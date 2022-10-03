Carbon County Jail Bookings September 28 – October 2

|ISMERT, CHERYL
|9
|26
|2022
|COMMITMENT
|66
|PRICE
|OBERG, EMILY
|9
|26
|2022
|WARRANTS
|25
|HELPER
|PONZINI, TIMOTHY
|9
|27
|2022
|WARRANT
|71
|HELPER
|ROYTER, ANDREW
|9
|27
|2022
|WARRANT
|29
|WEST JORDAN
|CATA, PAUL JAMES
|9
|27
|2022
|DUI, CRIMINAL MISCHIEF
|36
|PRICE
|ADAMS, ZACHARY
|9
|27
|2022
|DRIVING ON SUSPENDED, IGNITION INTERLOCK VIOLATION, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA
|29
|PRICE
|JOHNSTUN, JOHNATHAN
|9
|28
|2022
|POSSESSION METH W/ INTENT, POSSESSION PARAPHERNALIA, POSSESSION MARIJUANA, POSSESSION MUSHROOMS, POSSESSION OF FIREARM BY RESTRICTED
|49
|HELPER
|JOHNSON, HEIDI
|9
|28
|2022
|WARRANT
|43
|HOMELESS
|DAMRON, JACOB
|9
|29
|2022
|72-HOUR HOLD
|27
|HELPER
|CADWELL, AUDREY
|9
|29
|2022
|POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA
|38
|COLORADO
|COAN, RACHELLE
|9
|29
|2022
|POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|39
|COLORADO
|JORDAN, TRAVIS
|9
|29
|2022
|WARRANTS X5
|37
|CALIFORNIA
|IVIE, LAWRENCE
|9
|29
|2022
|WARRANT
|48
|PRICE
|PRICE, COLTON
|9
|29
|2022
|WARRANTS, 72-HOUR HOLD
|28
|PRICE
|AXELGARD, KATELIN
|9
|29
|2022
|ASSAULT (DV), ASSAULT, INTOXICATION
|33
|PRICE
|ESPINO, RUPERTO
|9
|30
|2022
|WARRANT
|43
|PRICE
|SHEFFIELD, AMUEL
|9
|30
|2022
|COMMITMENT
|39
|PRICE
|LINDT, COLTON
|9
|30
|2022
|WARRANTS, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DRIVING ON DENIED, TAIL LIGHT
|26
|SYRACUSE
|SIMON, TOMMY
|9
|30
|2022
|DUI, OPEN CONTAINER, SPEEDING
|59
|PRICE
|JONES, BOBBY
|10
|1
|2022
|ASSAULT (DV), DOMESTIC VIOLENCE IN THE PRESENCE OF A CHILD
|24
|PRICE
|DRAVES, ROBERT
|10
|1
|2022
|COMMITMNET
|45
|PRICE
|SEELY, ERIN
|10
|1
|2022
|ASSAULT (DV), VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER
|88
|HELPER
|ADMAS, HADLEE
|10
|1
|2022
|COMMITMENT
|19
|PRICE