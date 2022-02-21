Carbon County Jail Bookings February 14-20

|BAROCIO, CHRISTOPHER
|2
|14
|2022
|DUI, POSSESSION OF MARIJUANA
|36
|WISCONSIN
|SEGUNDO, MARIO
|2
|14
|2022
|INTOXICATION, OPEN CONTAINER, OBSTRUCTION
|36
|ARIZONA
|LOPEZ-SALSIDO, JULIO
|2
|14
|2022
|INTOXICATION, OBSTRUCTION OF JUSTICE
|55
|MEXICO
|OBERG, EMILY
|2
|14
|2022
|DUI, DRIVING ON SUSPENDED, FAILURE TO OPERATE IN SINGLE LANE
|25
|CASTLE DALE
|PARRY, TYLER
|2
|15
|2022
|COMMITMMENT
|30
|WEST JORDAN
|COHOE, MELVIN
|2
|15
|2022
|72-HR HOLD
|32
|PRICE
|CHAVIRA, MISTY
|2
|15
|2022
|WARRANT X2
|36
|PRICE
|ANDERSON, JUSTIN
|2
|15
|2022
|72-HOUR HOLD, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|34
|PRICE
|EDWARDS, JASON
|2
|15
|2022
|SEX ABUSE OF A CHILD
|47
|PRICE
|MCFARLANE, BROOKE
|2
|15
|2022
|72-HOUR HOLD, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA
|28
|PRICE
|TIMOTHY, RANDOLPH
|2
|15
|2022
|POSSESSION OF METH, POSSESSION MARIJUANA
|54
|HELPER
|JONES, BECKY
|2
|15
|2022
|DUI, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, DRIVING ON REVOKED LICENSE, IGNITION INTERLOCK
|52
|PRICE
|LAVATO, CURTIS
|2
|15
|2022
|DUI ALCOHOL/DRUGS COMBO, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|52
|PRICE
|THOMPSON, ALANA
|2
|15
|2022
|72-HOUR HOLD, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|44
|HELPER
|JOHNSON, HEIDI MAE
|2
|15
|2022
|POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF METH
|43
|HOMELESS
|TORRES, MARIA
|2
|16
|2022
|WARRANT
|38
|EAST CARBON
|POTTER, DEVON
|2
|16
|2022
|POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF METH
|63
|HUNTINGTON
|GARCIA, CARLOS
|2
|16
|2022
|POSSESSION CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION PARAPHERNALIA, 72-HOUR HOLD
|21
|PRICE
|THAYN, JOSIE
|2
|16
|2022
|POSSESSION CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION PARAPHERNALIA
|18
|PRICE
|SWEENEY, SPENCER
|2
|16
|2022
|COURT HOLD
|28
|PRICE
|TABERNA, MIGUEL
|2
|16
|2022
|DRUG COURT HOLD
|27
|PRICE
|CORDOVA, RICHARD
|2
|16
|2022
|WARRANT
|68
|PRICE
|JORDAN, TRAVIS
|2
|16
|2022
|COURT HOLD
|36
|PRICE
|DUNN, JAMIE
|2
|16
|2022
|72-HOUR HOLD
|38
|PRICE
|FREEMAN, MALCOLM
|2
|16
|2022
|HOLD FOR COURT
|31
|PRICE
|JOHNSON, SARAH
|2
|17
|2022
|POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF METH, WARRANTS X3
|40
|SPRINGVILLE
|TORRES, MARIA
|2
|17
|2022
|ASSAULT (DV)
|37
|EAST CARBON
|ZOLLINGER, THOMAS
|2
|17
|2022
|WARRANT
|45
|HIGHLAND
|NISSEN, RONNIE
|2
|17
|2022
|HOLD FOR COURT
|48
|PRICE
|MAXFIELD, AMANDA
|2
|17
|2022
|WARRANTS
|29
|PRICE
|BLANTON, BOWDY
|2
|17
|2022
|STALKING
|31
|PRICE
|TORRES, MARIA
|2
|18
|2022
|VIOLATION OF JRA
|
|
|GISHIE, LERAYDO
|2
|19
|2022
|WARRANT
|28
|ARIZONA
|MYATT, KENNETH
|2
|19
|2022
|POSSESSION OF A FIREARM BY A RESTRICTED PERSON, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, OPEN CONTAINER, SPEEDING
|36
|MAGNA, UT
|ARNO, RYAN
|2
|19
|2022
|72-HOUR HOLD
|38
|EAST CARBON
|WILSON, BROOKLNN
|2
|20
|2022
|3 WARRANTS
|22
|PRICE
|KING, SCARLET
|2
|20
|2022
|POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, 72-HOUR HOLD
|49
|HOMELESS
|WARNER, KELLY
|2
|20
|2022
|POSSESSION OF PARAPHERNALIA, FALSE INFORMATION TO POLICE, WARRANT X3
|57
|SALT LAKE
|ORI, SHANEY
|2
|20
|2022
|RETALIATION AGAINST A WITNESS, THREATS OF VIOLENCE
|44
|HELPER
|SHERMAN, PHILIP
|2
|20
|2022
|ASSAULT(DV), ASSAULT, DV IN THE PRESENCE OF A CHILD X3, INTOXICATION, AGGRAVATED ASSAULT
|41
|HELPER
|JOHNSON, IAN
|2
|20
|2022
|WARRANT, POSSESSION OF A CONTROL SUBSTANCE X3, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|22
|HELPER