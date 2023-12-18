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Carbon County Jail Bookings December 11-17

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SORENSEN, CLINT 12 11 2023 BURGLARY, CREDIT CARD FRAUD 46 HUNTINGTON
SORENSEN, AMIE 12 11 2023 BURGLARY, CREDIT CARD FRAUD 45 HUNTINGTON
ELLIS, REBECCA 12 11 2023 COMMITMENT 32 PRICE
WESTENSKOW, JUSTINE 12 11 2023 COMMITMENT 29 PRICE
YINGER, TONI 12 11 2023 WARRANT 30 WELLINGTON
TORREZ, ROGER 12 11 2023 AGGRAVATED ROBBRY, AGGRAVATED BURGLARY, AGGRAVATED ASSAULT, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, THEFT -VALUE $1500-$4999 44 PRICE
THOMPSON, MICHAEL 12 12 2023 DISORDERLY CONDUCT 18 EAST CARBON
SALZETTI, MICHAEL 12 12 2023 POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE A CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, MANUFACTURE/ DELIVER PARAPHERNALIA 37 PRICE
GUERRERO, MARIENA 12 12 2023 ASSAULT, DISORDERLY CONDUCT 31 PRICE
LARSEN, MELLISA 12 13 2023 WARRANTS X 3 47 SALT LAKE CITY
SCHWAB, LESLIE 12 13 2023 WARRANT 56 PRICE
COWLES, SAMANTHA 12 14 2023 WARRANT 32 PRICE
RAUHALA, TREVOR 12 14 2023 WARRANT, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE A CONTROLLED SUBSTANCE, MANUFACTURE/DELIVER DRUG PARAPHERNALIA, POSSESSION OF A DANGEROUS WEAPON BY RESTRICTED, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE SCHEDULE I/II/ANALOG 41 PRICE
BAWDEN, EVA 12 14 2023 ASSAULT(DV), INTOXICATION 42 OREM
HENDERSON, RANDALL 12 15 2023 WARRANT 33 PRICE
PERRY, CAMERON 12 15 2023 WARRANT 20 PRICE
PETERSON, PAUL 12 16 2023 DUI, FAILURE TO OPERATE IN A SINGLE LANE 58 WELLINGTON
KINROSS, HUNTER 12 17 2023 INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT, BURGLARY OF A DWELLING 23 PRICE
RUIZ, DAVID 12 17 2023 PROPERTY DAMAGE OR DESTRUCTION (DV), POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON BY RESTRICTED PERSON, ASSAULT 28 PRICE
LARRABEE, JACKSON 12 17 2023 ASSAULT DV 18 UTAH
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