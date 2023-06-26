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Carbon County Jail Bookings June 18-25

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FRAZIER, RACHEL 6 19 2023 POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 29 PRICE
SAILORS, VICTOR 6 19 2023 WARRANTS X2 40 PRICE
RICHMAN, KEVIN 6 19 2023 VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER, INTOXICATION, PURCH/TRANS/POSSESS/USE OF A FIREARM BY RESTRICTED PERSON 66 PRICE
VASQUEZ, JONATHAN 6 21 2023 WARRANT, CRIMINAL MISCHIEF(DV) 29 PRICE
SMITH, STONEAY 6 21 2023 WARRANT X 4 20 PRICE
JOHNSON, RICKIE 6 21 2023 ASSAULT DV X2, DAMAGED PROPERTY, DV IN THE PRESENCE OF A CHILD X6 47 PRICE
WARDLE, BRITTANY 6 22 2023 ASSAULT DV, DV IN THE PRESENCE OF A CHILD 34 PRICE
MURCH, SHILO 6 22 2023 ASSAULT, THREAT/USE OF DANGEROUS WEAPON IN FIGHT 47 WELLINGTON
VELASQUEZ, ROBERT 6 22 2023 WARRANT 66 EAST CARBON
MASCARENAS, ELIAS 6 24 2023 2-DAY COMMITMENT 45 PRICE
RECORD, CHRISTOPHER 6 24 2023 COMMITMENT 32 LEHI
LEON, IVAN 6 24 2023 WARRANT 26 PRICE
OLSEN, COLE 6 24 2023 DUI, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, INTERLOCK RESTRICTED DRIVER OPERATING A VEHICLE W/O INTERLOCK DEVICE, OPEN CONTAINER/DRINKING ALCOHOL IN A VEHICLE, UNAUTHORIZED CONTROL OF VEHICLE FOR EXTENDED TIME 21 WELLINGTON
JUSTESEN, RONNIE 6 25 2023 WARRANT 35 PRICE
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