Carbon County Jail Bookings October 23-29

|HOUSKEEPER, JACK
|10
|23
|2023
|COMMITMENT
|66
|PRICE
|ANGELL, CANDRA
|10
|24
|2023
|WARRANT
|39
|EAST CARBON
|PETERSON, SHANE
|10
|24
|2023
|INTOXICATION
|45
|ST. GEORGE
|HULSE, JASON
|10
|25
|2023
|WARRANT
|48
|OGDEN
|REYNOLDS, RYAN
|10
|25
|2023
|WARRANT, CRIMINAL TRESPASS OF A DWELLING (DV), PROPERYY DAMAGE
|38
|PRICE
|BENALLY, TYSON
|10
|25
|2023
|BURGLARY, INTOXICATION, THEFT, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|36
|PRICE
|TIMMONS, JAMES
|10
|26
|2023
|WARRANT
|57
|PRICE
|BALES, BRAD
|10
|26
|2023
|WARRANT
|60
|PRICE
|LISTER, SAMANTHA
|10
|26
|2023
|WARRANT
|32
|PRICE
|LEWIS, RALPH
|10
|26
|2023
|INTOXICATION, CRIMINAL TRESPASS
|72
|HELPER
|LEAMASTER, CYNTHIA
|10
|26
|2023
|WARRANT X4
|54
|SYRACUSE
|ESCALANTE, CAMDEN
|10
|27
|2023
|DISTRIBUTION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|18
|PRICE
|CRANK, RANDELL
|10
|27
|2023
|DUI, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, DRIVING ON REVOKED LICENSE, INTERLOCK RESTRICTION VIOLATION, BRAKE LIGHT VIOLATION, FAILURE TO OPERATE IN ONE LANE
|36
|SARATOGA SPRINGS
|GHIRARDO, JAMES
|10
|28
|2023
|ASSAULT, INTERFERENCE WITH ARRESTING OFFICER, DISORDERLY CONDUCT
|43
|PRICE
|CRESSALL, RICHARD
|10
|28
|2023
|DRIVING UNDER THE INFLUENCE, FAILURE TO WEAR SEAT BELT
|64
|PRICE
|BENSON, MELEAH
|10
|28
|2023
|INTOXICATION, ASSAULT(DV)
|45
|HELPER
|CARTER, HAROLD
|10
|28
|2023
|DUI
|64
|HELPER
|ZAMUDIO, CIPRIANO
|10
|29
|2023
|THREATS OF VIOLENCE (DV)
|62
|WELLINGTON