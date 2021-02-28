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Carbon County Jail Bookings March 1-7

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NAME CHARGES AGE RESIDENCE
MAJORS, DEREK 72-HR HOLD, UNLAWFUL USE OF FINANCIAL CARD X5, UNLAWFUL POSSESSION OF A FINANCIAL CARD, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 36 HELPER
HILL, JEAN 72-HR HOLD 42 PRICE
FREEMAN, MALCOLM POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, WARRANTS 30 PRICE
WILCOX, EDWARD WARRANT, POSSESSION PARAPHERNALIA, UNSAFE LANE TRAVEL, FAILURE TO SIGNAL, FAILURE TO STOP, EVADING IN A VEHICLE 50 HELPER
MCCOY, DONNA INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT 45 PRICE
BELL, CAMREN COURT HOLD 29 PRICE
JOHNSON, KYLEE WARRANTS 22 AMERICAN FORK
WHEELER, GABRIELLE COURT HOLD 27 PRICE
TAYLOR, NICHOLAS PROTECTIVE ORDER VIOLATION 31 PRICE
MITCHELL, ROBERT AGGRAVATED ASSAULT THREAT W/SHOW OF FORCE/VIOLENCE-INJURE X4, THREAT OF VIOLENCE X4, UNLAW POSS/PURCH/TRANS DANGEROUS WEAPON, DRIVING ON DENIED, POSSESSION OF C/S MARIJUANA X2, POSSESSION OF C/S WITHIN A CORRECTIONAL FACILITY, FAILURE TO STOP OR RESPOND AT COMMAND OF POLICE, FAILURE TO RESPOND TO OFFICERS SIGNAL TO STOP, FAILURE TO ILLUMINATE REAR REGISTRATION PLATE 32 WELLINGTON
FORTNER, JESSICA WARRANT 35 PRICE
LEYBA, CHRISTOPHER 2-DAY COMMIT 51 PRICE
FREEMAN, THOREN RAPE, AGG ASSAULT (DV) 38 PRICE
SINGLETON, GARY WARRANT 50 HOMELESS
LIDDIARD, ERIC ASSAULT, INTOXICATION 47 PRICE
WARE, MCCADE WARRANTS, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, FALSE INFO TO POLICE 23 PRICE
WHIPP, CHRISTOPHER PROTECTIVE ORDER VIOLATION, WARRANTS 32 KEARNS
DELAO, OSCAR ASSAULT (DV) 60 PRICE
HOLLEY, MICHELLE WARRANT 40 PRICE
FRANKLIN, JOSHUA 2 WARRANTS 33 PRICE
CHRISTIANSEN, VINCENT ELECTRONIC COMMUNICATION HARASSMENT 39 PRICE
KILCREASE, KEVIN RAE POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF C/S METH, DISTRIBUTION OF C/S 36 PRICE
BEGAYE-ARVISO, VIRGIL FAIL TO OPERATE WITHIN SINGLE LANE, DRIVING ON DENIED DL, DUI 51 HELPER
FUNK, CHRISTOPHER WARRANT 40 HELPER
LEE, TRAVIS WARRANTS 27 PRICE
OWEN, NIKKI LYN WARRANT, POSSESSION OF C/S, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, FAIL TO STOP AT COMMAND, OBSTRUCTION, CRIMINAL TRESPASS, POSSESSION OF FIRE ARM BY CATEGORY 1 RESTRICTED PERSON 30 WELLINGTON
KELLEY, CIERA POSSESSION OF C/S, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, FAIL TO STOP AT COMMAND, OBSTRUCTION 30 WELLINGTON
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