|53
|PRICE
|BUTZ, DAKOTA
|8
|24
|2022
|ASSAULT, WARRANT
|21
|PRICE
|VILLA, STACY
|8
|25
|2022
|WARRANT
|32
|HELPER
|BARNETT, ZACKARY
|8
|25
|2022
|WARRANT, POSS CONTROLED SUB
|28
|SPRING GLEN
|CHRIPPS, CHIVAS
|8
|25
|2022
|72-HOUR HOLD
|38
|PRICE
|HOUSKEEPER, JACK
|8
|25
|2022
|INTOXICATION
|65
|PRICE
|BUDGE, JAKOB
|8
|25
|2022
|CRIMINAL MISCHIEF, INTERFERE W/ ARRESTING OFFICER
|18
|PRICE
|LINVILLE, TRISTIAN
|8
|25
|2022
|WARRANT
|21
|PRICE
|BRINKLEY, JAMES
|8
|26
|2022
|72-HOUR HOLD
|38
|PRICE
|TAYLOR, COLBY
|8
|26
|2022
|72-HOUR HOLD, WARRANT
|35
|HUNTINGTON
|MARVIDIKIS, JOSHUA
|8
|26
|2022
|72-HOUR HOLD
|32
|HELPER
|ROSAS, MARIE
|8
|26
|2022
|WARRANT
|20
|PRICE
|ALEXANDER, LINEL
|8
|26
|2022
|DUI, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA
|26
|MISSISSIPPI
|FLORES, ALEXSANDRIA
|8
|27
|2022
|WARRANT
|22
|PRICE
|NOYES, CAMERON
|8
|27
|2022
|WARRANT
|31
|PRICE
|PALACIOS, BRENDAN
|8
|27
|2022
|DUI, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, OPEN CONTAINER, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN, FAILURE TO USE TURN SIGNAL
|22
|PRICE
|MELENDEZ, ANTONIO
|8
|27
|2022
|WARRANT
|49
|PRICE
|SANCHEZ, BILL
|8
|28
|2022
|DUI, FAILURE TO USE TURN SIGNAL
|63
|MOAB
|LOCKWOOD, CHRISTOPHER
|8
|28
|2022
|DUI, RECKLESS DRIVING, IMPROPER LANE TRAVEL, FAILURE TO YIELD TO AN EMERGENCY VEHICLE
|50
|PENNSYLVANIA
|LANDRUMM, ILARIS
|8
|28
|2022
|CRIMINAL MISCHIEF (DV), DOMESTIC VIOLENCE IN PRESENCE OF CHILD X2
|18
|PRICE