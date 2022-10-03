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Carbon County Jail Bookings September 28 – October 2

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ISMERT, CHERYL 9 26 2022 COMMITMENT 66 PRICE
OBERG, EMILY 9 26 2022 WARRANTS 25 HELPER
PONZINI, TIMOTHY 9 27 2022 WARRANT 71 HELPER
ROYTER, ANDREW 9 27 2022 WARRANT 29 WEST JORDAN
CATA, PAUL JAMES 9 27 2022 DUI, CRIMINAL MISCHIEF 36 PRICE
ADAMS, ZACHARY 9 27 2022 DRIVING ON SUSPENDED, IGNITION INTERLOCK VIOLATION, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA 29 PRICE
JOHNSTUN, JOHNATHAN 9 28 2022 POSSESSION METH W/ INTENT, POSSESSION PARAPHERNALIA, POSSESSION MARIJUANA, POSSESSION MUSHROOMS, POSSESSION OF FIREARM BY RESTRICTED 49 HELPER
JOHNSON, HEIDI 9 28 2022 WARRANT 43 HOMELESS
DAMRON, JACOB 9 29 2022 72-HOUR HOLD 27 HELPER
CADWELL, AUDREY 9 29 2022 POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA 38 COLORADO
COAN, RACHELLE 9 29 2022 POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 39 COLORADO
JORDAN, TRAVIS 9 29 2022 WARRANTS X5 37 CALIFORNIA
IVIE, LAWRENCE 9 29 2022 WARRANT 48 PRICE
PRICE, COLTON 9 29 2022 WARRANTS, 72-HOUR HOLD 28 PRICE
AXELGARD, KATELIN 9 29 2022 ASSAULT (DV), ASSAULT, INTOXICATION 33 PRICE
ESPINO, RUPERTO 9 30 2022 WARRANT 43 PRICE
SHEFFIELD, AMUEL 9 30 2022 COMMITMENT 39 PRICE
LINDT, COLTON 9 30 2022 WARRANTS, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DRIVING ON DENIED, TAIL LIGHT 26 SYRACUSE
SIMON, TOMMY 9 30 2022 DUI, OPEN CONTAINER, SPEEDING 59 PRICE
JONES, BOBBY 10 1 2022 ASSAULT (DV), DOMESTIC VIOLENCE IN THE PRESENCE OF A CHILD 24 PRICE
DRAVES, ROBERT 10 1 2022 COMMITMNET 45 PRICE
SEELY, ERIN 10 1 2022 ASSAULT (DV), VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER 88 HELPER
ADMAS, HADLEE 10 1 2022 COMMITMENT 19 PRICE
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