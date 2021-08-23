Carbon County Jail Bookings August 16-22

|NAME
|M
|D
|YR
|CHARGES
|RESIDENCE
|PEERY, STEVEN SCOTT
|8
|16
|2021
|WARRANT
|HELPER
|TAYLOR, NICHOLAS
|8
|16
|2021
|FAILURE TO STOP AT COMMAND OF POLICE
|HOMELESS
|GUTIERREZ, MARANDA
|8
|17
|2021
|COMMITMENT
|PRICE
|GARCIA, CARLOS DANIEL
|8
|17
|2021
|72-HOUR HOLD, REGISTRATION OF OFFENDER VIOLATION
|EAST CARBON
|ANDERSON, ISAAC
|8
|17
|2021
|WARRANT
|PRICE
|JONES, JOSHUA
|8
|18
|2021
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, POSSESSION OF A FIREARM BY RESTRICTED PERSON
|PRICE
|MITCHELL, ASHLEY
|8
|18
|2021
|DRUG COURT COMMITMENT
|PRICE
|ALBISTON, SPENCER
|8
|18
|2021
|WARRANTS X2
|EAST CARBON
|ROBISON, SEAN
|8
|18
|2021
|POSSESSION CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION PARAPHERNALIA
|HELPER
|VANBUREN, ARTHUR
|8
|18
|2021
|AGGRAVATED ASSAULT (DV), CRIMINAL MISCHIEF (DV), INTOXICATION (DV) DOMESTIC VIOLENCE IN THE PRESENCE OF A CHILD X3
|HELPER
|FOSTER, DANIAL
|8
|19
|2021
|PROTECTIVE ORDER VIOLATION
|PRICE
|SWEENEY, SPENCER
|8
|20
|2021
|WARRANT
|PRICE
|BLACKHAM, STEPHAN
|8
|20
|2021
|COMMITMENT
|PRICE
|GRIMALDO, MAURICIO
|8
|20
|2021
|WARRANTS X2
|WELLINGTON
|ELKFACE, BEVERLY
|8
|20
|2021
|WARRANT
|PRICE
|MIGLIORI, DYLAN
|8
|20
|2021
|WARRANT
|PRICE
|BONOCCI, STEVE
|8
|21
|2021
|DUI
|PRICE
|RUDD, BENJAMIN
|8
|21
|2021
|72-HOUR HOLD
|PRICE
|MARX, DANIEL
|8
|21
|2021
|VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER
|PRICE
|SAVAGEAU REBECCA
|8
|21
|2021
|WARRANT
|SPRINGVILLE
|TRUJILLO, SAMMIE JOE
|8
|21
|2021
|WARRANT
|PRICE
|PIKE, MCKATIE BLISS
|8
|21
|2021
|LEWDNESS, DISORDERLY CONDUCT, INTOXICATION
|SALT LAKE CITY
|MEAD, JACOB
|8
|22
|2021
|DUI ALCOHOL
|WYOMING
|MUNIZ, ZACHERY
|8
|22
|2021
|DUI ALCOHOL
|TEXAS