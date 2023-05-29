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Carbon County Jail Bookings May 22-28

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SOPHIA, MCKNDRICK 5 22 2023 72-HOUR HOLD PENDING RIM SANCTION 35 PRICE
TAYLOR, MCKENZIE 5 22 2023 COMMITMENT 44 PRICE
GUYMON, BRANDI 5 22 2023 WARRANTS x2 38 PRICE
WOODEN, DAYLE 5 23 2023 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 67 PRICE
KOBE, FAITH 5 23 2023 WARRANT X2 21 PRICE
THOMPSON, DUSTIN 5 24 2023 WARRANT 34 VERNAL
STUBBS, CRYSTAL 5 24 2023 ASSAULT DV, DV IN THE PRESENCE OF A CHILD X3, PROPERTY DAMAGE DV, WARRANT 33 PRICE
PERLA, DAKOTA 5 24 2023 LEAVING THE SCENE OF ACCIDENT WITH PROPERTY DAMAGE, ACCIDENT INVOLvING INJURY, RECKLESS DRIVING, OPEN CONTAINER 22 CASTLE DALE
JACKSON, JOHN 5 25 2023 WARRANT 49 PRICE
CUNNINGHAM, JESSICA 5 25 2023 WARRANT 37 MIDVALE
MOWER, RON 5 25 2023 RECKLESS DRIVING, POSSESSION OF MARIJUANA/SPICE 46 ORANGEVILLE
DAVIS, DAKOTA 5 25 2023 INTERFERENCE WITH ARRESTING OFFICER, INTOXICATION, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF MINOR X8, CRIMINAL MISCHIEF – LOSS <$500 22 PRICE
JACKSON, KACIE 5 26 2023 WARRANTS 48 PROVO
PETERSON, KYLE 5 26 2023 WARRANT, ASSAULT (DV), POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE 50 PRICE
LINE, ZACHARY 5 26 2023 COMMITMENT 32 PRICE
ARNO, DAVID 5 27 2023 INTOXICATION 50 EAST CARBON
BLAKE, RANDY 5 27 2023 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE X4, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, WARRANT 59 OGDEN
HANSEN, TYZEK 5 27 2023 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE X4, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, WARRANTS 40 BRIGHAM CITY
PILLING, MICHAEL 5 28 2023 DUI, IMPROPER LANE TRAVEL 46 PRICE
BRISCOE, ADAM 5 28 2023 EMERGENCY REPORT INTERFERENCE, INTOXICATION 37 PRICE
MILLER, NATHAN 5 28 2023 ASSAULT DV, CRIMINAL MISCHIEF DV, INTOXICATION, THREATS OF VIOLENCE 30 PRICE
ANDERSON, COLBY 5 28 2023 WARRANT 47 PRICE
MILLER, NATHEN 5 28 2023 WITNESS TAMPERING, PROTECTIVE ORDER VIOLATION 30 PRICE
ARIAS, DESLY ANABEL 5 28 2023 WARRANT 24 WEST VALLEY
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