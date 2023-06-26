Carbon County Jail Bookings June 18-25

|FRAZIER, RACHEL
|6
|19
|2023
|POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|29
|PRICE
|SAILORS, VICTOR
|6
|19
|2023
|WARRANTS X2
|40
|PRICE
|RICHMAN, KEVIN
|6
|19
|2023
|VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER, INTOXICATION, PURCH/TRANS/POSSESS/USE OF A FIREARM BY RESTRICTED PERSON
|66
|PRICE
|VASQUEZ, JONATHAN
|6
|21
|2023
|WARRANT, CRIMINAL MISCHIEF(DV)
|29
|PRICE
|SMITH, STONEAY
|6
|21
|2023
|WARRANT X 4
|20
|PRICE
|JOHNSON, RICKIE
|6
|21
|2023
|ASSAULT DV X2, DAMAGED PROPERTY, DV IN THE PRESENCE OF A CHILD X6
|47
|PRICE
|WARDLE, BRITTANY
|6
|22
|2023
|ASSAULT DV, DV IN THE PRESENCE OF A CHILD
|34
|PRICE
|MURCH, SHILO
|6
|22
|2023
|ASSAULT, THREAT/USE OF DANGEROUS WEAPON IN FIGHT
|47
|WELLINGTON
|VELASQUEZ, ROBERT
|6
|22
|2023
|WARRANT
|66
|EAST CARBON
|MASCARENAS, ELIAS
|6
|24
|2023
|2-DAY COMMITMENT
|45
|PRICE
|RECORD, CHRISTOPHER
|6
|24
|2023
|COMMITMENT
|32
|LEHI
|LEON, IVAN
|6
|24
|2023
|WARRANT
|26
|PRICE
|OLSEN, COLE
|6
|24
|2023
|DUI, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, INTERLOCK RESTRICTED DRIVER OPERATING A VEHICLE W/O INTERLOCK DEVICE, OPEN CONTAINER/DRINKING ALCOHOL IN A VEHICLE, UNAUTHORIZED CONTROL OF VEHICLE FOR EXTENDED TIME
|21
|WELLINGTON
|JUSTESEN, RONNIE
|6
|25
|2023
|WARRANT
|35
|PRICE