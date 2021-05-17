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Carbon County Jail Bookings May 10-16

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NAME M D YR CHARGES RESIDENCE
SHINN, MICHAEL 5 10 2021 COMMITMENT PRICE
FAIRLEY, PARRIS 5 10 2021 HOLD FOR COURT MISSISSIPPI
FRANKLIN, JOSHUA 5 10 2021 WARRANT, ITEMS PROHIBITED IN A CORRECTIONAL FACILITY HELPER
FRIESON, DEANNA 5 10 2021 DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPERATING VEHICLE WITHOUT INSURANCE, NO VALID LICENSE, FAILED TO REGISTER OR EXPIRED REGISTRATION PRICE
BUTKOVICH, JOHN 5 11 2021 72-HOUR HOLD, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA PRICE
BAUER, JORDAN 5 11 2021 WARRANTS X2 HOMELESS
ALDABA, JOSE 5 11 2021 COMMITMENT PRICE
GOCHIS, COLTON 5 11 2021 DESTRUCTION OF PROTECTED WILDLIFE X 2 PAYSON
VALDEZ, WHITNEY 5 11 2021 RESISTING ARREST, ASSAULT ON A PEACE OFFICER PRICE
BURDICK, KEITH 5 11 2021 WARRANT WELLINGTON
CHATWIN, WILLIAM 5 12 2021 ASSAULT X2, DISORDERLY CONDUCT HERRIMAN, UT
BASSO, MELYSSA 5 12 2021 WARRANT PRICE
ONSTOTT, ROBERT 5 13 2021 WARRANT, POSSESSION METH, POSSESSION MARIJUANA, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE WELLINGTON
TAYLOR, KELLY 5 13 2021 INTOXICATION, THREAT OF VIOLENCE PRICE
MCINTYRE, LAURA 5 14 2021 WARRANT X2, POSSESSION OF HEROIN, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE SALT LAKE CITY
DEES, PRESTON 5 14 2021 3-DAY COMMITMENT PRICE
GUTIERREZ, DOMINIC 5 14 2021 72-HOUR HOLD, UNSAFE LANE TRAVEL, DUI PRICE
EASTIN, DOUGLAS 5 14 2021 3-DAY COMMITMENT PRICE
ELLINGTON, TROY 5 15 2021 WARRANTS X3 PRICE
FERGUSON, RYAN 5 15 2021 WARRANTS X2 SUNNYSIDE
GALLUCCI, LAURIE 5 15 2021 VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER PRICE
VALDEZ, WHITNEY 5 16 2021 POSSESSION OF C/S, USE OR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, DRIVE ON SUSPENDED LICENSE PRICE
STEELY, MEGAN 5 16 2021 CRIMINAL MISCHIEF, DISORDERLY CONDUCT ORANGEVILLE
DURAN, DEZTINEE 5 16 2021 WARRANT X2 PRICE
ROBINSON, DENISE 5 16 2021 WARRANT PRICE
LACOTTA, SHYANN 5 16 2021 WARRANT PRICE
MOGENSEN, TYCEE 5 16 2021 POSS OF HEROIN, ITEMS PROHIBITED, POSS OF PARAPHERNALIA PRICE
HULLINGS, DAVID 5 16 2021 DRIVING ON SUSPENDED PRICE
OLSSON, JAKOB 5 16 2021 WARRANT, AGGRAVATED ASSAULT (DV), UNLAWFUL DETENTION, DV IN PRESENCE OF CHILD X3, INTERRUPTION OF COMMUNICATION DEVICE PRICE
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