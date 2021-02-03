Carbon County Jail Bookings February 8-14

|JOHNS, BRYANT
|2
|8
|2021
|POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|30
|HOMELESS
|GLAZIER, TYREL
|2
|8
|2021
|WARRANTS
|33
|HELPER
|WALTERS, ALICIA
|2
|8
|2021
|ASSAULT
|37
|PRICE
|BENCOMO, NICKOLAS
|2
|8
|2021
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, 72 HOUR HOLD
|32
|PRICE
|ROSIER, JACKSON
|2
|8
|2021
|2-DAY COMMIT
|20
|PRICE
|FREEMAN, THOREN
|2
|8
|2021
|FAILURE TO IDENTIFY
|38
|PRICE
|CRESSALL, RICHARD
|2
|8
|2021
|ASSAULT AGAINST HEALTHCARE PROVIDER, ELECTRONIC COMMUNICATION HARASSMENT, INTERFERENCE WITH ARRESTING OFFICER
|62
|PRICE
|MYRICK, KEARA
|2
|9
|2021
|72-HOUR HOLD
|30
|WELLINGTON
|RASMUSSEN, LAURIE
|2
|9
|2021
|POSSESSION OF STOLEN VEHICLE, WARRANT
|61
|SPRINGVILLE
|BOGDIN, CHERYL
|2
|10
|2021
|WARRANT
|31
|PRICE
|WARE, MCCOY
|2
|10
|2021
|POSSESSION METH, POSSESSION MARIJUANA, POSSESSION PARA
|23
|HELPER
|SHAW, DANIELLE
|2
|11
|2021
|WARRANT
|26
|HOMELESS
|MILLER, STEPHEN
|2
|11
|2021
|2 WARRANTS, 72-HOUR HOLD
|25
|PRICE
|EMMONS, MONTY
|2
|11
|2021
|BOARD WARRANT, POSSESSION OF PARA, POSSESSION OF HEROIN, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF FINANCIAL CARD
|32
|PRICE
|JENSEN, DARREN
|2
|11
|2021
|FEDERAL WARRANT, UNLAWFUL POSSESSION OF ANOTHER’S DOCUMENTS, CRIMINAL MISCHIEF (DV), POSSESSION OF FINANCIAL CARD
|38
|HELPER
|LEYBA, CHRISTOPHER
|2
|11
|2021
|WARRANT
|51
|PRICE
|RIVAS, RAYMOND
|2
|11
|2021
|VIOLATION OF A STALKING INJUNCTION
|33
|HUNTINGTON
|CLARK, DUSTIN
|2
|11
|2021
|3 WARRANTS
|25
|EAST CARBON
|ARNO, RYAN
|2
|11
|2021
|2 WARRANTS, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF A DANGEROUS WEAPON BY A RESTRICTED PERSON
|37
|EAST CARBON
|ARCHIBEQUE, JESSE
|2
|11
|2021
|POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, WARRANT
|37
|WELLINGTON
|HAYES, JOSHUA
|2
|11
|2021
|VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER, CRIMINAL TRESPASS
|39
|PRICE
|MARCUM, ASHLEY
|2
|11
|2021
|72 HOUR HOLD
|37
|WELLINGTON
|PILLING, MICHAEL
|2
|12
|2021
|INTOXICATION
|68
|MOAB
|WILLIAMS, KEITH
|2
|12
|2021
|VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER
|33
|SOUTH JORDAN
|VALLEJOS, ANTHONY
|2
|13
|2021
|NCIC WARRANT
|19
|COLORADO
|DRAVES, ROBERT
|2
|13
|2021
|WARRANT X2
|43
|PRICE
|JENSEN, STEPHANIE ANN
|2
|13
|2021
|INTOCIATION, DISORDERLY CONDUCT
|31
|HELPER