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Carbon County Jail Bookings August 14-20

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MICHAEL, MELVIN 8 14 2023 INTOXICATION, WARRANT 49 SAN FRANCISCO
HUDSON, NICHOLAS 8 14 2023 PROTECTIVE ORDER VIOLATION, ASSAULT (DV), DV IN THE PRESENCE OF A CHILD 26 HELPER
REDFORD, NIKKI 8 14 2023 72-HOUR HOLD 38 HOMELESS
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WHEELER, GLORIA 8 15 2023 WARRANT X2 43 PRICE
LOFQUIST, LARRY 8 16 2023 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DISORDERLY CONDUCT 60 COLORADO
GALLEGOS, RUBEN 8 16 2023 WARRANT 45 MIDVALE
GROSSMAN, JIMMY 8 16 2023 DUI, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION/SALE/USE OF ADULTERANT OR SYNTHETIC URINE 51 HOMELESS
LEWIS, RALPH 8 18 2023 BURGLARY, THEFT 74 HELPER
HOLT, WILLIAM 8 18 2023 DUI, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, UNSAFE LANE TRAVEL 48 PRICE
AXELGARD, KATELIN 8 18 2023 PROTECTIVE ORDER VIOLATION 33 HELPER
ANSTED, KENNETH 8 18 2023 WARRANT, POSSESSION OF METH 40 PRICE
WARDEN, JACKSON 8 19 2023 WARRANT, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE (MUSHROOMS), POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 20 MIDWAY
SUDDITH, MICHAEL 8 19 2023 WARRANT, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE x2 57 MAGNA
ELLINGTON, KEANA 8 20 2023 WARRANT 26 HELPER
GORDON, EMILIA 8 19 2023 WARRANT 42 PRICE
HOUSKEEPER, CHET 8 20 2023 POSSESSION OF MARIJUANA, DISORDERLY CONDUCT, INTOXICATION 26 PRICE
OBERG, EMILY 8 20 2023 72-HOUR HOLD, POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON BY RESTRICTED PERSON, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, FALSE STATEMENT 26 HOMELESS
MERLEN, DENVER 8 20 2023 ASSAULT(DV) 39 HOMELESS
HUITT, DESIREE 8 20 2023 ASSAULT(DV) 34 HOMELESS
COLLINS, ROSIE 8 20 2023 DISORDERLY CONDUCT 56 HOMELESS
BOUTON, JASON 8 20 2023 WARRANTS X2, SPEEDING, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, IGNITION INTERLOCK DEVICE 34 SPANISH FORK
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