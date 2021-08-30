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Carbon County Jail Bookings August 23-29

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NAME M D YR CHARGES RESIDENCE
THOMPSON, DUSTIN ALLAN 8 23 2021 WARRANT X7, RECEIVE/TRANSFER STOLEN VEHICLE MYTON
BOWMAN, KIMBERLY 8 24 2021 WARRANT ELMO
CORDOVA, JEREMY 8 24 2021 WARRANT ELMO
FLETCHER, SCOTT 8 24 2021 WARRANT CLEVELAND, UT
WATERS, BOBBY 8 25 2021 WARRANT X3 EAST CARBON
JUSTESEN, MEGAN MAXINE 8 25 2021 WARRANT PRICE
TRUJILLO, SAMMIE JOE 8 25 2021 WARRANT PRICE
WILSON, BROOKLYNN 8 25 2021 WARRANT X10 PRICE
KOURIANOS, CHRISTINA LEE 8 25 2021 INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT, CRIMINAL MISCHIEF, ASSAULT ON HEALTH CARE PROVIDER PRICE
FERGUSON, RICHARD 8 25 2021 ASSAULT, INTERFERENCE W/ ARRESTING OFFICER, CRIMINAL MISCHIEF, FAILURE TO DISCLOSE IDENTITY, INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT PRICE
WRIGHT, WENDY 8 26 2021 DISORDERLY CONDUCT PRICE
SHANNON, TYLER SCOTT 8 26 2021 DUI, DRIVING ON DENIED, FAIL TO OPERATE WITHIN A SINGLE LANE PRICE
ALI, ABDEEN ADAM MUHAMMED 8 26 2021 DUI, OPEN CONTAINER, LANE TRAVEL COLORADO
LANHAM, TERESA LYNN 8 26 2021 DUI PRICE
ROWLEY, DEREK 8 26 2021 WARRANT NEVADA
LOPEZ-HERNANDEZ, ARMANDO 8 27 2021 DOMESTIC VIOLENCE IN THE PRESENCE OF CHILD, ASSAULT W/SUBSTANTIAL BODILY INJURY, WARRANT PRICE
MAYNES, RYAN 8 27 2021 24-HOUR COMMITMENT DRAPER
FRANCISE, ALISIA 8 27 2021 ASSAULT, AGGRAVATED ASSAULT PRICE
MACLEAN, ANDREW 8 28 2021 DUI, OPEN CONTAINER, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, IGNITION INTERLOCK VIOLATION, DRIVING ON SUSPENDED OR REVOKED DL WELLINGTON
MERLEN, DENVER 8 28 2021 INTERRUPTION OF A COMMUNICATION DEVICE PRICE
PYNE, KENT 8 29 2021 STALKING (DV), VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER (DV) PRICE
HORAN, KRISTEN 8 29 2021 WARRANTS HELPER
THAYN, TERRY 8 29 2021 DUI/DRUG, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, FAIL TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE PRICE
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