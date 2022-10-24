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Carbon County Jail Bookings October 17-23

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FISHER, TRAVIS 10 17 2022 WARRANT 32 PRICE
JACKSON, JEREMIAH 10 17 2022 DUI 46 PRICE
RUTHERFORD, ERIC 10 18 2022 WARRANTS 24 EAST CARBON
CIPPONERI, WILLIAM 10 18 2022 FURNISHING ALCOHOL X7, UNLAWFUL DETENTION OF MINOR, THREAT OF VIOLENCE, SEXUAL BATTERY 30 PRICE
BERTOCH, TRAVIS 10 18 2022 WARRANT 50 PRICE
MITCHELL, ASHLEY 10 19 2022 COMMITMENT 29 PRICE
LOPEZ-HERNANEZ, ARMANDO 10 19 2022 WARRANTS 22 PRICE
ROBERTSON, ROY 10 19 2022 AGGRAVATED ASSAULT (DV) X2, PROPELLENT OF BODILY FLUIDS X2, CRIMINAL MISCHIEF (DV) X2 53 PRICE
ANDERSON, BARNETTA 10 19 2022 WARRANT, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, SHOPLIFTING 51 HOMELESS
GARRETT, RAYMOND SCOTT 10 19 2022 ASSAULT (DV), POSSESSION OF MARIJUANA 67 PRICE
MONTOYA, MATHEW 10 20 2022 WARRANT 44 PRICE
KONAKIS, PAMELA 10 20 2022 INTOXICATION 58 HELPER
BUCK, JESSICA 10 20 2022 WARRANT 34 HOMELESS
COLEMAN, PAULA 10 21 2022 WARRANTS 51 PRICE
MOYES, BRIAN 10 21 2022 INTOXICATION 50 PRICE
MACLEAN, ANDREW 10 21 2022 COMMITMENT 44 WELLINGTON
TAYLOR, COLBY 10 21 2022 POSSESSION  OF CONTROLLED SUBSTANCE WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, WARRANTS X4 35 HUNTINGTON
LINE, ZACHARY 10 21 2022 COMMITMENT 31 PRICE
STOLL, ALEXIS 10 21 2022 COMMITMENT 26 PRICE
LUNDELL, HAROLD 10 21 2022 INTOXICATION 66 PRICE
SUNTER, EMIL 10 21 2022 COMMITMENT 53 HELPER
BRADY, EMERIC 10 21 2022 DUI 34 ARIZONA
ALLRED, KORY 10 22 2022 DUI, DRIVING ON SUSPENDED 25 PRICE
TIMOTHY, BRETT 10 22 2022 DUI, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, UNLANE SAFE TRAVEL, OPEN CONTAINER, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON WHILE INTOXICATED, POSSESSION OF FIREARM BY RESTRICTED PERSON, DRVING ON SUSPENDED, REFUSAL OF CHEMICAL TEST 30 WELLINGTON
SITTERUD, JEWEL 10 23 2022 WARRANT X2 22 HOMELESS
MOOSEMAN, MICHAEL 10 23 2022 ASSAULT(DV), DV IN THE PRESENCE OF A CHILD 42 WELLINGTON
STOKER, CRYSTAL 10 23 2022 RETAIL THEFT, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 45 PRICE
KIMBER, PAXTON 10 23 2022 WARRANT 19 PRICE
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