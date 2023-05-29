Carbon County Jail Bookings May 22-28

|SOPHIA, MCKNDRICK
|5
|22
|2023
|72-HOUR HOLD PENDING RIM SANCTION
|35
|PRICE
|TAYLOR, MCKENZIE
|5
|22
|2023
|COMMITMENT
|44
|PRICE
|GUYMON, BRANDI
|5
|22
|2023
|WARRANTS x2
|38
|PRICE
|WOODEN, DAYLE
|5
|23
|2023
|POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|67
|PRICE
|KOBE, FAITH
|5
|23
|2023
|WARRANT X2
|21
|PRICE
|THOMPSON, DUSTIN
|5
|24
|2023
|WARRANT
|34
|VERNAL
|STUBBS, CRYSTAL
|5
|24
|2023
|ASSAULT DV, DV IN THE PRESENCE OF A CHILD X3, PROPERTY DAMAGE DV, WARRANT
|33
|PRICE
|PERLA, DAKOTA
|5
|24
|2023
|LEAVING THE SCENE OF ACCIDENT WITH PROPERTY DAMAGE, ACCIDENT INVOLvING INJURY, RECKLESS DRIVING, OPEN CONTAINER
|22
|CASTLE DALE
|JACKSON, JOHN
|5
|25
|2023
|WARRANT
|49
|PRICE
|CUNNINGHAM, JESSICA
|5
|25
|2023
|WARRANT
|37
|MIDVALE
|MOWER, RON
|5
|25
|2023
|RECKLESS DRIVING, POSSESSION OF MARIJUANA/SPICE
|46
|ORANGEVILLE
|DAVIS, DAKOTA
|5
|25
|2023
|INTERFERENCE WITH ARRESTING OFFICER, INTOXICATION, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF MINOR X8, CRIMINAL MISCHIEF – LOSS <$500
|22
|PRICE
|JACKSON, KACIE
|5
|26
|2023
|WARRANTS
|48
|PROVO
|PETERSON, KYLE
|5
|26
|2023
|WARRANT, ASSAULT (DV), POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE
|50
|PRICE
|LINE, ZACHARY
|5
|26
|2023
|COMMITMENT
|32
|PRICE
|ARNO, DAVID
|5
|27
|2023
|INTOXICATION
|50
|EAST CARBON
|BLAKE, RANDY
|5
|27
|2023
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE X4, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, WARRANT
|59
|OGDEN
|HANSEN, TYZEK
|5
|27
|2023
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE X4, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, WARRANTS
|40
|BRIGHAM CITY
|PILLING, MICHAEL
|5
|28
|2023
|DUI, IMPROPER LANE TRAVEL
|46
|PRICE
|BRISCOE, ADAM
|5
|28
|2023
|EMERGENCY REPORT INTERFERENCE, INTOXICATION
|37
|PRICE
|MILLER, NATHAN
|5
|28
|2023
|ASSAULT DV, CRIMINAL MISCHIEF DV, INTOXICATION, THREATS OF VIOLENCE
|30
|PRICE
|ANDERSON, COLBY
|5
|28
|2023
|WARRANT
|47
|PRICE
|MILLER, NATHEN
|5
|28
|2023
|WITNESS TAMPERING, PROTECTIVE ORDER VIOLATION
|30
|PRICE
|ARIAS, DESLY ANABEL
|5
|28
|2023
|WARRANT
|24
|WEST VALLEY