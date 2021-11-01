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Carbon County Jail Bookings October 25-31

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NAME M D YR CHARGES RESIDENCE
ROBERTSON, DAVID 10 26 2021 72-HOUR HOLD PRICE
GARTAS, SARAH 10 26 2021 COMMITMENT PRICE
RUDD, BENJAMIN 10 26 2021 72-HOUR HOLD PRICE
CRAFT, REBECCA 10 26 2021 72-HOUR HOLD PRICE
SATHER, TARA 10 27 2021 WARRANT WEST VALLEY
BRUA, REED SHAW 10 27 2021 FALSE PERSONAL INFO, WARRANTS OREM
HERNANDEZ, EDWARD 10 27 2021 3-DAY COMMITMENT PRICE
BARBER, JAMES 10 28 2021 WARRANTS PRICE
JENSEN, JACK 10 28 2021 WARRANT PRICE
ZMUDA, THOMAS 10 29 2021 WARRANT PRICE
MELENDEZ, JESUS 10 29 2021 72-HOUR HOLD, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF HEROIN PRICE
EDMUNDS, JOEY 10 29 2021 VIOLATION OF A PROTECTIVE ORDER, 72-HOUR HOLD, WARRANT HELPER
JONES, DAKODA 10 29 2021 ASSAULT(DV), POSSESSION OF PARAPHERNALIA PRICE
BROWN, MICHAEL 10 29 2021 POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, 72-HOUR HOLD PRICE
TORRES, NICOLE 10 29 2021 POSSESSION OF HEROIN HELPER
CRIPPS, TEENA 10 29 2021 POSSESSION OF HEROIN, 72 HOUR HOLD PRICE
MOOSMAN, JESSICA 10 29 2021 POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA PRICE
SACCO, JOSHUA 10 30 2021 WARRANTS PRICE
MARX, DANIEL 10 30 2021 WARRANT HOMELESS
CLARKE, COLTON 10 30 2021 WARRANT PRICE
COHO, FERLIN 10 30 2021 WARRANT HELPER
CRESSALL, RICHARD 10 31 2021 EMERGENCY REPORTING ABUSE PRICE
HARRIS, CODY 10 31 2021 WARRANTS FIELDING, UT
BRISCOE, ADAM 10 31 2021 ASSAULT (DV), VIOLATION OF A PROTECTIVE ORDER PRICE
MONTOYA, TERECINA MARIA 10 31 2021 WARRANT, VIOLATION OF A PROTECTIVE ORDER PRICE
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