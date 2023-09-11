MenuMenu

  1. Home
  2. Local News
  3. Carbon County Jail Bookings September 4-10

Carbon County Jail Bookings September 4-10

Carbon-County-Sheriffs-Office-2-800x799-1.jpg
BARNETT, ROYNCE 9 4 2023 CRIMINAL TRESPASS 53 PRICE
NORTON, GERALD LYNN 9 4 2023 AGGRAVATED ASSAULT 71 PRICE
TORRES, ROGER 9 4 2023 WARRANT 44 MOAB
DURAN, DEZTINEE 9 5 2023 WARRANTS 32 SPANISH FORK
LINE, ZACHARY 9 5 2023 COMMITMENT 32 PRICE
NOYES, CAMERON 9 6 2023  WARRANTS X5 32 HOMELESS
RUDD, BENJAMIN 9 6 2023 COMMITMENT 33 PRICE
MAHANEY, PATRICK 9 7 2023 DUI, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DRIVING ON SUSPENDED, IMPROPER LANE TRAVEL 55 VERNAL
SALAS, JEFFREY 9 7 2023 WARRANT 34 PRICE
SPENCER, SHELEEN 9 7 2023 DUI DRUGS, DRIVING ON SUSPENDED DRIVER LICENSE 50 PRICE
ROWLEY, DEREK 9 7 2023 WARRANT 35 WEST VALLY
GRAY, BRIANNA 9 8 2023 DUI-2ND OFFENSE IN 10 YEARS, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 26 PRICE
PEACOCK, BRENDON 9 8 2023 DUI DRUGS, DRIVING ON SUSPENDED DRIVER LICENSE 24 ORANGVILLE
ALLEN, CANDACE 9 8 2023 WARRANT 28 HOMELESS
BASS, BRADLEY 9 8 2023 WARRANT 32 PRICE
DELLIS-KING, KRISTINA 9 8 2023 COMMITMENT 45 PRICE
CATROW, PAUL 9 9 2023 DUI- 2ND OFFENSE IN 10 YEARS, DIVING ON DENIED, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, FAILURE TO STAY IN ONE LANE 61 FRUIT HEIGHTS
MOON, LEE 9 9 2023 DUI 21 PRICE
ANDERSON, ANNETTE 9 9 2023 ASSAULT (DV) 29 CALIFORNIA
LINVILLE, CALEB 9 9 2023 INTOXICATION 24 PRICE
SORENSON, RONALD 9 9 2023 WARRANT 46 EAST CARBON
KERR, KAYTIE 9 9 2023 PROPERTY DAMAGE OR DESTRUCTION (DV) 19 PRICE
CRIPPS, RORRY 9 10 2023 INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT 40 PRICE
JUSTESEN, RAY 9 10 2023 COMMITMENT 63 HOMELESS
JOHNSON, SARAH 9 10 2023 72-HOUR HOLD, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 41 PRICE
scroll to top