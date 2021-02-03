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Carbon County Jail Bookings February 8-14

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JOHNS, BRYANT 2 8 2021 POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 30 HOMELESS
GLAZIER, TYREL 2 8 2021 WARRANTS 33 HELPER
WALTERS, ALICIA 2 8 2021 ASSAULT 37 PRICE
BENCOMO, NICKOLAS 2 8 2021 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, 72 HOUR HOLD 32 PRICE
ROSIER, JACKSON 2 8 2021 2-DAY COMMIT 20 PRICE
FREEMAN, THOREN 2 8 2021 FAILURE TO IDENTIFY 38 PRICE
CRESSALL, RICHARD 2 8 2021 ASSAULT AGAINST HEALTHCARE PROVIDER, ELECTRONIC COMMUNICATION HARASSMENT, INTERFERENCE WITH ARRESTING OFFICER 62 PRICE
MYRICK, KEARA 2 9 2021 72-HOUR HOLD 30 WELLINGTON
RASMUSSEN, LAURIE 2 9 2021 POSSESSION OF STOLEN VEHICLE, WARRANT 61 SPRINGVILLE
BOGDIN, CHERYL 2 10 2021 WARRANT 31 PRICE
WARE, MCCOY 2 10 2021 POSSESSION METH, POSSESSION MARIJUANA, POSSESSION PARA 23 HELPER
SHAW, DANIELLE 2 11 2021 WARRANT 26 HOMELESS
MILLER, STEPHEN 2 11 2021 2 WARRANTS, 72-HOUR HOLD 25 PRICE
EMMONS, MONTY 2 11 2021 BOARD WARRANT,  POSSESSION OF PARA, POSSESSION OF HEROIN, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF FINANCIAL CARD 32 PRICE
JENSEN, DARREN 2 11 2021 FEDERAL WARRANT, UNLAWFUL POSSESSION OF ANOTHER’S DOCUMENTS, CRIMINAL MISCHIEF (DV), POSSESSION OF FINANCIAL CARD 38 HELPER
LEYBA, CHRISTOPHER 2 11 2021 WARRANT 51 PRICE
RIVAS, RAYMOND 2 11 2021 VIOLATION OF A STALKING INJUNCTION 33 HUNTINGTON
CLARK, DUSTIN 2 11 2021 3 WARRANTS 25 EAST CARBON
ARNO, RYAN 2 11 2021 2 WARRANTS, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF A DANGEROUS WEAPON BY A RESTRICTED PERSON 37 EAST CARBON
ARCHIBEQUE, JESSE 2 11 2021 POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, WARRANT 37 WELLINGTON
HAYES, JOSHUA 2 11 2021 VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER, CRIMINAL TRESPASS 39 PRICE
MARCUM, ASHLEY 2 11 2021 72 HOUR HOLD 37 WELLINGTON
PILLING, MICHAEL 2 12 2021 INTOXICATION 68 MOAB
WILLIAMS, KEITH 2 12 2021 VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER 33 SOUTH JORDAN
VALLEJOS, ANTHONY 2 13 2021 NCIC WARRANT 19 COLORADO
DRAVES, ROBERT 2 13 2021 WARRANT X2 43 PRICE
JENSEN, STEPHANIE ANN 2 13 2021 INTOCIATION, DISORDERLY CONDUCT 31 HELPER
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