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Carbon County Jail Bookings November 1-7

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NAME M D YR CHARGES RESIDENCE
SMITH, CHARLES CURTIS 11 2 2021 LEWDNESS INVOLVING A CHILD, DEALING MATERIALS HARMFUL TO MINOR PRICE
BLACKHAM, STEPHAN 11 3 2021 COURT HOLD HOMELESS
DOOOLEY, BENJAMIN 11 3 2021 2 WARRANTS IDAHO
JORDAN, TRAVIS 11 3 2021 COURT HOLD WELLINGTON
CASTAGNA, SHAWN 11 3 2021 ASSAULT (DV) RICHFIELD
WEEDEN, ERIC 11 3 2021 72-HOUR HOLD PRICE
HERNANDEZ, EDWARD 11 3 2021 3-DAY COMMITMENT WELLINGTON
GALLION, TRACI 11 4 2021 5-DAY COMMITMENT HELPER
COCA, WILLIAM 11 5 2021 FORCIBLE SODOMY, FORCIBLE SEXUAL ABUSE PRICE
BRUNDAGE, JERALD 11 5 2021 INTOXICATION HELPER
BERGLAND, MONICA 11 5 2021 DUI, NO VALID DRIVERS LICENSE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, 72-HOUR HOLD PRICE
SHAW, DANIELLE 11 5 2021 POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, WARRANTS, 72-HOUR HOLD HELPER
THAYN, TERRY 11 5 2021 COURT COMMITMENT DUCHESNE
FANCY, DYLLAN 11 5 2021 WARRANT, OPERATING VEHICLE WITHOUT INSURANCE, OPERATING VEHICLE WITHOUT DRIVERS LICENSE, DRIVING ON SUSPENDED OT REVOKED LICENSE, USE OR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA WELLINGTON
TAYLOR, COLBY 11 6 2021 WARRANT, 72-HOUR HOLD HUNTINGTON
JENSEN, JACK 11 6 2021 WARRANT PRICE
JUSTICE, DEREK 11 7 2021 DUI, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, UNSAFE LANE TRAVEL HUNTINGTON
HAMMOND, RONALD 11 7 2021 AGGRAVATED ASSAULT (DV) EAST CARBON
LEE, NICOLE 11 7 2021 WARRANT PRICE
RODRIQUEZ, JOSE 11 7 2021 WARRANT PRICE
ROJAS, MIRKO 11 7 2021 WARRANT PAYSON
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