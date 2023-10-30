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Carbon County Jail Bookings October 23-29

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HOUSKEEPER, JACK 10 23 2023 COMMITMENT 66 PRICE
ANGELL, CANDRA 10 24 2023 WARRANT 39 EAST CARBON
PETERSON, SHANE 10 24 2023 INTOXICATION 45 ST. GEORGE
HULSE, JASON 10 25 2023 WARRANT 48 OGDEN
REYNOLDS, RYAN 10 25 2023 WARRANT, CRIMINAL TRESPASS OF A DWELLING (DV), PROPERYY DAMAGE 38 PRICE
BENALLY, TYSON 10 25 2023 BURGLARY, INTOXICATION, THEFT, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 36 PRICE
TIMMONS, JAMES 10 26 2023 WARRANT 57 PRICE
BALES, BRAD 10 26 2023 WARRANT 60 PRICE
LISTER, SAMANTHA 10 26 2023 WARRANT 32 PRICE
LEWIS, RALPH 10 26 2023 INTOXICATION, CRIMINAL TRESPASS 72 HELPER
LEAMASTER, CYNTHIA 10 26 2023 WARRANT X4 54 SYRACUSE
ESCALANTE, CAMDEN 10 27 2023 DISTRIBUTION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 18 PRICE
CRANK, RANDELL 10 27 2023 DUI, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, DRIVING ON REVOKED LICENSE, INTERLOCK RESTRICTION VIOLATION, BRAKE LIGHT VIOLATION, FAILURE TO OPERATE IN ONE LANE 36 SARATOGA SPRINGS
GHIRARDO, JAMES 10 28 2023 ASSAULT, INTERFERENCE WITH ARRESTING OFFICER, DISORDERLY CONDUCT 43 PRICE
CRESSALL, RICHARD 10 28 2023 DRIVING UNDER THE INFLUENCE, FAILURE TO WEAR SEAT BELT 64 PRICE
BENSON, MELEAH 10 28 2023 INTOXICATION, ASSAULT(DV) 45 HELPER
CARTER, HAROLD 10 28 2023 DUI 64 HELPER
ZAMUDIO, CIPRIANO 10 29 2023 THREATS OF VIOLENCE (DV) 62 WELLINGTON
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