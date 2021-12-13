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Carbon County Jail Bookings December 6-12

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JEFFS, JAMES JOSHUA 12 6 2021 AGG ASSAULT (DV) 36 HELPER
WALTERS, ALCIA MONIQUE 12 6 2021 WARRANT 38 EAST CARBON
JENSEN, STACY 12 6 2021 ASSAULT (DV) 38 PRICE
FISHER, TRAVIS 12 7 2021 BENCH WARRANT 31 PRICE
HUNT, KAHILL 12 7 2021 WARRANT, UNLAWFUL DETENTION (DV), CRIMINAL MISCHIEF (DV), AGGRAVATED ASSAULT (DV), DAMAGE COMMUNICATION DEVICE 26 EAST CARBON
MOYES, TRISTEN RYAN 12 8 2021 WARRANT X2, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN A CORRECTIONAL FACILITY X2 22  
CEDILLO, OSCAR 12 9 2021 WARRANT X2 25 TEXAS
CARTER, RANDY 12 9 2021 DUI (ALCOHOL) 62 HELPER
MARX, DANIEL 12 10 2021 WARRANT, VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER 46 ST. GEORGE
PASSERELLA, TANNER 12 10 2021 72-HOUR HOLD, POSSESSION METH, POSSESSION PARAPHERNALIA 27 SPRING GLEN
RECORD, CHRISTOPHER 12 10 2021 WARRANT, DUI, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE, OPEN CONTAINER 30 PRICE
MCCORMACK, ERICH 12 10 2021 POSESSION OF PARAPHERNALIA, 72-HOUR HOLD 24 PRICE
ROMANO, JESUS 12 11 2021 FLEEING OR ELUDING, RECKLESS DRIVING, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, AGGRAVATED ASSAULT, POSSESSION OF A FIREARM BY RESTRICTED PERSON 19 COLORADO
HERRERA, ALEXANDER 12 11 2021 POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 20 COLORADO
HEADLEY, MCKAYLA 12 11 2021 72-HOUR HOLD, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 22 PRICE
MITCHESON, MANUEL 12 11 2021 72-HOUR HOLD, DISTRIBUTION OF CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF C/S X2, POSSESSION OF MARIJUANA X2, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 29 PRICE
ALLRED, ISAAC 12 11 2021 POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, USE OR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 37 CLEVELAND
SOTELO, MARIO 12 11 2021 POSSESSION WITH INTENT, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF WEAPON BY RESTRICTED, WARRANTS X2 53 WEST VALLEY
JENSEN, SHAYLEE 12 11 2021 POSSESSION CONTROLLED SUBSTANCE (METH), POSSESSION CONTROLLED SUBSTANCE (HEROIN), USE OR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, POSSESSION CONTROLLED SUBSTANCE (SUBOXONE) 28 PRICE
RUIZ, SERGIO 12 11 2021 ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, OPEN CONTAINER, FAILURE TO YIELD, DRIVING ON SUSPENDED 46 PAYSON

 

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