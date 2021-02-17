Carbon County Jail Bookings February 22-28

|CHAVIRA, MISTY
|2
|22
|2021
|WARRANTS X9
|35
|PRICE
|SANCHEZ, ERICA
|2
|22
|2021
|WARRANT
|36
|HOMELESS
|JUSTESEN, ALAN
|2
|23
|2021
|INTERLOCK RESTRICTED DRIVER, DRIVING ON SUSPENDED, OPERATING VEHICLE W/O INSURANCE
|33
|PRICE
|HEWLETT, CORY
|2
|23
|2021
|WARRANTS X4
|21
|PRICE
|WATERS, DENNIS
|2
|23
|2021
|2 WARRANTS
|37
|PRICE
|YELLOWHORSE, CASSANDRA
|2
|24
|2021
|INTOX, DISORDERLY CONDUCT, TERRORISTIC THREATS, POSSESSION MARIJUANA
|33
|ARIZONA
|SATHER, TARA
|2
|24
|2021
|POSSESSION C/S, POSSESSION PARAPHERNALIA, TAMPERING OF EVIDENCE, WARRANTS
|39
|MURRAY
|BUGG, PATRICK
|2
|24
|2021
|DOS, WARRANT
|27
|PRICE
|MCNEIL, JAMES
|2
|24
|2021
|WARRANT
|40
|RIVERTON
|TAYLOR, COLBY
|2
|24
|2021
|WARRANTS X8
|34
|HUNTINGTON
|JACOBS, MATHEW
|2
|25
|2021
|DUI, POSSESSION C/S, POSSESSION MARAJUANA, POSSESSION PARAPHERNALIA, OPEN CONTAINER, SPEEDING
|48
|OREGON
|TALLERICO, MICHAEL
|2
|25
|2021
|WARRANT X5
|43
|PRICE
|HEIDEL, JESSICA
|2
|25
|2021
|WARRANT
|40
|PRICE
|SALZETTI, MICHAEL
|2
|26
|2021
|WARRANTS
|35
|PRICE
|HUNT, JONATHAN
|2
|26
|2021
|WARRANTS, 72 HOUR HOLD, POSSESSION METH, POSSESSION HEROIN, POSSESSION PARAPHERNALIA
|40
|PRICE
|ROELING, COLBY WILLIAM
|2
|26
|2021
|POSSESSION CONTROLLED SUBSTANCE X2, PARAPHERNALIA
|29
|PRICE
|BOWMAN, SAMUAL THOMAS
|2
|23
|2021
|COMMITMENT
|39
|PRICE
|HAYES, JOSHUA
|2
|26
|2021
|STALKING, DIST. OF INTIMATE IMAGES, VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER
|39
|PRICE
|MILLER, THOMAS JAMES
|2
|27
|2021
|SEXUAL BATTERY
|24
|SUNNYSIDE
|TAYLOR, NICHOLAS
|2
|27
|2021
|ASSAULT (DV), POSSESSION OF HEROIN, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|31
|PRICE
|PETERSON, CHRISTINA
|2
|27
|2021
|POSSESSION OF HEROIN, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|41
|PRICE
|BRADSHAW, STEVEN
|2
|28
|2021
|RAPE, ASSAULT (DV)
|53
|SALT LAKE
|MCKINNON, JOSEPH
|2
|28
|2021
|VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER, WARRANT
|29
|PRICE
|WARE, MCCADE
|2
|28
|2021
|72-HOUR HOLD
|23
|PRICE
|STICKNEY, CASSIDY
|2
|28
|2021
|WARRANT, POSSESSION OF STOLEN VEHICLE X2, POSSESSION OF STOLEN PLATES
|38
|FERRON
|SAUVAGEAU, REBECCA
|2
|28
|2021
|POSSESSION OF STOLEN VEHICLE X2
|38
|FERRON