Carbon County Jail Bookings July 18-24

|FALSONE, JENNIFER
|7
|18
|2022
|WARRANT X2
|45
|PRICE
|SANDERS, STEVEN
|7
|18
|2022
|TRESPASS OF DWELLING, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, WARRANT X7
|30
|HOMELESS
|REGIS, ZACHARY
|7
|18
|2022
|WARRANT
|28
|WELLINGTON
|SWEARINGEN, PATIENCE
|7
|18
|2022
|POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
|22
|PRICE
|PECZUH, TYLER
|7
|19
|2022
|72-HOUR HOLD
|30
|PRICE
|GRIEGO, LESLIE
|7
|20
|2022
|WARRANT X2
|34
|EAST CARBON
|FREEMAN, MALCOM
|7
|20
|2022
|COMMITMENT
|31
|PRICE
|BRADFORD, TIFFANY
|7
|20
|2022
|COMMITMENT
|35
|PRICE
|MARTINEZ, KIRK
|7
|20
|2022
|WARRANT
|46
|EAST CARBON
|MCDONALD, WILLIAM
|7
|21
|2022
|WARRANTS
|39
|PRICE
|BALES, BRAD
|7
|21
|2022
|WARRANTS
|59
|KENILWORTH
|KIMBER, PAXTON
|7
|21
|2022
|WARRANT
|18
|PRICE
|LEE, TRAVIS
|7
|21
|2022
|DUI
|28
|PRICE
|CRIPPS, CHIVAS
|7
|22
|2022
|72-HOUR HOLD
|38
|PRICE
|MOSTELLER, DANIEL
|7
|22
|2022
|WARRANT
|23
|PRICE
|WIPPLE, RAY
|7
|22
|2022
|WARRANT
|51
|CASTLE DALE
|HASTINGS, DUSTIN
|7
|22
|2022
|WARRANT
|27
|PRICE
|BOGER, JOSHA
|7
|22
|2022
|VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER
|28
|HOMELESS
|BEARDALL, CHAD
|7
|22
|2022
|ASSAULT (DV), DOMESTIC VIOLENCE IN THE PRESENCE OF CHILD
|21
|MCDONALD, TAYLER
|7
|22
|2022
|ASSAULT (DV), ASSAULT
|24
|PRICE
|HARMS, JAMES
|7
|23
|2022
|AGGRAVATED ASSAULT (DV) X2, THREATS OF VIOLENCE, CRIMINAL MISCHIEF (DV), INTERRUPTION OF COMMUNICATION DEVICE
|43
|HELPER
|FISHER, ROBERT
|7
|24
|2022
|ASSAULT (DV), UNLAWFUL DETENTION (DV)
|55
|HOMELESS
|TRUJILLO, KYLE
|7
|24
|2022
|72-HOUR HOLD
|32
|PRICE