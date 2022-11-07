Carbon County Jail Bookings October 31 – November 6

|SMITH, RANDY
|10
|31
|2022
|POSSESSION OF METH
|54
|CASTLE DALE
|VASQUEZ, NICHOLAS
|10
|31
|2022
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
|38
|KENILWORTH
|SMITH, MCCAYLA
|10
|31
|2022
|POSSESSION OF COCAINE, POSSESSION OF CODINE, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DRIVING ON SUSPENDED, SPEEDING, OPERATING VEHICLE WITHOUT INSURANCE
|29
|DRAPER
|SANDERS, STEVEN
|10
|31
|2022
|72-HOUR HOLD
|33
|HOMELESS
|MUTCHIE, ANTHONY
|10
|31
|2022
|INTOXICATION
|38
|MONTANA
|HEWETT, ALBERT
|11
|1
|2022
|WARRANT
|62
|
|CARTER, RANDI
|11
|1
|2022
|WARRANT
|20
|HOMELESS
|WESTERGARD, JASON
|11
|3
|2022
|72-HOUR HOLD
|54
|PRICE
|AUSTIN, ROBERT
|11
|3
|2022
|72-HOUR HOLD
|44
|PRICE
|SANCHEZ, DEBRA
|11
|3
|2022
|DISTRIBUTION OF DRUGS X2, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE
|65
|PRICE
|FORD, JOANNE
|11
|3
|2022
|DISTRIBUTION OF DRUGS X2, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE
|57
|PRICE
|HARMS, JAMES
|11
|3
|2022
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
|43
|HELPER
|GORKA, DAVID
|11
|4
|2022
|POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF A SCHEDULE 1 DRUG
|26
|TEXAS
|RAMIREZ, NOE
|11
|4
|2022
|COMMITMENT
|35
|HOMELESS
|PETERSON, KYLE
|11
|4
|2022
|WARRANT
|49
|PROVO
|GRAY, DOUGLAS
|11
|4
|2022
|AGGRAVATED ASSAULT, ASSAULT X2
|33
|PRICE
|STOLL, ALEXIS
|11
|4
|2022
|COMMITMENT
|26
|PRICE
|KRAUSHAAR, RONALD
|11
|4
|2022
|POSSESSION OF FIREARM BY RESTRICTED PERSON, RECKLESS DRIVING, DRIVING ON DENIED, WARRANTS
|54
|SPRING GLEN
|RAMOS, ERIK
|11
|5
|2022
|VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER
|27
|WELLINGTON
|ANDERSON, ANNETTE
|11
|6
|2022
|ASSAULT, UNLAWFUL DETENTION
|28
|PRICE
|DYCHES, CHAD
|11
|6
|2022
|WARRANT X2
|30
|WELLINGTON