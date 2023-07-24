Carbon County Jail Bookings July 17-23

|STEELY, MEGAN
|7
|17
|2023
|TURN/STOP/CHANGE LANES WITH OUT SIGNAL, DOS, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|35
|HELPER
|POTTER, DEVON
|7
|17
|2023
|WARRANT
|64
|HUNTINGTON
|LINDSEY, AUSTIN
|7
|18
|2023
|FAILURE TO REGISTER AS A SEX OFFENDER, WARRANT X3
|24
|WELLINGTON
|HOLT, JONATHAN
|7
|18
|2023
|BOP WARRANT, FAIL TO STOP AT COMMAND OF OFFICER, POSSESSION OF HEROIN, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|32
|PRICE
|BASS, BRADLEY
|7
|18
|2023
|WARRANT
|32
|PRICE
|BLACKETT, TERRY
|7
|18
|2023
|WARRANT
|45
|PRICE
|OWEN, CHANCE
|7
|18
|2023
|WARRANT X2
|31
|PRICE
|MENZIES, MERLETHA
|7
|18
|2023
|AGGRAVATED ASSAULT, POSSESSION OF MARIJUANA
|54
|HELPER
|GILES, JAMIE
|7
|19
|2023
|WARRANT
|35
|PRICE
|WHITAKER, JULIE
|7
|19
|2023
|DISORDERLY CONDUCT
|60
|PRICE
|SEAL, JOSHUA
|7
|19
|2023
|CHILD ABUSE WITH INJURY – INTENTIONAL
|44
|HELPER
|VIGIL, BRYAN
|7
|20
|2023
|CIVIL WARRANT
|41
|PRICE
|VIGIL, JEFF
|7
|20
|2023
|WARRANT
|45
|PRICE
|WESTENSKOW, CODY
|7
|20
|2023
|CIVIL WARRANT
|28
|PRICE
|DAVIS, NICHOLE
|7
|20
|2023
|WARRANT
|30
|PRICE
|KOURIS, ALISHA
|7
|20
|2023
|WARRANT
|47
|LEHI
|RUIZ, DAVID
|7
|20
|2023
|72-HOUR HOLD
|27
|PRICE
|AXELGARD, KATELIN
|7
|20
|2023
|FORGERY, THEFT BY DECEPTION
|33
|HELPER
|SAILORS, SHAWN
|7
|20
|2023
|WARRANT X2, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA
|43
|PRICE
|ATWOOD, RUBEN
|7
|21
|2023
|WARRANT
|41
|VERNAL
|BALES, BRAD
|7
|21
|2023
|WARRANT X2
|60
|HOMELESS
|ARINES, JOHN
|7
|21
|2023
|POSSESSION OF MUSHROOMS, POSSESSION OF MARIJUANA, SPEEDING
|24
|CALIFORNIA
|DENCH, RANDALL
|7
|21
|2023
|DUI, SPEEDING
|33
|COLORADO
|POWELL, JESSICA
|7
|22
|2023
|WARRANT
|34
|HOMELESS
|HADDEN, JACQUELYN
|7
|22
|2023
|WARRANT X 5
|41
|PRICE
|TISHNER, QUAYDE
|7
|22
|2023
|WARRANT X2
|30
|PRICE
|AXELGARD, DANA
|7
|22
|2023
|WARRANT X2
|61
|HOMELESS
|CHEATHAM, JONAH
|7
|23
|2023
|INTOXICATION
|44
|LOUISIANA
|GONZALEZ, ERIK
|7
|23
|2023
|DV IN THE PRESENCE OF A CHILD, INTERRUPTION OF COMMUNICATION DEVICE, VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER
|29
|PRICE
|DIMICK, AUDREY
|7
|23
|2023
|WARRANT, USE OR POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OR USE OF A CONTROLLED SUBSTANCE
|30
|PRICE
|RANGEL, KYLE
|7
|23
|2023
|WARRANT
|32
|PROVO
|HERRERA, BRITTANY
|7
|23
|2023
|CIVIL BENCH WARRANT
|33
|PRICE
|COOPER, SHAWN
|7
|23
|2023
|LEWDNESS, DISORDERLY CONDUCT
|61
|PRICE