Carbon County Jail Bookings July 24-30

|MONTOYA, MATTHEW
|7
|25
|2023
|WARRANT
|46
|PRICE
|HOGENSON, JANSSON
|7
|26
|2023
|COMMITMENT
|26
|SPANISH FORK
|HILL, KEVIN
|7
|26
|2023
|DUI, OPEN CONTAINER
|55
|PRICE
|BARKER, EDEN
|7
|26
|2023
|WARRANT
|37
|PRICE
|FLEMETT, ERIC
|7
|26
|2023
|ASSAULT(DV)
|41
|PRICE
|RAMOS, ERIK
|7
|26
|2023
|UNLAWFUL ACQUISITION OF FINANCIAL CARD
|28
|WELLINGTON
|VUONG, KERBY
|7
|26
|2023
|WARRANT, FAILURE TO REGISTER AS A SEX OFFENDER, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|46
|PRICE
|BARKLEY, JASON
|7
|26
|2023
|POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|44
|OREGON
|NILSEN, CHRISTINA
|7
|27
|2023
|DISTRIBUTION OF MUSHROOMS, MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, SPEEDING
|45
|CALIFORNIA
|GRAHAM, LAHOYT
|7
|27
|2023
|WARRANT
|41
|SALT LAKE
|KEELE, RANDY
|7
|27
|2023
|WARRANTS
|55
|HELPER
|LOPEZ, JONATHAN
|7
|27
|2023
|WARRANT, THREAT OF VIOLENCE, DISORDERLY CONDUCT
|70
|EAST CARBON
|RHINEHART, CAMERON
|7
|28
|2023
|AGGRAVATED BURGLARY
|18
|PRICE
|DAVIS, SHANA
|7
|28
|2023
|AGGRAVATED BURGLARY
|42
|PRICE
|MADRIGAL, PAUL
|7
|28
|2023
|WARRANT
|30
|PRICE
|HENRIE, CHANTYL
|7
|28
|2023
|ASSAULT(DV), DV IN THE PRESENCE OF A CHILD X2, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|26
|PRICE
|DARLING, BRANDEN
|7
|28
|2023
|WARRANT, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
|37
|MIDVALE
|ADAMS, BILL
|7
|28
|2023
|CRIMINAL MISCHIEF DV, DOMESTIC VIOLENCE IN THE PRESENCE OF A CHILD X2
|50
|WELLINGTON
|FREEMAN, LEANNA
|7
|29
|2023
|ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, DRIVING ON DENIED, DRIVING WITHOUT INSURANCE
|27
|PRICE
|DAY, JUSTIN
|7
|29
|2023
|WARRANT
|46
|HELPER
|VIGIL, NICHOLAS
|7
|29
|2023
|WARRANT
|34
|PRICE
|CONNER, ZACKERY
|7
|29
|2023
|AGGRAVATED ASSAULT DV
|27
|PRICE
|OWEN, JENNIFER
|7
|29
|2023
|WARRANT
|50
|HELPER
|HUMPHREY, MIRANDA
|7
|29
|2023
|INTOXICATION, CRIMINAL TRESPASS, DISORDERLY CONDUCT
|37
|PRICE
|WHITAKER, JULIE
|7
|30
|2023
|LEWDNESS
|60
|PRICE
|COOKE, DUAINE
|7
|30
|2023
|FAILURE TO STOP AT COMMAND OF PEACE OFFICER, RECKLESS DRIVING, DRIVING WITHOUT INSURANCE
|46
|EAST CARBON