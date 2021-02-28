Carbon County Jail Bookings March 1-7

|NAME
|CHARGES
|AGE
|RESIDENCE
|MAJORS, DEREK
|72-HR HOLD, UNLAWFUL USE OF FINANCIAL CARD X5, UNLAWFUL POSSESSION OF A FINANCIAL CARD, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|36
|HELPER
|HILL, JEAN
|72-HR HOLD
|42
|PRICE
|FREEMAN, MALCOLM
|POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, WARRANTS
|30
|PRICE
|WILCOX, EDWARD
|WARRANT, POSSESSION PARAPHERNALIA, UNSAFE LANE TRAVEL, FAILURE TO SIGNAL, FAILURE TO STOP, EVADING IN A VEHICLE
|50
|HELPER
|MCCOY, DONNA
|INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT
|45
|PRICE
|BELL, CAMREN
|COURT HOLD
|29
|PRICE
|JOHNSON, KYLEE
|WARRANTS
|22
|AMERICAN FORK
|WHEELER, GABRIELLE
|COURT HOLD
|27
|PRICE
|TAYLOR, NICHOLAS
|PROTECTIVE ORDER VIOLATION
|31
|PRICE
|MITCHELL, ROBERT
|AGGRAVATED ASSAULT THREAT W/SHOW OF FORCE/VIOLENCE-INJURE X4, THREAT OF VIOLENCE X4, UNLAW POSS/PURCH/TRANS DANGEROUS WEAPON, DRIVING ON DENIED, POSSESSION OF C/S MARIJUANA X2, POSSESSION OF C/S WITHIN A CORRECTIONAL FACILITY, FAILURE TO STOP OR RESPOND AT COMMAND OF POLICE, FAILURE TO RESPOND TO OFFICERS SIGNAL TO STOP, FAILURE TO ILLUMINATE REAR REGISTRATION PLATE
|32
|WELLINGTON
|FORTNER, JESSICA
|WARRANT
|35
|PRICE
|LEYBA, CHRISTOPHER
|2-DAY COMMIT
|51
|PRICE
|FREEMAN, THOREN
|RAPE, AGG ASSAULT (DV)
|38
|PRICE
|SINGLETON, GARY
|WARRANT
|50
|HOMELESS
|LIDDIARD, ERIC
|ASSAULT, INTOXICATION
|47
|PRICE
|WARE, MCCADE
|WARRANTS, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, FALSE INFO TO POLICE
|23
|PRICE
|WHIPP, CHRISTOPHER
|PROTECTIVE ORDER VIOLATION, WARRANTS
|32
|KEARNS
|DELAO, OSCAR
|ASSAULT (DV)
|60
|PRICE
|HOLLEY, MICHELLE
|WARRANT
|40
|PRICE
|FRANKLIN, JOSHUA
|2 WARRANTS
|33
|PRICE
|CHRISTIANSEN, VINCENT
|ELECTRONIC COMMUNICATION HARASSMENT
|39
|PRICE
|KILCREASE, KEVIN RAE
|POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF C/S METH, DISTRIBUTION OF C/S
|36
|PRICE
|BEGAYE-ARVISO, VIRGIL
|FAIL TO OPERATE WITHIN SINGLE LANE, DRIVING ON DENIED DL, DUI
|51
|HELPER
|FUNK, CHRISTOPHER
|WARRANT
|40
|HELPER
|LEE, TRAVIS
|WARRANTS
|27
|PRICE
|OWEN, NIKKI LYN
|WARRANT, POSSESSION OF C/S, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, FAIL TO STOP AT COMMAND, OBSTRUCTION, CRIMINAL TRESPASS, POSSESSION OF FIRE ARM BY CATEGORY 1 RESTRICTED PERSON
|30
|WELLINGTON
|KELLEY, CIERA
|POSSESSION OF C/S, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, FAIL TO STOP AT COMMAND, OBSTRUCTION
|30
|WELLINGTON