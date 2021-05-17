Carbon County Jail Bookings May 10-16

|NAME
|M
|D
|YR
|CHARGES
|RESIDENCE
|SHINN, MICHAEL
|5
|10
|2021
|COMMITMENT
|PRICE
|FAIRLEY, PARRIS
|5
|10
|2021
|HOLD FOR COURT
|MISSISSIPPI
|FRANKLIN, JOSHUA
|5
|10
|2021
|WARRANT, ITEMS PROHIBITED IN A CORRECTIONAL FACILITY
|HELPER
|FRIESON, DEANNA
|5
|10
|2021
|DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPERATING VEHICLE WITHOUT INSURANCE, NO VALID LICENSE, FAILED TO REGISTER OR EXPIRED REGISTRATION
|PRICE
|BUTKOVICH, JOHN
|5
|11
|2021
|72-HOUR HOLD, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|PRICE
|BAUER, JORDAN
|5
|11
|2021
|WARRANTS X2
|HOMELESS
|ALDABA, JOSE
|5
|11
|2021
|COMMITMENT
|PRICE
|GOCHIS, COLTON
|5
|11
|2021
|DESTRUCTION OF PROTECTED WILDLIFE X 2
|PAYSON
|VALDEZ, WHITNEY
|5
|11
|2021
|RESISTING ARREST, ASSAULT ON A PEACE OFFICER
|PRICE
|BURDICK, KEITH
|5
|11
|2021
|WARRANT
|WELLINGTON
|CHATWIN, WILLIAM
|5
|12
|2021
|ASSAULT X2, DISORDERLY CONDUCT
|HERRIMAN, UT
|BASSO, MELYSSA
|5
|12
|2021
|WARRANT
|PRICE
|ONSTOTT, ROBERT
|5
|13
|2021
|WARRANT, POSSESSION METH, POSSESSION MARIJUANA, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
|WELLINGTON
|TAYLOR, KELLY
|5
|13
|2021
|INTOXICATION, THREAT OF VIOLENCE
|PRICE
|MCINTYRE, LAURA
|5
|14
|2021
|WARRANT X2, POSSESSION OF HEROIN, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
|SALT LAKE CITY
|DEES, PRESTON
|5
|14
|2021
|3-DAY COMMITMENT
|PRICE
|GUTIERREZ, DOMINIC
|5
|14
|2021
|72-HOUR HOLD, UNSAFE LANE TRAVEL, DUI
|PRICE
|EASTIN, DOUGLAS
|5
|14
|2021
|3-DAY COMMITMENT
|PRICE
|ELLINGTON, TROY
|5
|15
|2021
|WARRANTS X3
|PRICE
|FERGUSON, RYAN
|5
|15
|2021
|WARRANTS X2
|SUNNYSIDE
|GALLUCCI, LAURIE
|5
|15
|2021
|VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER
|PRICE
|VALDEZ, WHITNEY
|5
|16
|2021
|POSSESSION OF C/S, USE OR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, DRIVE ON SUSPENDED LICENSE
|PRICE
|STEELY, MEGAN
|5
|16
|2021
|CRIMINAL MISCHIEF, DISORDERLY CONDUCT
|ORANGEVILLE
|DURAN, DEZTINEE
|5
|16
|2021
|WARRANT X2
|PRICE
|ROBINSON, DENISE
|5
|16
|2021
|WARRANT
|PRICE
|LACOTTA, SHYANN
|5
|16
|2021
|WARRANT
|PRICE
|MOGENSEN, TYCEE
|5
|16
|2021
|POSS OF HEROIN, ITEMS PROHIBITED, POSS OF PARAPHERNALIA
|PRICE
|HULLINGS, DAVID
|5
|16
|2021
|DRIVING ON SUSPENDED
|PRICE
|OLSSON, JAKOB
|5
|16
|2021
|WARRANT, AGGRAVATED ASSAULT (DV), UNLAWFUL DETENTION, DV IN PRESENCE OF CHILD X3, INTERRUPTION OF COMMUNICATION DEVICE
|PRICE