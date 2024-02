Carbon County Jail Bookings February 5-11

FLORES, JAVIER 2 5 2024 CHILD ABUSE 20 HOMELESS

FARMER, STRYKER 2 5 2024 BOP WARRANT, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE X2, USE OR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, NO LICENSE 25 HOMELESS

PFEIL, TRAVIS 2 5 2024 WARRANT 18 SALT LAKE

HOUSKEEPER, CHET 2 6 2024 WARRANT 51 WELLINGTON

PHERSON, GAVIN 2 6 2024 ASSAULT (DV) 18 PRICE

TRAYAH, BREANNA 2 6 2024 WARRANT 30 PLEASANT GROVE

MOWER, SHELBY 2 7 2024 COURT HOLD 47 PRICE

NOONE, CHRISTIE 2 7 2024 COURT HOLD 45 PRICE

LISTER, SAMANTHA 2 7 2024 COURT HOLD 33 PRICE

WHEELER, GABRIELL 2 7 2024 WARRANTS 30 PRICE

OBERG, DARRYLL 2 7 2024 WARRANT 43 PRICE

JONES, KARL 2 7 2024 WARRANT 46 PRICE

BRADLEY, DEREK 2 7 2024 WARRANT 47 PRICE

MAGANA, ROBERT 2 7 2024 72-HR HOLD 59 EAST CARBON

WHITAKER, JULIE 2 8 2024 WARRANT, 72-HOUR HOLD 61 HELPER

PIKE, ROBERT 2 8 2024 POSSESSION OF MARIJUANA W/INTENT, POSSESSION OF PSILOCYBIN W/INTENT, POSSESION OF PARAPHERNALIA 41 PRICE

PERRY, NICK 2 9 2024 72-HOUR HOLD 37 PRICE

HENSLEY, JERID 2 9 2024 WARRANT 43 OLYMPIA, WA

HOLT, JOSHUA 2 9 2024 COMMITMENT 44 PRICE

DUNCAN, CASEY 2 10 2024 BURGLARY, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 36 WELLINGTON

MASCARENAS, ELISA 2 10 2024 WARRANT 45 PRICE

LARSON, KRYSTAL 2 11 2024 DOMESTIC ASSAULT 37 SUNNYSIDE

MERANDA, RICHARD 2 11 2024 WARRANT, POSSESSION OF METH, USE OR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 66 PRICE

DAVIS, JESSE 2 11 2024 WARRANT X2 39 EAST CARBON

ROBERTSON, DAVID 2 11 2024 COMMITMENT 51 PRICE