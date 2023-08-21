Carbon County Jail Bookings August 14-20

|MICHAEL, MELVIN
|8
|14
|2023
|INTOXICATION, WARRANT
|49
|SAN FRANCISCO
|HUDSON, NICHOLAS
|8
|14
|2023
|PROTECTIVE ORDER VIOLATION, ASSAULT (DV), DV IN THE PRESENCE OF A CHILD
|26
|HELPER
|REDFORD, NIKKI
|8
|14
|2023
|72-HOUR HOLD
|38
|HOMELESS
|***
|**
|**
|**
|***
|**
|**
|WHEELER, GLORIA
|8
|15
|2023
|WARRANT X2
|43
|PRICE
|LOFQUIST, LARRY
|8
|16
|2023
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DISORDERLY CONDUCT
|60
|COLORADO
|GALLEGOS, RUBEN
|8
|16
|2023
|WARRANT
|45
|MIDVALE
|GROSSMAN, JIMMY
|8
|16
|2023
|DUI, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION/SALE/USE OF ADULTERANT OR SYNTHETIC URINE
|51
|HOMELESS
|LEWIS, RALPH
|8
|18
|2023
|BURGLARY, THEFT
|74
|HELPER
|HOLT, WILLIAM
|8
|18
|2023
|DUI, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, UNSAFE LANE TRAVEL
|48
|PRICE
|AXELGARD, KATELIN
|8
|18
|2023
|PROTECTIVE ORDER VIOLATION
|33
|HELPER
|ANSTED, KENNETH
|8
|18
|2023
|WARRANT, POSSESSION OF METH
|40
|PRICE
|WARDEN, JACKSON
|8
|19
|2023
|WARRANT, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE (MUSHROOMS), POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|20
|MIDWAY
|SUDDITH, MICHAEL
|8
|19
|2023
|WARRANT, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE x2
|57
|MAGNA
|ELLINGTON, KEANA
|8
|20
|2023
|WARRANT
|26
|HELPER
|GORDON, EMILIA
|8
|19
|2023
|WARRANT
|42
|PRICE
|HOUSKEEPER, CHET
|8
|20
|2023
|POSSESSION OF MARIJUANA, DISORDERLY CONDUCT, INTOXICATION
|26
|PRICE
|OBERG, EMILY
|8
|20
|2023
|72-HOUR HOLD, POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON BY RESTRICTED PERSON, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, FALSE STATEMENT
|26
|HOMELESS
|MERLEN, DENVER
|8
|20
|2023
|ASSAULT(DV)
|39
|HOMELESS
|HUITT, DESIREE
|8
|20
|2023
|ASSAULT(DV)
|34
|HOMELESS
|COLLINS, ROSIE
|8
|20
|2023
|DISORDERLY CONDUCT
|56
|HOMELESS
|BOUTON, JASON
|8
|20
|2023
|WARRANTS X2, SPEEDING, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, IGNITION INTERLOCK DEVICE
|34
|SPANISH FORK