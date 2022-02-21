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Carbon County Jail Bookings February 14-20

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BAROCIO, CHRISTOPHER 2 14 2022 DUI, POSSESSION OF MARIJUANA 36 WISCONSIN
SEGUNDO, MARIO 2 14 2022 INTOXICATION, OPEN CONTAINER, OBSTRUCTION 36 ARIZONA
LOPEZ-SALSIDO, JULIO 2 14 2022 INTOXICATION, OBSTRUCTION OF JUSTICE 55 MEXICO
OBERG, EMILY 2 14 2022 DUI, DRIVING ON SUSPENDED, FAILURE TO OPERATE IN SINGLE LANE 25 CASTLE DALE
PARRY, TYLER 2 15 2022 COMMITMMENT 30 WEST JORDAN
COHOE, MELVIN 2 15 2022 72-HR HOLD 32 PRICE
CHAVIRA, MISTY 2 15 2022 WARRANT X2 36 PRICE
ANDERSON, JUSTIN 2 15 2022 72-HOUR HOLD, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 34 PRICE
EDWARDS, JASON 2 15 2022 SEX ABUSE OF A CHILD 47 PRICE
MCFARLANE, BROOKE 2 15 2022 72-HOUR HOLD, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA 28 PRICE
TIMOTHY, RANDOLPH 2 15 2022 POSSESSION OF METH, POSSESSION MARIJUANA 54 HELPER
JONES, BECKY 2 15 2022 DUI, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, DRIVING ON REVOKED LICENSE, IGNITION INTERLOCK 52 PRICE
LAVATO, CURTIS 2 15 2022 DUI ALCOHOL/DRUGS COMBO, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 52 PRICE
THOMPSON, ALANA 2 15 2022 72-HOUR HOLD, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 44 HELPER
JOHNSON, HEIDI MAE 2 15 2022 POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF METH 43 HOMELESS
TORRES, MARIA 2 16 2022 WARRANT 38 EAST CARBON
POTTER, DEVON 2 16 2022 POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF METH 63 HUNTINGTON
GARCIA, CARLOS 2 16 2022 POSSESSION CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION PARAPHERNALIA, 72-HOUR HOLD 21 PRICE
THAYN, JOSIE 2 16 2022 POSSESSION CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION PARAPHERNALIA 18 PRICE
SWEENEY, SPENCER 2 16 2022 COURT HOLD 28 PRICE
TABERNA, MIGUEL 2 16 2022 DRUG COURT HOLD 27 PRICE
CORDOVA, RICHARD 2 16 2022 WARRANT 68 PRICE
JORDAN, TRAVIS 2 16 2022 COURT HOLD 36 PRICE
DUNN, JAMIE 2 16 2022 72-HOUR HOLD 38 PRICE
FREEMAN, MALCOLM 2 16 2022 HOLD FOR COURT 31 PRICE
JOHNSON, SARAH 2 17 2022 POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF METH, WARRANTS X3 40 SPRINGVILLE
TORRES, MARIA 2 17 2022 ASSAULT (DV) 37 EAST CARBON
ZOLLINGER, THOMAS 2 17 2022 WARRANT 45 HIGHLAND
NISSEN, RONNIE 2 17 2022 HOLD FOR COURT 48 PRICE
MAXFIELD, AMANDA 2 17 2022 WARRANTS 29 PRICE
BLANTON, BOWDY 2 17 2022 STALKING 31 PRICE
TORRES, MARIA 2 18 2022 VIOLATION OF JRA
GISHIE, LERAYDO 2 19 2022 WARRANT 28 ARIZONA
MYATT, KENNETH 2 19 2022 POSSESSION OF A FIREARM BY A RESTRICTED PERSON, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, OPEN CONTAINER, SPEEDING 36 MAGNA, UT
ARNO, RYAN 2 19 2022 72-HOUR HOLD 38 EAST CARBON
WILSON, BROOKLNN 2 20 2022 3 WARRANTS 22 PRICE
KING, SCARLET 2 20 2022 POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, 72-HOUR HOLD 49 HOMELESS
WARNER, KELLY 2 20 2022 POSSESSION OF PARAPHERNALIA, FALSE INFORMATION TO POLICE, WARRANT X3 57 SALT LAKE
ORI, SHANEY 2 20 2022 RETALIATION AGAINST A WITNESS, THREATS OF VIOLENCE 44 HELPER
SHERMAN, PHILIP 2 20 2022 ASSAULT(DV), ASSAULT, DV IN THE PRESENCE OF A CHILD X3, INTOXICATION, AGGRAVATED ASSAULT 41 HELPER
JOHNSON, IAN 2 20 2022 WARRANT, POSSESSION OF A CONTROL SUBSTANCE X3, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 22 HELPER
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