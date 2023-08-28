Carbon County Jail Bookings August 21-27

|CARPENTER, DANIEL
|8
|21
|2023
|DISORDERLY CONDUCT, FAILURE TO STOP AT COMMAND OF LAW ENFORCEMENT, INTERFERENCE WITH ARRESTING OFFICER, ASSAULT AGAINST A PEACE OFFICER
|18
|PRICE
|HUNT, KAYHILL
|8
|21
|2023
|WARRANT, 72-HOUR HOLD
|28
|EAST CARBON
|HARRIS, BRIAN
|8
|21
|2023
|DUI
|67
|WELLINGTON
|GRUNDIE, JOSHUA
|8
|21
|2023
|PROPERTY DAMAGE/DESTRUCTION – LOSS <$500
|21
|EAST CARBON
|BIRK, CHRISTOPHER
|8
|21
|2023
|BURGLARY, THEFT
|41
|HELPER
|ANDREASEN, AMANDA
|8
|23
|2023
|POSSESSION OF HEROIN, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, WARRANT X2
|38
|WEST JORDAN
|WARDLE, MICHAEL
|8
|24
|2023
|WARRANT
|41
|PRICE
|OWEN, NIKKI
|8
|24
|2023
|WARRANT
|33
|PRICE
|MADRIGAL, PAIGE
|8
|24
|2023
|72-HOUR HOLD
|42
|PRICE
|JAIMEZ, JASON
|8
|24
|2023
|WARRANT
|46
|HELPER
|ROBBINS, RHONDA
|8
|24
|2023
|RETAIL THEFT
|49
|MISSISSIPPI
|WILLIAMS, MATTHEW
|8
|24
|2023
|COMMITMENT
|43
|PRICE
|TODD, RAYMOND
|8
|24
|2023
|AGGRAVATED ASSAULT, ASSAULT, INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT, CHILD ENDANGERMENT, CONTRIBUTING TO DELINQUENCY OF MINOR
|52
|PRICE
|RICH, NICHOLAS
|8
|25
|2023
|COMMITMENT
|40
|PRICE
|VALDEZ, DORA
|8
|25
|2023
|ASSAULT(DV)
|58
|HELPER
|ANDERSON, CODY
|8
|25
|2023
|2-DAY COMMITMENT
|31
|PRICE
|MANYCATTLE, LAURA
|8
|25
|2023
|DUI, DUI WITH PASSENGER UNDER 16, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|62
|SALT LAKE
|ANDERSON, JAYLON
|8
|26
|2023
|DUI, FAILURE TO OPERATE SINGLE LANE
|26
|HOUSTON
|REID, DEQAN
|8
|26
|2023
|POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE x2, POSSESSION OF MARIJUANA, MONEY LAUNDERING, POSSESSION OF A DANGEROUS WEAPON BY RESTRICTED PERSON
|28
|BRONX
|BENNETT, VASHON
|8
|26
|2023
|POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE x2, POSSESSION OF MARIJUANA, MONEY LAUNDERING, POSSESSION OF A DANGEROUS WEAPON BY RESTRICTED PERSON
|29
|BRONX
|COCKCROFT, ROBERT
|8
|26
|2023
|POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE x2, POSSESSION OF MARIJUANA, MONEY LAUNDERING, POSSESSION OF A DANGEROUS WEAPON BY RESTRICTED PERSON
|33
|CONNECTICUT
|MONTAGUE, RICHARD
|8
|26
|2023
|POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE x2, POSSESSION OF MARIJUANA, MONEY LAUNDERING, POSSESSION OF A DANGEROUS WEAPON BY RESTRICTED PERSON
|28
|BRONX
|EMBRY, DAVID
|8
|26
|2023
|POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE x2, POSSESSION OF MARIJUANA, MONEY LAUNDERING, POSSESSION OF A DANGEROUS WEAPON BY RESTRICTED PERSON
|68
|HOMELESS
|VARNDELL, DANIEL JOSEF
|8
|26
|2023
|CRIMINAL MISCHIEF (DV), CHILD ABUSE, DOMESTIC VIOLENCE IN THE PRESENCE OF A CHILD X2
|18
|PRICE
|CORMIER, TIFFANY
|8
|26
|2023
|WARRANT
|46
|PRICE
|PIERCE, ROBERT
|8
|26
|2023
|INTOXICATION
|26
|WELLINGTON
|BAKER, CHALLISLEE
|8
|27
|2023
|WARRANT
|22
|WEST VALLEY
|HANSEN, PARKER
|8
|27
|2023
|WARRANT
|22
|PRICE