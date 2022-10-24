Carbon County Jail Bookings October 17-23

|FISHER, TRAVIS
|10
|17
|2022
|WARRANT
|32
|PRICE
|JACKSON, JEREMIAH
|10
|17
|2022
|DUI
|46
|PRICE
|RUTHERFORD, ERIC
|10
|18
|2022
|WARRANTS
|24
|EAST CARBON
|CIPPONERI, WILLIAM
|10
|18
|2022
|FURNISHING ALCOHOL X7, UNLAWFUL DETENTION OF MINOR, THREAT OF VIOLENCE, SEXUAL BATTERY
|30
|PRICE
|BERTOCH, TRAVIS
|10
|18
|2022
|WARRANT
|50
|PRICE
|MITCHELL, ASHLEY
|10
|19
|2022
|COMMITMENT
|29
|PRICE
|LOPEZ-HERNANEZ, ARMANDO
|10
|19
|2022
|WARRANTS
|22
|PRICE
|ROBERTSON, ROY
|10
|19
|2022
|AGGRAVATED ASSAULT (DV) X2, PROPELLENT OF BODILY FLUIDS X2, CRIMINAL MISCHIEF (DV) X2
|53
|PRICE
|ANDERSON, BARNETTA
|10
|19
|2022
|WARRANT, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, SHOPLIFTING
|51
|HOMELESS
|GARRETT, RAYMOND SCOTT
|10
|19
|2022
|ASSAULT (DV), POSSESSION OF MARIJUANA
|67
|PRICE
|MONTOYA, MATHEW
|10
|20
|2022
|WARRANT
|44
|PRICE
|KONAKIS, PAMELA
|10
|20
|2022
|INTOXICATION
|58
|HELPER
|BUCK, JESSICA
|10
|20
|2022
|WARRANT
|34
|HOMELESS
|COLEMAN, PAULA
|10
|21
|2022
|WARRANTS
|51
|PRICE
|MOYES, BRIAN
|10
|21
|2022
|INTOXICATION
|50
|PRICE
|MACLEAN, ANDREW
|10
|21
|2022
|COMMITMENT
|44
|WELLINGTON
|TAYLOR, COLBY
|10
|21
|2022
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, WARRANTS X4
|35
|HUNTINGTON
|LINE, ZACHARY
|10
|21
|2022
|COMMITMENT
|31
|PRICE
|STOLL, ALEXIS
|10
|21
|2022
|COMMITMENT
|26
|PRICE
|LUNDELL, HAROLD
|10
|21
|2022
|INTOXICATION
|66
|PRICE
|SUNTER, EMIL
|10
|21
|2022
|COMMITMENT
|53
|HELPER
|BRADY, EMERIC
|10
|21
|2022
|DUI
|34
|ARIZONA
|ALLRED, KORY
|10
|22
|2022
|DUI, DRIVING ON SUSPENDED
|25
|PRICE
|TIMOTHY, BRETT
|10
|22
|2022
|DUI, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, UNLANE SAFE TRAVEL, OPEN CONTAINER, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON WHILE INTOXICATED, POSSESSION OF FIREARM BY RESTRICTED PERSON, DRVING ON SUSPENDED, REFUSAL OF CHEMICAL TEST
|30
|WELLINGTON
|SITTERUD, JEWEL
|10
|23
|2022
|WARRANT X2
|22
|HOMELESS
|MOOSEMAN, MICHAEL
|10
|23
|2022
|ASSAULT(DV), DV IN THE PRESENCE OF A CHILD
|42
|WELLINGTON
|STOKER, CRYSTAL
|10
|23
|2022
|RETAIL THEFT, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
|45
|PRICE
|KIMBER, PAXTON
|10
|23
|2022
|WARRANT
|19
|PRICE