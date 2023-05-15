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Carbon County Jail Bookings May 8-14

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HINTON, TIMOTHY 5 8 2023 ASSAULT (DV), INTOXICATION 57 TEXAS
ELKFACE, BEVERLY 5 8 2023 2-DAY COMMITMENT 36 HELPER
GUERRERO, HOLLY 5 8 2023 ASSAULT (DV) 43 PRICE
RIERCE, ROBERT 5 9 2023 DISTRIBUTION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 53 PRICE
MOWER, TONY 5 9 2023 FAILURE TO STOP AT COMMAND AT POLICE 36 HOMELESS
LINE, ZACHARY 5 9 2023 WARRANT 22 PRICE
QUINTANA, LOREN 5 9 2023 72-HOUR HOLD 38 PRICE
SANCHEZ, AJA 5 9 2023 WARRANT 19 NORTH SALT LAKE CITY
DIX, RICHARD 5 10 2023 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 50 PRICE
STROUD, DESTINY 5 10 2023 WARRANT 25 PRICE
TISCHNER, QUAYDE 5 10 2023 POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA 30 PRICE
LANGLINAIS, BRANDY 5 10 2023 POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA, GIVING FALSE PERSONAL IDENTITY TO PEACE OFFICER 43 PRICE
MUMFORD, ROBERT 5 10 2023 CRIMINAL MISCHIEF (DV) X2, DV IN THE PRESENCE OF A CHILD, ASSAULT (DV) 42 WELLINGTON
WARDLE, RACHEL 5 11 2023 BOARD WARRANT, WARRANT 40 PRICE
TWITCHELL, AARON 5 11 2023 CIVIL BENCH WARRANT 45 PRICE
MANCHESTER, JESSICA 5 11 2023 WARRANT 43 PRICE
BENSON, KRISTINA 5 12 2023 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, FALSE INFORMATION TO OFFICER, ITEMS PROHIBITED IN A CORRECTIONAL FACILITY, WARRANT X4 29 WEST JORDAN
PAY, CODY 5 12 2023 POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, WARRANT 35 WEST JORDAN
CASAZZA, MARK 5 12 2023 DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, WARRANT 26 KERNS
DAVIS, DAKOTA 5 12 2023 FAILURE TO REGISTER 22 PRICE
OWENS, JACOB 5 12 2023 DUI, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF FIREARM BY RESTRICTED PERSON 36 COLORADO
YARRINGTON, STEPHANIE 5 12 2023 WARRANT 46 PRICE
RATHBURN, JUSTIN 5 13 2023 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, MORE THAN 2X THE LEGAL LIMIT FOR A MEDICAL MARIJUANA CARDHOLDER, DRIVING ON DENIED 47 HELPER
COLLINS, JOLENE 5 13 2023 WARRANT X2 41 HOMELESS
MORRIS, DAVID 5 13 2023 DISORDERLY CONDUCT 67 SALT LAKE CITY
DAVIES, BRANDON 5 14 2023 THEFT 44 PRICE
TODD, JENNIFER 5 14 2023 POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF A FIREARM BY A RESTRICTED PERSON 39 ROOSEVELT
DYCHES, CHAD 5 14 2023 WARRANT 31 WELLINGTON
ADAMS, HADLEE 5 14 2023 WARRANT 20 PRICE
HARRIS, EVERETT 5 14 2023 FORGERY, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 27 HOMELESS
LICKING, GEORGE 5 14 2023 FORGERY 46 PRICE
SCHMIDT, TARA 5 14 2023 FORGERY 36 PRICE
JACKSON, ALLISON 5 14 2023 WARRANT 40 HELPER
KEELE, RANDY 5 14 2023 DRIVING ON SUSPENDED OR REVOKED LICENSE, PLATES TO PREVIOUS OWNER 55 HELPER
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