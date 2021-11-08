Carbon County Jail Bookings November 1-7

|NAME
|M
|D
|YR
|CHARGES
|RESIDENCE
|SMITH, CHARLES CURTIS
|11
|2
|2021
|LEWDNESS INVOLVING A CHILD, DEALING MATERIALS HARMFUL TO MINOR
|PRICE
|BLACKHAM, STEPHAN
|11
|3
|2021
|COURT HOLD
|HOMELESS
|DOOOLEY, BENJAMIN
|11
|3
|2021
|2 WARRANTS
|IDAHO
|JORDAN, TRAVIS
|11
|3
|2021
|COURT HOLD
|WELLINGTON
|CASTAGNA, SHAWN
|11
|3
|2021
|ASSAULT (DV)
|RICHFIELD
|WEEDEN, ERIC
|11
|3
|2021
|72-HOUR HOLD
|PRICE
|HERNANDEZ, EDWARD
|11
|3
|2021
|3-DAY COMMITMENT
|WELLINGTON
|GALLION, TRACI
|11
|4
|2021
|5-DAY COMMITMENT
|HELPER
|COCA, WILLIAM
|11
|5
|2021
|FORCIBLE SODOMY, FORCIBLE SEXUAL ABUSE
|PRICE
|BRUNDAGE, JERALD
|11
|5
|2021
|INTOXICATION
|HELPER
|BERGLAND, MONICA
|11
|5
|2021
|DUI, NO VALID DRIVERS LICENSE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, 72-HOUR HOLD
|PRICE
|SHAW, DANIELLE
|11
|5
|2021
|POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, WARRANTS, 72-HOUR HOLD
|HELPER
|THAYN, TERRY
|11
|5
|2021
|COURT COMMITMENT
|DUCHESNE
|FANCY, DYLLAN
|11
|5
|2021
|WARRANT, OPERATING VEHICLE WITHOUT INSURANCE, OPERATING VEHICLE WITHOUT DRIVERS LICENSE, DRIVING ON SUSPENDED OT REVOKED LICENSE, USE OR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|WELLINGTON
|TAYLOR, COLBY
|11
|6
|2021
|WARRANT, 72-HOUR HOLD
|HUNTINGTON
|JENSEN, JACK
|11
|6
|2021
|WARRANT
|PRICE
|JUSTICE, DEREK
|11
|7
|2021
|DUI, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, UNSAFE LANE TRAVEL
|HUNTINGTON
|HAMMOND, RONALD
|11
|7
|2021
|AGGRAVATED ASSAULT (DV)
|EAST CARBON
|LEE, NICOLE
|11
|7
|2021
|WARRANT
|PRICE
|RODRIQUEZ, JOSE
|11
|7
|2021
|WARRANT
|PRICE
|ROJAS, MIRKO
|11
|7
|2021
|WARRANT
|PAYSON