Carbon County Jail Bookings November 8-14

|CID, MARIA YAKI
|11
|8
|2021
|WARRANTS
|21
|SLC
|SERRANO, CARLYNN
|11
|8
|2021
|72-HOUR HOLD
|49
|PRICE
|PRETTYMAN, ARLEN
|11
|8
|2021
|COMMITMENT
|62
|PRICE
|LISTER, SAMANTHA
|11
|8
|2021
|POSSESSION OF HEROIN, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, RETAIL THEFT, 72-HR HOLD
|30
|PRICE
|WILSON, BRANDON
|11
|8
|2021
|DUI, NO VALID DRIVERS LICENSE
|29
|HELPER
|REMICK, DARRYL RAE
|11
|9
|2021
|DUI, STOP OR PARK ON ROADWAY, OPEN CONTAINER
|55
|HERRIMAN
|SAMPLES, DAVID CHARLES
|11
|9
|2021
|CRIMINAL MISCHIEF (DV), THREATS X2 (DV), INTOXICATION
|52
|HELPER
|HASTINGS, DUSTIN
|11
|9
|2021
|WARRANT
|26
|PRICE
|MCDONALD, JENNIFER
|11
|9
|2021
|WARRANTS X3
|42
|HOMELESS
|MCDONALD, HAYDEN
|11
|9
|2021
|POSSESSION PARAPHERNALIA, POSSESSION C/Z
|22
|SUNNYSIDE
|SACCO, RICHARD
|11
|9
|2021
|PROTECTIVE ORDER VIOLATION
|37
|WELLINGTON
|JENKINS, RICKY
|11
|10
|2021
|WARRANT
|29
|PRICE
|HERNANDEZ, EDWARD
|11
|10
|2021
|COMMITMENT
|29
|WELLINGTON
|BOWMAN, MICKENZIE
|11
|11
|2021
|72-HOUR HOLD, DUI, DISTRIBUTION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE (X2), POSSESSION OF PARAPHERNALIA, FAILURE TO SIGNAL
|38
|PRICE
|CRAFT, REBECCA
|11
|11
|2021
|72-HOUR HOLD
|39
|EAST CARBON
|CRAFT, RANDY
|11
|11
|2021
|72-HOUR HOLD
|43
|EAST CARBON
|BINGHAM, TANNER
|11
|12
|2021
|ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, INTERLOCK RESTRICTED DRIVER, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
|21
|HERRIMAN
|GOODALL, JAYDEN
|11
|12
|2021
|WARRANTS
|21
|PRICE
|WILLIAMS, OSCAR
|11
|13
|2021
|WARRANT
|59
|PRICE
|ALLPHIN, COURTNEY
|11
|13
|2021
|RECKLESS DRIVING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, FAILURE TO STOP, SPEEDING 20+
|35
|LAYTON
|LAIN, VERNON
|11
|14
|2021
|DRIVING ON SUSPENSION, IGNITION INTERLOCK VIOLATION, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, MINOR POSSESSION ALCOHOL, POSSESSION OF TOBACCO BY MINOR
|18
|SUNNYSIDE
|FREEMAN, MALCOM
|11
|14
|2021
|WARRANT, 72-HOUR HOLD
|30
|PRICE
|WARE, MCCOY
|11
|14
|2021
|72-HOUR HOLD
|24
|HELPER
|FARMER, STRYKER
|11
|14
|2021
|WARRANTS, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|23
|HOMELESS
|EGBERT, JESSE
|11
|14
|2021
|CRIMINAL MISCHIEF (DV), DV IN PRESENCE OF CHILD, WARRANT
|31
|EAST CARBON
|KEKUEWA, ELIJAH
|11
|14
|2021
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, KNOWINGLY PRODUCE/DISPENSE/ MANUFACTURE CONTROLLED SUBSTANCE
|41
|PRICE
|SCOTT, MORGAN
|11
|14
|2021
|RETAIL THEFT, ASSAULT
|26
|PRICE