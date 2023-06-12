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Carbon County Jail Bookings June 5-11

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LINDEN, LEANY 6 5 2023 WARRANTS X2 23 PRICE
CALL, BRET 6 5 2023 WARRANT 53 CLEARFIELD
BROWN, MARVIN 6 5 2023 WARRANT 45 EAST CARBON
ARRIOLA, RICARDO 6 5 2023 TAMPERING WITH EVIDENCE, FAILURE TO STOP AT COMMAND OF LAW ENFORCEMENT, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, INTERFERENCE WITH PEACE OFFICER, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, OPEN CONTAINER, LITTERING 46 NEW MEXICO
LEMON, JERRY 6 6 2023 30-DAY COMMITMENT 34 PRICE
DAVIES, BRANDON 6 6 2023 SEXUAL BATTERY (DV), DAMAGE PROPERTY (DV), INTOXICATION 44 PRICE
OBERG, EMILY 6 6 2023 WARRANT 26 CASTLE DALE
JONES, PETER 6 7 2023 WARRANT x2 36 WEST VALLEY
HOLCOMB, RONALD 6 7 2023 72-HOUR HOLD, UNLAWFUL SEXUAL ACTIVITY WITH A MINOR, DEALING IN MATERIALS HARMFUL TO MINOR, SEXUAL EXPLOITATION OF MINOR, TAMPERING WITH A WITNESS 31 PRICE
SHEPHERD, SAMANTHA 6 8 2023 WARRANT 21 PRICE
CLEVELAND, CHRISTOPHER 6 8 2023 INTOXICATION 31 PRICE
LEANY, ZACHARY 6 8 2023 WARRANTS 22 WEST VALLEY
BENOIT, KARLA 6 9 2023 DRIVING ON DENIED 49 PRICE
HANES, SYLVIA 6 9 2023 WARRANT 54 PRICE
FREEMAN, MALCOLM 6 9 2023 COMMITMENT 32 PRICE
JOHNSON, MICHAEL 6 9 2023 BURGLARY AND THEFT 41 SUNNYSIDE
COLLINS, ROSIE 6 9 2023 WARRANT 56 EAST CARBON
FORD, AJ 6 9 2023 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE X3 37 PRICE
FORD, JOANNE 6 9 2023 72-HOUR HOLD 58 MYTON
PIERUCCI, ALISHA 6 10 2023 FAILURE TO REMAIN AT THE SCENE OF AN ACCIDENT, DUI-DRUGS, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 33 PRICE
PORTER, KATRINA 6 10 2023 DUI WITH PASSENGER UNDER 16, DUI, CARRYING A DANGEROUS WEAPON WHILE INTOXICATED, FAILURE TO OPERATE IN SINGLE LANE, FAILURE TO PROVIDE CHILD RESTRAINT DEVICE FOR CHILD < 8 YRS 44 PRICE
BLACKHAM, STEPHAN 6 11 2023 WARRANT, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA 45 PRICE
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