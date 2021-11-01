Carbon County Jail Bookings October 25-31

|NAME
|M
|D
|YR
|CHARGES
|RESIDENCE
|ROBERTSON, DAVID
|10
|26
|2021
|72-HOUR HOLD
|PRICE
|GARTAS, SARAH
|10
|26
|2021
|COMMITMENT
|PRICE
|RUDD, BENJAMIN
|10
|26
|2021
|72-HOUR HOLD
|PRICE
|CRAFT, REBECCA
|10
|26
|2021
|72-HOUR HOLD
|PRICE
|SATHER, TARA
|10
|27
|2021
|WARRANT
|WEST VALLEY
|BRUA, REED SHAW
|10
|27
|2021
|FALSE PERSONAL INFO, WARRANTS
|OREM
|HERNANDEZ, EDWARD
|10
|27
|2021
|3-DAY COMMITMENT
|PRICE
|BARBER, JAMES
|10
|28
|2021
|WARRANTS
|PRICE
|JENSEN, JACK
|10
|28
|2021
|WARRANT
|PRICE
|ZMUDA, THOMAS
|10
|29
|2021
|WARRANT
|PRICE
|MELENDEZ, JESUS
|10
|29
|2021
|72-HOUR HOLD, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF HEROIN
|PRICE
|EDMUNDS, JOEY
|10
|29
|2021
|VIOLATION OF A PROTECTIVE ORDER, 72-HOUR HOLD, WARRANT
|HELPER
|JONES, DAKODA
|10
|29
|2021
|ASSAULT(DV), POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|PRICE
|BROWN, MICHAEL
|10
|29
|2021
|POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, 72-HOUR HOLD
|PRICE
|TORRES, NICOLE
|10
|29
|2021
|POSSESSION OF HEROIN
|HELPER
|CRIPPS, TEENA
|10
|29
|2021
|POSSESSION OF HEROIN, 72 HOUR HOLD
|PRICE
|MOOSMAN, JESSICA
|10
|29
|2021
|POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|PRICE
|SACCO, JOSHUA
|10
|30
|2021
|WARRANTS
|PRICE
|MARX, DANIEL
|10
|30
|2021
|WARRANT
|HOMELESS
|CLARKE, COLTON
|10
|30
|2021
|WARRANT
|PRICE
|COHO, FERLIN
|10
|30
|2021
|WARRANT
|HELPER
|CRESSALL, RICHARD
|10
|31
|2021
|EMERGENCY REPORTING ABUSE
|PRICE
|HARRIS, CODY
|10
|31
|2021
|WARRANTS
|FIELDING, UT
|BRISCOE, ADAM
|10
|31
|2021
|ASSAULT (DV), VIOLATION OF A PROTECTIVE ORDER
|PRICE
|MONTOYA, TERECINA MARIA
|10
|31
|2021
|WARRANT, VIOLATION OF A PROTECTIVE ORDER
|PRICE