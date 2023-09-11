Carbon County Jail Bookings September 4-10

|BARNETT, ROYNCE
|9
|4
|2023
|CRIMINAL TRESPASS
|53
|PRICE
|NORTON, GERALD LYNN
|9
|4
|2023
|AGGRAVATED ASSAULT
|71
|PRICE
|TORRES, ROGER
|9
|4
|2023
|WARRANT
|44
|MOAB
|DURAN, DEZTINEE
|9
|5
|2023
|WARRANTS
|32
|SPANISH FORK
|LINE, ZACHARY
|9
|5
|2023
|COMMITMENT
|32
|PRICE
|NOYES, CAMERON
|9
|6
|2023
|WARRANTS X5
|32
|HOMELESS
|RUDD, BENJAMIN
|9
|6
|2023
|COMMITMENT
|33
|PRICE
|MAHANEY, PATRICK
|9
|7
|2023
|DUI, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DRIVING ON SUSPENDED, IMPROPER LANE TRAVEL
|55
|VERNAL
|SALAS, JEFFREY
|9
|7
|2023
|WARRANT
|34
|PRICE
|SPENCER, SHELEEN
|9
|7
|2023
|DUI DRUGS, DRIVING ON SUSPENDED DRIVER LICENSE
|50
|PRICE
|ROWLEY, DEREK
|9
|7
|2023
|WARRANT
|35
|WEST VALLY
|GRAY, BRIANNA
|9
|8
|2023
|DUI-2ND OFFENSE IN 10 YEARS, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|26
|PRICE
|PEACOCK, BRENDON
|9
|8
|2023
|DUI DRUGS, DRIVING ON SUSPENDED DRIVER LICENSE
|24
|ORANGVILLE
|ALLEN, CANDACE
|9
|8
|2023
|WARRANT
|28
|HOMELESS
|BASS, BRADLEY
|9
|8
|2023
|WARRANT
|32
|PRICE
|DELLIS-KING, KRISTINA
|9
|8
|2023
|COMMITMENT
|45
|PRICE
|CATROW, PAUL
|9
|9
|2023
|DUI- 2ND OFFENSE IN 10 YEARS, DIVING ON DENIED, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, FAILURE TO STAY IN ONE LANE
|61
|FRUIT HEIGHTS
|MOON, LEE
|9
|9
|2023
|DUI
|21
|PRICE
|ANDERSON, ANNETTE
|9
|9
|2023
|ASSAULT (DV)
|29
|CALIFORNIA
|LINVILLE, CALEB
|9
|9
|2023
|INTOXICATION
|24
|PRICE
|SORENSON, RONALD
|9
|9
|2023
|WARRANT
|46
|EAST CARBON
|KERR, KAYTIE
|9
|9
|2023
|PROPERTY DAMAGE OR DESTRUCTION (DV)
|19
|PRICE
|CRIPPS, RORRY
|9
|10
|2023
|INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT
|40
|PRICE
|JUSTESEN, RAY
|9
|10
|2023
|COMMITMENT
|63
|HOMELESS
|JOHNSON, SARAH
|9
|10
|2023
|72-HOUR HOLD, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|41
|PRICE