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Carbon County Jail Bookings November 6-12

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ITURRIAGO, JACKELINE 11 6 2023 WARRANT 48 HOMELESS
LEANY, ZACHARY 11 6 2023 WARRANT 23 SANTAQUIN
PAY, CODY 11 6 2023 WARRANT 35 WEST JORDAN
BLACK-WILSON, ADRIENNE 11 6 2023 ASSAULT 21 PRICE
JONES, JAQLYNN 11 7 2023 PROBATION VIOLATION 38 PRICE
ADAMS, HADLEE 11 8 2023 DUI, SPEEDING TOO FAST FOR CONDITIONS, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, NEGLIGENTLY OPERATING A VEHICLE WITH SERIOUS BODILY INJURY 20 PRICE
CURTIS, NORMAN 11 8 2023 WARRANT 47 HELPER
HERNANDEZ, FRANK 11 8 2023 DUI ALCOHOL, OPEN CONTAINER, OPERATE IN SINGLE LANE 38 EAST CARBON
SHAW, SUZANNE 11 8 2023 WARRANT 32 PRICE
TRUJILLO, DEVON 11 8 2023 BURGLARY, PROPERTY DAMAGE OR DESTRUCTION 20 PRICE
MUA, MALAELOA 11 8 2023 ASSAULT, PROPERTY DAMAGE, DAMAGE TO A MAILBOX 22 PRICE
WILSTEAD, DENISE 11 9 2023 VIOLATION OF A PROTECTIVE ORDER 57 SPRING GLEN
WAYMAN, DEREK 11 9 2023 AGGRAVATED ASSAULT(DV) 37 KENNILWORTH
SANCHEZ, CHRISTOPHER 11 10 2023 COMMITMENT 32 HUNTINGTON
DIMICK, AUDREY 11 10 2023 72-HOUR HOLD 31 PRICE
ROYBAL, JONATHAN 11 10 2023 DUI, SPEEDING, IMPROPER RIGHT TURN, IMPROPER LANE TRAVEL 43 PRICE
FLORES-CAZARES, OSCAR 11 10 2023 WARRANT 26 PRICE
HUMPHREY, MIRANDA 11 10 2023 INTOXICATION, WARRANT 38 PRICE
PRICE, TRAVIS 11 10 2023 WARRANT 50 PRICE
FRAZIER, EDWARD 11 10 2023 AGGRAVATED ASSAULT(DV), INTERFERING WITH ARRESTING OFFICER 38 SUNNYSIDE
HARRIS, BRIAN 11 11 2023 INTOXICATION 67 WELLINGTON
NAMBONA, FABRICE 11 11 2023 WARRANT 21 NEW MEXICO
FAUSPHOUL, TODD 11 12 2023 WARRANT 61 AMERICAN FORK
TIMOTHY, RANDOLH 11 12 2023 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF PSILOCYBIN MUSHROOM, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, DRIVING ON REVOKED LICENSE, IGNITION INTERLOCK VIOLATION, NO INSURANCE 55 HOMELESS
FOX, JUSTIN 11 12 2023 72-HOUR HOLD 32 PRICE
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