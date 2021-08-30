Carbon County Jail Bookings August 23-29

|NAME
|M
|D
|YR
|CHARGES
|RESIDENCE
|THOMPSON, DUSTIN ALLAN
|8
|23
|2021
|WARRANT X7, RECEIVE/TRANSFER STOLEN VEHICLE
|MYTON
|BOWMAN, KIMBERLY
|8
|24
|2021
|WARRANT
|ELMO
|CORDOVA, JEREMY
|8
|24
|2021
|WARRANT
|ELMO
|FLETCHER, SCOTT
|8
|24
|2021
|WARRANT
|CLEVELAND, UT
|WATERS, BOBBY
|8
|25
|2021
|WARRANT X3
|EAST CARBON
|JUSTESEN, MEGAN MAXINE
|8
|25
|2021
|WARRANT
|PRICE
|TRUJILLO, SAMMIE JOE
|8
|25
|2021
|WARRANT
|PRICE
|WILSON, BROOKLYNN
|8
|25
|2021
|WARRANT X10
|PRICE
|KOURIANOS, CHRISTINA LEE
|8
|25
|2021
|INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT, CRIMINAL MISCHIEF, ASSAULT ON HEALTH CARE PROVIDER
|PRICE
|FERGUSON, RICHARD
|8
|25
|2021
|ASSAULT, INTERFERENCE W/ ARRESTING OFFICER, CRIMINAL MISCHIEF, FAILURE TO DISCLOSE IDENTITY, INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT
|PRICE
|WRIGHT, WENDY
|8
|26
|2021
|DISORDERLY CONDUCT
|PRICE
|SHANNON, TYLER SCOTT
|8
|26
|2021
|DUI, DRIVING ON DENIED, FAIL TO OPERATE WITHIN A SINGLE LANE
|PRICE
|ALI, ABDEEN ADAM MUHAMMED
|8
|26
|2021
|DUI, OPEN CONTAINER, LANE TRAVEL
|COLORADO
|LANHAM, TERESA LYNN
|8
|26
|2021
|DUI
|PRICE
|ROWLEY, DEREK
|8
|26
|2021
|WARRANT
|NEVADA
|LOPEZ-HERNANDEZ, ARMANDO
|8
|27
|2021
|DOMESTIC VIOLENCE IN THE PRESENCE OF CHILD, ASSAULT W/SUBSTANTIAL BODILY INJURY, WARRANT
|PRICE
|MAYNES, RYAN
|8
|27
|2021
|24-HOUR COMMITMENT
|DRAPER
|FRANCISE, ALISIA
|8
|27
|2021
|ASSAULT, AGGRAVATED ASSAULT
|PRICE
|MACLEAN, ANDREW
|8
|28
|2021
|DUI, OPEN CONTAINER, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, IGNITION INTERLOCK VIOLATION, DRIVING ON SUSPENDED OR REVOKED DL
|WELLINGTON
|MERLEN, DENVER
|8
|28
|2021
|INTERRUPTION OF A COMMUNICATION DEVICE
|PRICE
|PYNE, KENT
|8
|29
|2021
|STALKING (DV), VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER (DV)
|PRICE
|HORAN, KRISTEN
|8
|29
|2021
|WARRANTS
|HELPER
|THAYN, TERRY
|8
|29
|2021
|DUI/DRUG, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, FAIL TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE
|PRICE