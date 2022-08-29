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Carbon County Jail Bookings August 22-28

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SANCHEZ, BRIAN 8 22 2022 POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, 72-HOUR HOLD 37 PRICE
ASHLEY, JEREMIAH 8 22 2022 COMMITMENT 33 PRICE
ADAMS, ZACHARY 8 22 2022 1-DAY COMMITMENT 24 PRICE
KOURIS, DOMINICK 8 23 2022 WARRANTS X 3 24 PRICE
CAHOON, MIKELL 8 23 2022 COMMITMENT 25 SALINA
EDMUNDS, JOEY 8 23 2022 WARRANT 42 SALT LAKE
BRADFORD, TIFFANY 8 23 2022 WARRANT 35 PRICE
DAMRON, JACOB 8 23 2022 WARRANT, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE X2, USE OR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 27 PRICE
LUPO, ANDREA 8 23 2022 DUI 35 PRICE
WORLEY, JEREMIE 8 24 2022 THREATS OF VIOLENCE, RESISTING ARREST, CRIMINAL TRESPASS, HARASSMENT (DV) 43 PRICE
JOHNSON, HEATHER 8 24 2022 WARRANT 53 PRICE
BUTZ, DAKOTA 8 24 2022 ASSAULT, WARRANT 21 PRICE
VILLA, STACY 8 25 2022 WARRANT 32 HELPER
BARNETT, ZACKARY 8 25 2022 WARRANT, POSS CONTROLED SUB 28 SPRING GLEN
CHRIPPS, CHIVAS 8 25 2022 72-HOUR HOLD 38 PRICE
HOUSKEEPER, JACK 8 25 2022 INTOXICATION 65 PRICE
BUDGE, JAKOB 8 25 2022 CRIMINAL MISCHIEF, INTERFERE W/ ARRESTING OFFICER 18 PRICE
LINVILLE, TRISTIAN 8 25 2022 WARRANT 21 PRICE
BRINKLEY, JAMES 8 26 2022 72-HOUR HOLD 38 PRICE
TAYLOR, COLBY 8 26 2022 72-HOUR HOLD, WARRANT 35 HUNTINGTON
MARVIDIKIS, JOSHUA 8 26 2022 72-HOUR HOLD 32 HELPER
ROSAS, MARIE 8 26 2022 WARRANT 20 PRICE
ALEXANDER, LINEL 8 26 2022 DUI, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA 26 MISSISSIPPI
FLORES, ALEXSANDRIA 8 27 2022 WARRANT 22 PRICE
NOYES, CAMERON 8 27 2022 WARRANT 31 PRICE
PALACIOS, BRENDAN 8 27 2022 DUI, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, OPEN CONTAINER, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN, FAILURE TO USE TURN SIGNAL 22 PRICE
MELENDEZ, ANTONIO 8 27 2022 WARRANT 49 PRICE
SANCHEZ, BILL 8 28 2022 DUI, FAILURE TO USE TURN SIGNAL 63 MOAB
LOCKWOOD, CHRISTOPHER 8 28 2022 DUI, RECKLESS DRIVING, IMPROPER LANE TRAVEL, FAILURE TO YIELD TO AN EMERGENCY VEHICLE 50 PENNSYLVANIA
LANDRUMM, ILARIS 8 28 2022 CRIMINAL MISCHIEF (DV), DOMESTIC VIOLENCE IN PRESENCE OF CHILD X2 18 PRICE
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