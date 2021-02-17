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Carbon County Jail Bookings February 22-28

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CHAVIRA, MISTY 2 22 2021 WARRANTS X9 35 PRICE
SANCHEZ, ERICA 2 22 2021 WARRANT 36 HOMELESS
JUSTESEN, ALAN 2 23 2021 INTERLOCK RESTRICTED DRIVER, DRIVING ON SUSPENDED, OPERATING VEHICLE W/O INSURANCE 33 PRICE
HEWLETT, CORY 2 23 2021 WARRANTS X4 21 PRICE
WATERS, DENNIS 2 23 2021 2 WARRANTS 37 PRICE
YELLOWHORSE, CASSANDRA 2 24 2021 INTOX, DISORDERLY CONDUCT, TERRORISTIC THREATS, POSSESSION MARIJUANA 33 ARIZONA
SATHER, TARA 2 24 2021 POSSESSION C/S, POSSESSION PARAPHERNALIA, TAMPERING OF EVIDENCE, WARRANTS 39 MURRAY
BUGG, PATRICK 2 24 2021 DOS, WARRANT 27 PRICE
MCNEIL, JAMES 2 24 2021 WARRANT 40 RIVERTON
TAYLOR, COLBY 2 24 2021 WARRANTS X8 34 HUNTINGTON
JACOBS, MATHEW 2 25 2021 DUI, POSSESSION C/S, POSSESSION MARAJUANA, POSSESSION PARAPHERNALIA, OPEN CONTAINER, SPEEDING 48 OREGON
TALLERICO, MICHAEL 2 25 2021 WARRANT X5 43 PRICE
HEIDEL, JESSICA 2 25 2021 WARRANT 40 PRICE
SALZETTI, MICHAEL 2 26 2021 WARRANTS 35 PRICE
HUNT, JONATHAN 2 26 2021 WARRANTS, 72 HOUR HOLD, POSSESSION METH, POSSESSION HEROIN, POSSESSION PARAPHERNALIA 40 PRICE
ROELING, COLBY WILLIAM 2 26 2021 POSSESSION CONTROLLED SUBSTANCE X2, PARAPHERNALIA 29 PRICE
BOWMAN, SAMUAL THOMAS 2 23 2021 COMMITMENT 39 PRICE
HAYES, JOSHUA 2 26 2021 STALKING, DIST. OF INTIMATE IMAGES, VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER 39 PRICE
MILLER, THOMAS JAMES 2 27 2021 SEXUAL BATTERY 24 SUNNYSIDE
TAYLOR, NICHOLAS 2 27 2021 ASSAULT (DV), POSSESSION OF HEROIN, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 31 PRICE
PETERSON, CHRISTINA 2 27 2021 POSSESSION OF HEROIN, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 41 PRICE
BRADSHAW, STEVEN 2 28 2021 RAPE, ASSAULT (DV) 53 SALT LAKE
MCKINNON, JOSEPH 2 28 2021 VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER, WARRANT 29 PRICE
WARE, MCCADE 2 28 2021 72-HOUR HOLD 23 PRICE
STICKNEY, CASSIDY 2 28 2021 WARRANT, POSSESSION OF STOLEN VEHICLE X2, POSSESSION OF STOLEN PLATES 38 FERRON
SAUVAGEAU, REBECCA 2 28 2021 POSSESSION OF STOLEN VEHICLE X2 38 FERRON
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