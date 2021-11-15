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Carbon County Jail Bookings November 8-14

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CID, MARIA YAKI 11 8 2021 WARRANTS 21 SLC
SERRANO, CARLYNN 11 8 2021 72-HOUR HOLD 49 PRICE
PRETTYMAN, ARLEN 11 8 2021 COMMITMENT 62 PRICE
LISTER, SAMANTHA 11 8 2021 POSSESSION OF HEROIN, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, RETAIL THEFT, 72-HR HOLD 30 PRICE
WILSON, BRANDON 11 8 2021 DUI, NO VALID DRIVERS LICENSE 29 HELPER
REMICK, DARRYL RAE 11 9 2021 DUI, STOP OR PARK ON ROADWAY, OPEN CONTAINER 55 HERRIMAN
SAMPLES, DAVID CHARLES 11 9 2021 CRIMINAL MISCHIEF (DV), THREATS X2 (DV), INTOXICATION 52 HELPER
HASTINGS, DUSTIN 11 9 2021 WARRANT 26 PRICE
MCDONALD, JENNIFER 11 9 2021 WARRANTS X3 42 HOMELESS
MCDONALD, HAYDEN 11 9 2021 POSSESSION PARAPHERNALIA, POSSESSION C/Z 22 SUNNYSIDE
SACCO, RICHARD 11 9 2021 PROTECTIVE ORDER VIOLATION 37 WELLINGTON
JENKINS, RICKY 11 10 2021 WARRANT 29 PRICE
HERNANDEZ, EDWARD 11 10 2021 COMMITMENT 29 WELLINGTON
BOWMAN, MICKENZIE 11 11 2021 72-HOUR HOLD, DUI, DISTRIBUTION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE (X2), POSSESSION OF PARAPHERNALIA, FAILURE TO SIGNAL 38 PRICE
CRAFT, REBECCA 11 11 2021 72-HOUR HOLD 39 EAST CARBON
CRAFT, RANDY 11 11 2021 72-HOUR HOLD 43 EAST CARBON
BINGHAM, TANNER 11 12 2021 ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, INTERLOCK RESTRICTED DRIVER, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 21 HERRIMAN
GOODALL, JAYDEN 11 12 2021 WARRANTS 21 PRICE
WILLIAMS, OSCAR 11 13 2021 WARRANT 59 PRICE
ALLPHIN, COURTNEY 11 13 2021 RECKLESS DRIVING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, FAILURE TO STOP, SPEEDING 20+ 35 LAYTON
LAIN, VERNON 11 14 2021 DRIVING ON SUSPENSION, IGNITION INTERLOCK VIOLATION, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, MINOR POSSESSION ALCOHOL, POSSESSION OF TOBACCO BY MINOR 18 SUNNYSIDE
FREEMAN, MALCOM 11 14 2021 WARRANT, 72-HOUR HOLD 30 PRICE
WARE, MCCOY 11 14 2021 72-HOUR HOLD 24 HELPER
FARMER, STRYKER 11 14 2021 WARRANTS, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE 23 HOMELESS
EGBERT, JESSE 11 14 2021 CRIMINAL MISCHIEF (DV), DV IN PRESENCE OF CHILD, WARRANT 31 EAST CARBON
KEKUEWA, ELIJAH 11 14 2021 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE  X2, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, KNOWINGLY PRODUCE/DISPENSE/ MANUFACTURE CONTROLLED SUBSTANCE 41 PRICE
SCOTT, MORGAN 11 14 2021 RETAIL THEFT, ASSAULT 26 PRICE
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