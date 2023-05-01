Carbon County Jail Bookings April 24-30

|DUNCAN, DONALD
|4
|24
|2023
|BOPP WARRANT
|39
|EAST CARBON
|SALAZAR, JIMMY
|4
|24
|2023
|WARRANT X 5
|66
|EAST CARBON
|RUIZ, DAVID
|4
|25
|2023
|WARRANT, POSSESSION OF HEROIN
|27
|PRICE
|CONKLIN, JOSEPH
|4
|25
|2023
|VIOLATION OF A PROTECTIVE ORDER
|62
|PRICE
|STUBBS, CRYSTAL
|4
|25
|2023
|CRIMINAL MISCHIEF (DV), DV IN THE PRESENCE OF A CHILD
|33
|HELPER
|LAIN, AARON
|4
|25
|2023
|COMMITMENT
|40
|SUNNYSIDE
|PRICE, TRAVIS
|4
|25
|2023
|PURCH, TRANS, POSSESS, USE OF A FIREARM BY RESTRICTED PERSON, THEFT OF A FIREARM OR A OPERABLE VEHICLE, USE OR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, AND WARRANT
|49
|HOMELESS
|GURRERO, MARIENA
|4
|25
|2023
|ASSAULT X2
|31
|PRICE
|MELENDEZ, JESUS
|4
|26
|2023
|POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF FINANCIAL TRANSACTION CARD
|26
|PRICE
|COMPTON, THOMAS
|4
|26
|2023
|72-HOUR HOLD,WARRANT
|51
|EAST CARBON
|RODRIGUEZ, JOSE
|4
|26
|2023
|FALSE INFORMATION TO PEACE OFFICER, DISTRIBUTION OF A CONTROLLED SUBSTANCE,
|45
|WEST VALLEY
|TAYLOR, TY
|4
|26
|2023
|DISTRIBUTION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA, 72HOUR HOLD
|28
|PRICE
|BASSO, ASHLEY
|4
|26
|2023
|72 HOUR HOLD, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE A CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA
|43
|PRICE
|FREEMAN, DIMITRI
|4
|27
|2023
|UNLAWFUL POSSESSION OF FINANCIAL CARD, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|35
|WELLINGTON
|WILSON, BROOKLYNN
|4
|27
|2023
|WARRANTS
|24
|PRICE
|ARCHER, JACK
|4
|28
|2023
|VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER X2
|68
|HOMELESS
|BUDGE, JAKOB
|4
|28
|2023
|RETAIL THEFT, PURCHASE, POSSESS, CONSUME BY MINOR
|19
|PRICE
|ANDERSON, ANNETTE
|4
|29
|2023
|ASSAULT (DV), INTERRUPT COMMUNICATION DEVICE
|28
|PRICE
|JENSEN, TESSIE
|4
|29
|2023
|STALKING
|47
|PRICE
|HADDEN, JAQUELYN
|4
|29
|2023
|WARRANT
|41
|PRICE
|VIGIL, DAVION
|4
|30
|2023
|DUI, SPEEDING, NO VALID LICENSE
|18
|THORNTON CO
|WALLGREN, JEREMY
|4
|30
|2023
|PROVIDING FALSE INFORMATION TO OFFICER, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE X2, INTOXICATION
|46
|WELLINGTON