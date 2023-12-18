Carbon County Jail Bookings December 11-17

|SORENSEN, CLINT
|12
|11
|2023
|BURGLARY, CREDIT CARD FRAUD
|46
|HUNTINGTON
|SORENSEN, AMIE
|12
|11
|2023
|BURGLARY, CREDIT CARD FRAUD
|45
|HUNTINGTON
|ELLIS, REBECCA
|12
|11
|2023
|COMMITMENT
|32
|PRICE
|WESTENSKOW, JUSTINE
|12
|11
|2023
|COMMITMENT
|29
|PRICE
|YINGER, TONI
|12
|11
|2023
|WARRANT
|30
|WELLINGTON
|TORREZ, ROGER
|12
|11
|2023
|AGGRAVATED ROBBRY, AGGRAVATED BURGLARY, AGGRAVATED ASSAULT, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, THEFT -VALUE $1500-$4999
|44
|PRICE
|THOMPSON, MICHAEL
|12
|12
|2023
|DISORDERLY CONDUCT
|18
|EAST CARBON
|SALZETTI, MICHAEL
|12
|12
|2023
|POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE A CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, MANUFACTURE/ DELIVER PARAPHERNALIA
|37
|PRICE
|GUERRERO, MARIENA
|12
|12
|2023
|ASSAULT, DISORDERLY CONDUCT
|31
|PRICE
|LARSEN, MELLISA
|12
|13
|2023
|WARRANTS X 3
|47
|SALT LAKE CITY
|SCHWAB, LESLIE
|12
|13
|2023
|WARRANT
|56
|PRICE
|COWLES, SAMANTHA
|12
|14
|2023
|WARRANT
|32
|PRICE
|RAUHALA, TREVOR
|12
|14
|2023
|WARRANT, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE A CONTROLLED SUBSTANCE, MANUFACTURE/DELIVER DRUG PARAPHERNALIA, POSSESSION OF A DANGEROUS WEAPON BY RESTRICTED, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE SCHEDULE I/II/ANALOG
|41
|PRICE
|BAWDEN, EVA
|12
|14
|2023
|ASSAULT(DV), INTOXICATION
|42
|OREM
|HENDERSON, RANDALL
|12
|15
|2023
|WARRANT
|33
|PRICE
|PERRY, CAMERON
|12
|15
|2023
|WARRANT
|20
|PRICE
|PETERSON, PAUL
|12
|16
|2023
|DUI, FAILURE TO OPERATE IN A SINGLE LANE
|58
|WELLINGTON
|KINROSS, HUNTER
|12
|17
|2023
|INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT, BURGLARY OF A DWELLING
|23
|PRICE
|RUIZ, DAVID
|12
|17
|2023
|PROPERTY DAMAGE OR DESTRUCTION (DV), POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON BY RESTRICTED PERSON, ASSAULT
|28
|PRICE
|LARRABEE, JACKSON
|12
|17
|2023
|ASSAULT DV
|18
|UTAH