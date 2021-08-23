MenuMenu

  1. Home
  2. Local News
  3. Carbon County Jail Bookings August 16-22

Carbon County Jail Bookings August 16-22

Carbon-County-Sheriffs-Office-2-800x799-1.jpg
NAME M D YR CHARGES RESIDENCE
PEERY, STEVEN SCOTT 8 16 2021 WARRANT HELPER
TAYLOR, NICHOLAS 8 16 2021 FAILURE TO STOP AT COMMAND OF POLICE HOMELESS
GUTIERREZ, MARANDA 8 17 2021 COMMITMENT PRICE
GARCIA, CARLOS DANIEL 8 17 2021 72-HOUR HOLD, REGISTRATION OF OFFENDER VIOLATION EAST CARBON
ANDERSON, ISAAC 8 17 2021 WARRANT PRICE
JONES, JOSHUA 8 18 2021 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, POSSESSION OF A FIREARM BY RESTRICTED PERSON PRICE
MITCHELL, ASHLEY 8 18 2021 DRUG COURT COMMITMENT PRICE
ALBISTON, SPENCER 8 18 2021 WARRANTS X2 EAST CARBON
ROBISON, SEAN 8 18 2021 POSSESSION CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION PARAPHERNALIA HELPER
VANBUREN, ARTHUR 8 18 2021 AGGRAVATED ASSAULT (DV), CRIMINAL MISCHIEF (DV), INTOXICATION (DV) DOMESTIC VIOLENCE IN THE PRESENCE OF A CHILD X3 HELPER
FOSTER, DANIAL 8 19 2021 PROTECTIVE ORDER VIOLATION PRICE
SWEENEY, SPENCER 8 20 2021 WARRANT PRICE
BLACKHAM, STEPHAN 8 20 2021 COMMITMENT PRICE
GRIMALDO, MAURICIO 8 20 2021 WARRANTS X2 WELLINGTON
ELKFACE, BEVERLY 8 20 2021 WARRANT PRICE
MIGLIORI, DYLAN 8 20 2021 WARRANT PRICE
BONOCCI, STEVE 8 21 2021 DUI PRICE
RUDD, BENJAMIN 8 21 2021 72-HOUR HOLD PRICE
MARX, DANIEL 8 21 2021 VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER PRICE
SAVAGEAU REBECCA 8 21 2021 WARRANT SPRINGVILLE
TRUJILLO, SAMMIE JOE 8 21 2021 WARRANT PRICE
PIKE, MCKATIE BLISS 8 21 2021 LEWDNESS, DISORDERLY CONDUCT, INTOXICATION SALT LAKE CITY
MEAD, JACOB 8 22 2021 DUI ALCOHOL WYOMING
MUNIZ, ZACHERY 8 22 2021 DUI ALCOHOL TEXAS
scroll to top
X
X