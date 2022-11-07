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Carbon County Jail Bookings October 31 – November 6

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SMITH, RANDY 10 31 2022 POSSESSION OF METH 54 CASTLE DALE
VASQUEZ, NICHOLAS 10 31 2022 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 38 KENILWORTH
SMITH, MCCAYLA 10 31 2022 POSSESSION OF COCAINE, POSSESSION OF CODINE, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DRIVING ON SUSPENDED, SPEEDING, OPERATING VEHICLE WITHOUT INSURANCE 29 DRAPER
SANDERS, STEVEN 10 31 2022 72-HOUR HOLD 33 HOMELESS
MUTCHIE, ANTHONY 10 31 2022 INTOXICATION 38 MONTANA
HEWETT, ALBERT 11 1 2022 WARRANT 62
CARTER, RANDI 11 1 2022 WARRANT 20 HOMELESS
WESTERGARD, JASON 11 3 2022 72-HOUR HOLD 54 PRICE
AUSTIN, ROBERT 11 3 2022 72-HOUR HOLD 44 PRICE
SANCHEZ, DEBRA 11 3 2022 DISTRIBUTION OF DRUGS X2, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE 65 PRICE
FORD, JOANNE 11 3 2022 DISTRIBUTION OF DRUGS X2, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE 57 PRICE
HARMS, JAMES 11 3 2022 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 43 HELPER
GORKA, DAVID 11 4 2022 POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF A SCHEDULE 1 DRUG 26 TEXAS
RAMIREZ, NOE 11 4 2022 COMMITMENT 35 HOMELESS
PETERSON, KYLE 11 4 2022 WARRANT 49 PROVO
GRAY, DOUGLAS 11 4 2022 AGGRAVATED ASSAULT, ASSAULT X2 33 PRICE
STOLL, ALEXIS 11 4 2022 COMMITMENT 26 PRICE
KRAUSHAAR, RONALD 11 4 2022 POSSESSION OF FIREARM BY RESTRICTED PERSON, RECKLESS DRIVING, DRIVING ON DENIED, WARRANTS 54 SPRING GLEN
RAMOS, ERIK 11 5 2022 VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER 27 WELLINGTON
ANDERSON, ANNETTE 11 6 2022 ASSAULT, UNLAWFUL DETENTION 28 PRICE
DYCHES, CHAD 11 6 2022 WARRANT X2 30 WELLINGTON
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