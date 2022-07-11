Carbon County Jail Bookings July 4-11

|THOMPSON, COLTON
|7
|4
|2022
|WARRANT X2
|54
|EAST CARBON
|BEARDEN, CHRISTINE
|7
|4
|2022
|WARRANT X3
|61
|EAST CARBON
|PRICE, WYATT
|7
|4
|2022
|WARRANT X2
|21
|PRICE
|TUCKER, EMMA
|7
|4
|2022
|WARRANT X3
|21
|PRICE
|MULLIGAN, THOMMY
|7
|5
|2022
|POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA, INTOXICATION, CRIMINAL TRESPASS, ASSAULT, CRIMINAL MISCHIEF, POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON
|28
|LANCASTER
|HANSEN, HEATHER
|7
|5
|2022
|WARRANT X2
|39
|PRICE
|MURRAY, LISA
|7
|5
|2022
|WARRANT X2
|38
|RIRIE
|LAIN, AARON
|7
|5
|2022
|ASSAULT (DV)
|39
|EAST CARBON
|MOWER, SHELBI
|7
|5
|2022
|WARRANT
|45
|PRICE
|TOULOU, JAKE
|7
|5
|2022
|WARRANT
|18
|PRICE
|PRICE, CASEY
|7
|5
|2022
|9-DAY COMMITMENT
|33
|ORANGEVILLE
|POTTER, BRIAN JAMES
|7
|6
|2022
|WARRANT X2, DUI, POSSESSION OF MARIJUANA, SPEEDING
|35
|TEXAS
|CLARK, DUSTIN
|7
|6
|2022
|WARRANT X2
|27
|RIVERTON
|BRIMHALL, SHEENA
|7
|6
|2022
|WARRANT
|28
|MAGNA
|MARVIDAKIS, JOSHUA
|7
|6
|2022
|72-HOUR HOLD
|32
|HELPER
|JONES, KARL
|7
|7
|2022
|POSSESSION OF MARIJUANA, 72-HOUR HOLD
|45
|PRICE
|DANIELS, ARSEN
|7
|7
|2022
|INTOXICATION
|24
|CANADA
|KIDDIE, MONTE
|7
|7
|2022
|WARRANT
|49
|EAST CARBON
|MULLIGAN, THOMMY
|7
|8
|2022
|VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER X2
|28
|LANCASTER
|GARDNER, ANA
|7
|8
|2022
|COMMITMENT
|29
|PRICE
|GARCIA, JOHNATHANN
|7
|8
|2022
|72-HOUR HOLD
|30
|PRICE
|RODRIQUEZ, JOSE
|7
|8
|2022
|STALKING (DV), THREATS OF VIOLENCE X2, ELECTRONIC HARRASMENT
|44
|SANDY
|HERBERT, ALEXANDER
|7
|9
|2022
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, 72-HOUR HOLD
|23
|PRICE
|COTNER, SHAINA
|7
|9
|2022
|ASSAULT, CRIMINAL MISCHIEF, DOMESTIC VIOLENCE IN PRESENCE OF CHILD
|28
|PRICE
|RODRIGUEZ, KRITON
|7
|9
|2022
|WARRANT
|19
|HUNTINGTON
|THAYN,TERRY
|7
|10
|2022
|COMMITMENT
|65
|DUCHESNE
|MUNOZ,MICHELLE
|7
|10
|2022
|72-HOUR HOLD
|40
|HELPER
|OWEN, NIKKI
|7
|10
|2022
|72-HOUR HOLD
|31
|PRICE
|OWEN, CHANCE
|7
|10
|2022
|WARRANT, TRESPASS OF A DWELLING
|30
|PRICE
|MILLER, NATHAN
|7
|10
|2022
|ASSAULT (DV) X3
|29
|PRICE