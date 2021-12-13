Carbon County Jail Bookings December 6-12

|JEFFS, JAMES JOSHUA
|12
|6
|2021
|AGG ASSAULT (DV)
|36
|HELPER
|WALTERS, ALCIA MONIQUE
|12
|6
|2021
|WARRANT
|38
|EAST CARBON
|JENSEN, STACY
|12
|6
|2021
|ASSAULT (DV)
|38
|PRICE
|FISHER, TRAVIS
|12
|7
|2021
|BENCH WARRANT
|31
|PRICE
|HUNT, KAHILL
|12
|7
|2021
|WARRANT, UNLAWFUL DETENTION (DV), CRIMINAL MISCHIEF (DV), AGGRAVATED ASSAULT (DV), DAMAGE COMMUNICATION DEVICE
|26
|EAST CARBON
|MOYES, TRISTEN RYAN
|12
|8
|2021
|WARRANT X2, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN A CORRECTIONAL FACILITY X2
|22
|CEDILLO, OSCAR
|12
|9
|2021
|WARRANT X2
|25
|TEXAS
|CARTER, RANDY
|12
|9
|2021
|DUI (ALCOHOL)
|62
|HELPER
|MARX, DANIEL
|12
|10
|2021
|WARRANT, VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER
|46
|ST. GEORGE
|PASSERELLA, TANNER
|12
|10
|2021
|72-HOUR HOLD, POSSESSION METH, POSSESSION PARAPHERNALIA
|27
|SPRING GLEN
|RECORD, CHRISTOPHER
|12
|10
|2021
|WARRANT, DUI, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE, OPEN CONTAINER
|30
|PRICE
|MCCORMACK, ERICH
|12
|10
|2021
|POSESSION OF PARAPHERNALIA, 72-HOUR HOLD
|24
|PRICE
|ROMANO, JESUS
|12
|11
|2021
|FLEEING OR ELUDING, RECKLESS DRIVING, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, AGGRAVATED ASSAULT, POSSESSION OF A FIREARM BY RESTRICTED PERSON
|19
|COLORADO
|HERRERA, ALEXANDER
|12
|11
|2021
|POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|20
|COLORADO
|HEADLEY, MCKAYLA
|12
|11
|2021
|72-HOUR HOLD, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|22
|PRICE
|MITCHESON, MANUEL
|12
|11
|2021
|72-HOUR HOLD, DISTRIBUTION OF CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF C/S X2, POSSESSION OF MARIJUANA X2, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|29
|PRICE
|ALLRED, ISAAC
|12
|11
|2021
|POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, USE OR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|37
|CLEVELAND
|SOTELO, MARIO
|12
|11
|2021
|POSSESSION WITH INTENT, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF WEAPON BY RESTRICTED, WARRANTS X2
|53
|WEST VALLEY
|JENSEN, SHAYLEE
|12
|11
|2021
|POSSESSION CONTROLLED SUBSTANCE (METH), POSSESSION CONTROLLED SUBSTANCE (HEROIN), USE OR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, POSSESSION CONTROLLED SUBSTANCE (SUBOXONE)
|28
|PRICE
|RUIZ, SERGIO
|12
|11
|2021
|ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, OPEN CONTAINER, FAILURE TO YIELD, DRIVING ON SUSPENDED
|46
|PAYSON