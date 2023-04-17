Carbon County Jail Bookings April 10-16

|BECKWITH, JOHN
|4
|10
|2023
|DAMAGE TO JAIL/CONFINEMENT, ASSAULT OF A PEACE OFFICER, RESISTING ARREST, CRIMINAL TRESPASS, DISORDERLY CONDUCT
|40
|NEW MEXICO
|POWELL, VALENE
|4
|10
|2023
|PROTECTIVE ORDER VIOLATION
|52
|PRICE
|JUSTESEN, RONNIE
|4
|10
|2023
|POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, DISTRIBUTION OF CONTROLLED SUBSTANCE
|35
|PRICE
|SAMPLES, APRIL
|4
|10
|2023
|POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|41
|PRICE
|NICHOLES, ANNA
|4
|10
|2023
|WARRANT
|42
|WELLINGTON
|NICHOLES, JASON
|4
|10
|2023
|PROTECTIVE ORDER VIOLATION, 72-HOUR HOLD
|44
|WELLINGTON
|POLACIOS, BRENDON
|4
|11
|2023
|DUI, OPEN CONTAINER
|23
|PRICE
|BRENEMAN, CHANTIL
|4
|11
|2023
|72-HOUR HOLD
|40
|PRICE
|GALLEGOS, JENNETTE
|4
|11
|2023
|THEFT
|43
|DUCHESNE
|HERNANDEZ, ALFREDO
|4
|12
|2023
|WARRANT
|26
|LAS VEGAS
|BROWN, TIMOTHY
|4
|12
|2023
|DUI
|35
|WELLINGTON
|PETERSON, CHRISTINA
|4
|12
|2023
|POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, WARRANTS
|43
|PRICE
|BOSTWICK, DONALD
|4
|12
|2023
|WARRANTS
|29
|HIGHLAND
|CURTIS, STERLING
|4
|12
|2023
|POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE A CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|41
|PRICE
|MADRIGAL, PAUL
|4
|14
|2023
|ENTICING A MINOR
|30
|PRICE
|GILES, JAMIE
|4
|14
|2023
|ASSAULT DV
|34
|PRICE
|JONES, JAQLYNN
|4
|14
|2023
|DUI AND OPEN CONTAINER
|38
|WELLINGTON
|FALSONE, JENNIFER
|4
|14
|2023
|WARRANTS X3, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE MARIJUANA/SPICE, POSSESSION OR USE OF A CONTROLLED SUBSTANCE, DISTRIBUTE/OFFER/ARRANGE DISTRIBUTION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, LITTERING, USE OR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|46
|PRICE
|MOWER, DEBRA
|4
|14
|2023
|POSSESSION OF METHAMPHETAMINE AND POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|69
|PRICE
|SHARDHA-PURYANAIK, PAWAN
|4
|14
|2023
|POSSESSION OF COCAINE, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|27
|SALT LAKE CITY
|HENDERSON, LARRY
|4
|15
|2023
|WARRANT
|40
|PRICE
|ANDERSON, CODY
|4
|15
|2023
|DUI, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|31
|WELLINGTON
|CALLISTER, LELA
|4
|15
|2023
|ASSAULT (DV), DV IN THE PRESENCE OF A CHILD, INTOXICATION
|38
|PRICE
|HERNANDEZ, RAFAEL
|4
|15
|2023
|ASSAULT (DV), CRIMINAL MISCHIEF, DOMESTIC VIOLENCE IN THE PRESENCE OF A CHILD X4
|35
|EAST CARBON
|GARFIELD, RAISA
|4
|15
|2023
|WARRANTS, FAILURE TO STOP OR RESPOND AT COMMAND OF POLICE X2, RECKLESS DRIVING, DRIVING ON SUSP/REVOKED/DENIED WITH PRIOR CONVICTION, FAILURE TO REMOVE PLATES TRANSFER OWNERSHIP, OPERATING VEHICLE WITHOUT INSURANCE, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, OBSTRUCTION OF JUSTICE, LITTERING
|24
|BALARD
|BESTON, JEROME
|4
|15
|2023
|WARRANT, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, FAILURE TO STOP AT COMMAND OF OFFICER
|29
|WHITEROCKS
|WILLIAMS, ARLYNN
|4
|16
|2023
|DUI, AGGRAVATED ASSAULT, CARRY A DANGEROUS WEAPON UNDER THE INFLUENCE, DISCHARGE FIREARM WITHOUT PERMISSION WITHIN 600 FT OF DWELLING
|43
|PRICE
|JUSTESEN, RAY
|4
|16
|2023
|DUI, POSSESSION OF MARIJUANA, TURN SIGNAL VIOLATION
|62
|EAST CARBON