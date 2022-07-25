MenuMenu

  1. Home
  2. Local News
  3. Carbon County Jail Bookings July 18-24

Carbon County Jail Bookings July 18-24

Carbon-County-Sheriffs-Office-2-800x799-1.jpg
FALSONE, JENNIFER 7 18 2022 WARRANT X2 45 PRICE
SANDERS, STEVEN 7 18 2022 TRESPASS OF DWELLING, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, WARRANT X7 30 HOMELESS
REGIS, ZACHARY 7 18 2022 WARRANT 28 WELLINGTON
SWEARINGEN, PATIENCE 7 18 2022 POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 22 PRICE
PECZUH, TYLER 7 19 2022 72-HOUR HOLD 30 PRICE
GRIEGO, LESLIE 7 20 2022 WARRANT X2 34 EAST CARBON
FREEMAN, MALCOM 7 20 2022 COMMITMENT 31 PRICE
BRADFORD, TIFFANY 7 20 2022 COMMITMENT 35 PRICE
MARTINEZ, KIRK 7 20 2022 WARRANT 46 EAST CARBON
MCDONALD, WILLIAM 7 21 2022 WARRANTS 39 PRICE
BALES, BRAD 7 21 2022 WARRANTS 59 KENILWORTH
KIMBER, PAXTON 7 21 2022 WARRANT 18 PRICE
LEE, TRAVIS 7 21 2022 DUI 28 PRICE
CRIPPS, CHIVAS 7 22 2022 72-HOUR HOLD 38 PRICE
MOSTELLER, DANIEL 7 22 2022 WARRANT 23 PRICE
WIPPLE, RAY 7 22 2022 WARRANT 51 CASTLE DALE
HASTINGS, DUSTIN 7 22 2022 WARRANT 27 PRICE
BOGER, JOSHA 7 22 2022 VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER 28 HOMELESS
BEARDALL, CHAD 7 22 2022 ASSAULT (DV), DOMESTIC VIOLENCE IN THE PRESENCE OF CHILD 21
MCDONALD, TAYLER 7 22 2022 ASSAULT (DV), ASSAULT 24 PRICE
HARMS, JAMES 7 23 2022 AGGRAVATED ASSAULT (DV) X2, THREATS OF VIOLENCE, CRIMINAL MISCHIEF (DV), INTERRUPTION OF COMMUNICATION DEVICE 43 HELPER
FISHER, ROBERT 7 24 2022 ASSAULT (DV), UNLAWFUL DETENTION (DV) 55 HOMELESS
TRUJILLO, KYLE 7 24 2022 72-HOUR HOLD 32 PRICE
scroll to top