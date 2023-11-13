Carbon County Jail Bookings November 6-12

|ITURRIAGO, JACKELINE
|11
|6
|2023
|WARRANT
|48
|HOMELESS
|LEANY, ZACHARY
|11
|6
|2023
|WARRANT
|23
|SANTAQUIN
|PAY, CODY
|11
|6
|2023
|WARRANT
|35
|WEST JORDAN
|BLACK-WILSON, ADRIENNE
|11
|6
|2023
|ASSAULT
|21
|PRICE
|JONES, JAQLYNN
|11
|7
|2023
|PROBATION VIOLATION
|38
|PRICE
|ADAMS, HADLEE
|11
|8
|2023
|DUI, SPEEDING TOO FAST FOR CONDITIONS, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, NEGLIGENTLY OPERATING A VEHICLE WITH SERIOUS BODILY INJURY
|20
|PRICE
|CURTIS, NORMAN
|11
|8
|2023
|WARRANT
|47
|HELPER
|HERNANDEZ, FRANK
|11
|8
|2023
|DUI ALCOHOL, OPEN CONTAINER, OPERATE IN SINGLE LANE
|38
|EAST CARBON
|SHAW, SUZANNE
|11
|8
|2023
|WARRANT
|32
|PRICE
|TRUJILLO, DEVON
|11
|8
|2023
|BURGLARY, PROPERTY DAMAGE OR DESTRUCTION
|20
|PRICE
|MUA, MALAELOA
|11
|8
|2023
|ASSAULT, PROPERTY DAMAGE, DAMAGE TO A MAILBOX
|22
|PRICE
|WILSTEAD, DENISE
|11
|9
|2023
|VIOLATION OF A PROTECTIVE ORDER
|57
|SPRING GLEN
|WAYMAN, DEREK
|11
|9
|2023
|AGGRAVATED ASSAULT(DV)
|37
|KENNILWORTH
|SANCHEZ, CHRISTOPHER
|11
|10
|2023
|COMMITMENT
|32
|HUNTINGTON
|DIMICK, AUDREY
|11
|10
|2023
|72-HOUR HOLD
|31
|PRICE
|ROYBAL, JONATHAN
|11
|10
|2023
|DUI, SPEEDING, IMPROPER RIGHT TURN, IMPROPER LANE TRAVEL
|43
|PRICE
|FLORES-CAZARES, OSCAR
|11
|10
|2023
|WARRANT
|26
|PRICE
|HUMPHREY, MIRANDA
|11
|10
|2023
|INTOXICATION, WARRANT
|38
|PRICE
|PRICE, TRAVIS
|11
|10
|2023
|WARRANT
|50
|PRICE
|FRAZIER, EDWARD
|11
|10
|2023
|AGGRAVATED ASSAULT(DV), INTERFERING WITH ARRESTING OFFICER
|38
|SUNNYSIDE
|HARRIS, BRIAN
|11
|11
|2023
|INTOXICATION
|67
|WELLINGTON
|NAMBONA, FABRICE
|11
|11
|2023
|WARRANT
|21
|NEW MEXICO
|FAUSPHOUL, TODD
|11
|12
|2023
|WARRANT
|61
|AMERICAN FORK
|TIMOTHY, RANDOLH
|11
|12
|2023
|POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF PSILOCYBIN MUSHROOM, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, DRIVING ON REVOKED LICENSE, IGNITION INTERLOCK VIOLATION, NO INSURANCE
|55
|HOMELESS
|FOX, JUSTIN
|11
|12
|2023
|72-HOUR HOLD
|32
|PRICE