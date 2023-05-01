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Carbon County Jail Bookings April 24-30

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DUNCAN, DONALD 4 24 2023 BOPP WARRANT 39 EAST CARBON
SALAZAR, JIMMY 4 24 2023 WARRANT X 5 66 EAST CARBON
RUIZ, DAVID 4 25 2023 WARRANT, POSSESSION OF HEROIN 27 PRICE
CONKLIN, JOSEPH 4 25 2023 VIOLATION OF A PROTECTIVE ORDER 62 PRICE
STUBBS, CRYSTAL 4 25 2023 CRIMINAL MISCHIEF (DV), DV IN THE PRESENCE OF A CHILD 33 HELPER
LAIN, AARON 4 25 2023 COMMITMENT 40 SUNNYSIDE
PRICE, TRAVIS 4 25 2023 PURCH, TRANS, POSSESS, USE OF A FIREARM BY RESTRICTED PERSON, THEFT OF A FIREARM OR A OPERABLE VEHICLE, USE OR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, AND WARRANT 49 HOMELESS
GURRERO, MARIENA 4 25 2023 ASSAULT X2 31 PRICE
MELENDEZ, JESUS 4 26 2023 POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF FINANCIAL TRANSACTION CARD 26 PRICE
COMPTON, THOMAS 4 26 2023 72-HOUR HOLD,WARRANT 51 EAST CARBON
RODRIGUEZ, JOSE 4 26 2023 FALSE INFORMATION TO PEACE OFFICER, DISTRIBUTION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, 45 WEST VALLEY
TAYLOR, TY 4 26 2023 DISTRIBUTION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA, 72HOUR HOLD 28 PRICE
BASSO, ASHLEY 4 26 2023 72 HOUR HOLD, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE A CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA 43 PRICE
FREEMAN, DIMITRI 4 27 2023 UNLAWFUL POSSESSION OF FINANCIAL CARD, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 35 WELLINGTON
WILSON, BROOKLYNN 4 27 2023 WARRANTS 24 PRICE
ARCHER, JACK 4 28 2023 VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER X2 68 HOMELESS
BUDGE, JAKOB 4 28 2023 RETAIL THEFT, PURCHASE, POSSESS, CONSUME BY MINOR 19 PRICE
ANDERSON, ANNETTE 4 29 2023 ASSAULT (DV), INTERRUPT COMMUNICATION DEVICE 28 PRICE
JENSEN, TESSIE 4 29 2023 STALKING 47 PRICE
HADDEN, JAQUELYN 4 29 2023 WARRANT 41 PRICE
VIGIL, DAVION 4 30 2023 DUI, SPEEDING, NO VALID LICENSE 18 THORNTON CO
WALLGREN, JEREMY 4 30 2023 PROVIDING FALSE INFORMATION TO OFFICER, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE X2, INTOXICATION 46 WELLINGTON
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