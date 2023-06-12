Carbon County Jail Bookings June 5-11

|LINDEN, LEANY
|6
|5
|2023
|WARRANTS X2
|23
|PRICE
|CALL, BRET
|6
|5
|2023
|WARRANT
|53
|CLEARFIELD
|BROWN, MARVIN
|6
|5
|2023
|WARRANT
|45
|EAST CARBON
|ARRIOLA, RICARDO
|6
|5
|2023
|TAMPERING WITH EVIDENCE, FAILURE TO STOP AT COMMAND OF LAW ENFORCEMENT, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, INTERFERENCE WITH PEACE OFFICER, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, OPEN CONTAINER, LITTERING
|46
|NEW MEXICO
|LEMON, JERRY
|6
|6
|2023
|30-DAY COMMITMENT
|34
|PRICE
|DAVIES, BRANDON
|6
|6
|2023
|SEXUAL BATTERY (DV), DAMAGE PROPERTY (DV), INTOXICATION
|44
|PRICE
|OBERG, EMILY
|6
|6
|2023
|WARRANT
|26
|CASTLE DALE
|JONES, PETER
|6
|7
|2023
|WARRANT x2
|36
|WEST VALLEY
|HOLCOMB, RONALD
|6
|7
|2023
|72-HOUR HOLD, UNLAWFUL SEXUAL ACTIVITY WITH A MINOR, DEALING IN MATERIALS HARMFUL TO MINOR, SEXUAL EXPLOITATION OF MINOR, TAMPERING WITH A WITNESS
|31
|PRICE
|SHEPHERD, SAMANTHA
|6
|8
|2023
|WARRANT
|21
|PRICE
|CLEVELAND, CHRISTOPHER
|6
|8
|2023
|INTOXICATION
|31
|PRICE
|LEANY, ZACHARY
|6
|8
|2023
|WARRANTS
|22
|WEST VALLEY
|BENOIT, KARLA
|6
|9
|2023
|DRIVING ON DENIED
|49
|PRICE
|HANES, SYLVIA
|6
|9
|2023
|WARRANT
|54
|PRICE
|FREEMAN, MALCOLM
|6
|9
|2023
|COMMITMENT
|32
|PRICE
|JOHNSON, MICHAEL
|6
|9
|2023
|BURGLARY AND THEFT
|41
|SUNNYSIDE
|COLLINS, ROSIE
|6
|9
|2023
|WARRANT
|56
|EAST CARBON
|FORD, AJ
|6
|9
|2023
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE X3
|37
|PRICE
|FORD, JOANNE
|6
|9
|2023
|72-HOUR HOLD
|58
|MYTON
|PIERUCCI, ALISHA
|6
|10
|2023
|FAILURE TO REMAIN AT THE SCENE OF AN ACCIDENT, DUI-DRUGS, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|33
|PRICE
|PORTER, KATRINA
|6
|10
|2023
|DUI WITH PASSENGER UNDER 16, DUI, CARRYING A DANGEROUS WEAPON WHILE INTOXICATED, FAILURE TO OPERATE IN SINGLE LANE, FAILURE TO PROVIDE CHILD RESTRAINT DEVICE FOR CHILD < 8 YRS
|44
|PRICE
|BLACKHAM, STEPHAN
|6
|11
|2023
|WARRANT, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA
|45
|PRICE