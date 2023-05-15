Carbon County Jail Bookings May 8-14

|HINTON, TIMOTHY
|5
|8
|2023
|ASSAULT (DV), INTOXICATION
|57
|TEXAS
|ELKFACE, BEVERLY
|5
|8
|2023
|2-DAY COMMITMENT
|36
|HELPER
|GUERRERO, HOLLY
|5
|8
|2023
|ASSAULT (DV)
|43
|PRICE
|RIERCE, ROBERT
|5
|9
|2023
|DISTRIBUTION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|53
|PRICE
|MOWER, TONY
|5
|9
|2023
|FAILURE TO STOP AT COMMAND AT POLICE
|36
|HOMELESS
|LINE, ZACHARY
|5
|9
|2023
|WARRANT
|22
|PRICE
|QUINTANA, LOREN
|5
|9
|2023
|72-HOUR HOLD
|38
|PRICE
|SANCHEZ, AJA
|5
|9
|2023
|WARRANT
|19
|NORTH SALT LAKE CITY
|DIX, RICHARD
|5
|10
|2023
|POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|50
|PRICE
|STROUD, DESTINY
|5
|10
|2023
|WARRANT
|25
|PRICE
|TISCHNER, QUAYDE
|5
|10
|2023
|POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA
|30
|PRICE
|LANGLINAIS, BRANDY
|5
|10
|2023
|POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA, GIVING FALSE PERSONAL IDENTITY TO PEACE OFFICER
|43
|PRICE
|MUMFORD, ROBERT
|5
|10
|2023
|CRIMINAL MISCHIEF (DV) X2, DV IN THE PRESENCE OF A CHILD, ASSAULT (DV)
|42
|WELLINGTON
|WARDLE, RACHEL
|5
|11
|2023
|BOARD WARRANT, WARRANT
|40
|PRICE
|TWITCHELL, AARON
|5
|11
|2023
|CIVIL BENCH WARRANT
|45
|PRICE
|MANCHESTER, JESSICA
|5
|11
|2023
|WARRANT
|43
|PRICE
|BENSON, KRISTINA
|5
|12
|2023
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, FALSE INFORMATION TO OFFICER, ITEMS PROHIBITED IN A CORRECTIONAL FACILITY, WARRANT X4
|29
|WEST JORDAN
|PAY, CODY
|5
|12
|2023
|POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, WARRANT
|35
|WEST JORDAN
|CASAZZA, MARK
|5
|12
|2023
|DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, WARRANT
|26
|KERNS
|DAVIS, DAKOTA
|5
|12
|2023
|FAILURE TO REGISTER
|22
|PRICE
|OWENS, JACOB
|5
|12
|2023
|DUI, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF FIREARM BY RESTRICTED PERSON
|36
|COLORADO
|YARRINGTON, STEPHANIE
|5
|12
|2023
|WARRANT
|46
|PRICE
|RATHBURN, JUSTIN
|5
|13
|2023
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, MORE THAN 2X THE LEGAL LIMIT FOR A MEDICAL MARIJUANA CARDHOLDER, DRIVING ON DENIED
|47
|HELPER
|COLLINS, JOLENE
|5
|13
|2023
|WARRANT X2
|41
|HOMELESS
|MORRIS, DAVID
|5
|13
|2023
|DISORDERLY CONDUCT
|67
|SALT LAKE CITY
|DAVIES, BRANDON
|5
|14
|2023
|THEFT
|44
|PRICE
|TODD, JENNIFER
|5
|14
|2023
|POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF A FIREARM BY A RESTRICTED PERSON
|39
|ROOSEVELT
|DYCHES, CHAD
|5
|14
|2023
|WARRANT
|31
|WELLINGTON
|ADAMS, HADLEE
|5
|14
|2023
|WARRANT
|20
|PRICE
|HARRIS, EVERETT
|5
|14
|2023
|FORGERY, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|27
|HOMELESS
|LICKING, GEORGE
|5
|14
|2023
|FORGERY
|46
|PRICE
|SCHMIDT, TARA
|5
|14
|2023
|FORGERY
|36
|PRICE
|JACKSON, ALLISON
|5
|14
|2023
|WARRANT
|40
|HELPER
|KEELE, RANDY
|5
|14
|2023
|DRIVING ON SUSPENDED OR REVOKED LICENSE, PLATES TO PREVIOUS OWNER
|55
|HELPER