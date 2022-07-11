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Carbon County Jail Bookings July 4-11

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THOMPSON, COLTON 7 4 2022 WARRANT X2 54 EAST CARBON
BEARDEN, CHRISTINE 7 4 2022 WARRANT X3 61 EAST CARBON
PRICE, WYATT 7 4 2022 WARRANT X2 21 PRICE
TUCKER, EMMA 7 4 2022 WARRANT X3 21 PRICE
MULLIGAN, THOMMY 7 5 2022 POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA, INTOXICATION, CRIMINAL TRESPASS, ASSAULT, CRIMINAL MISCHIEF, POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON 28 LANCASTER
HANSEN, HEATHER 7 5 2022 WARRANT X2 39 PRICE
MURRAY, LISA 7 5 2022 WARRANT X2 38 RIRIE
LAIN, AARON 7 5 2022 ASSAULT (DV) 39 EAST CARBON
MOWER, SHELBI 7 5 2022 WARRANT 45 PRICE
TOULOU, JAKE 7 5 2022 WARRANT 18 PRICE
PRICE, CASEY 7 5 2022 9-DAY COMMITMENT 33 ORANGEVILLE
POTTER, BRIAN JAMES 7 6 2022 WARRANT X2, DUI, POSSESSION OF MARIJUANA, SPEEDING 35 TEXAS
CLARK, DUSTIN 7 6 2022 WARRANT X2 27 RIVERTON
BRIMHALL, SHEENA 7 6 2022 WARRANT 28 MAGNA
MARVIDAKIS, JOSHUA 7 6 2022 72-HOUR HOLD 32 HELPER
JONES, KARL 7 7 2022 POSSESSION OF MARIJUANA, 72-HOUR HOLD 45 PRICE
DANIELS, ARSEN 7 7 2022 INTOXICATION 24 CANADA
KIDDIE, MONTE 7 7 2022 WARRANT 49 EAST CARBON
MULLIGAN, THOMMY 7 8 2022 VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER X2 28 LANCASTER
GARDNER, ANA 7 8 2022 COMMITMENT 29 PRICE
GARCIA, JOHNATHANN 7 8 2022 72-HOUR HOLD 30 PRICE
RODRIQUEZ, JOSE 7 8 2022 STALKING (DV), THREATS OF VIOLENCE X2, ELECTRONIC HARRASMENT 44 SANDY
HERBERT, ALEXANDER 7 9 2022 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, 72-HOUR HOLD 23 PRICE
COTNER, SHAINA 7 9 2022 ASSAULT, CRIMINAL MISCHIEF, DOMESTIC VIOLENCE IN PRESENCE OF CHILD 28 PRICE
RODRIGUEZ, KRITON 7 9 2022 WARRANT 19 HUNTINGTON
THAYN,TERRY 7 10 2022 COMMITMENT 65 DUCHESNE
MUNOZ,MICHELLE 7 10 2022 72-HOUR HOLD 40 HELPER
OWEN, NIKKI 7 10 2022 72-HOUR HOLD 31 PRICE
OWEN, CHANCE 7 10 2022 WARRANT, TRESPASS OF A DWELLING 30 PRICE
MILLER, NATHAN 7 10 2022 ASSAULT (DV) X3 29 PRICE
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