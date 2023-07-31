MenuMenu

  1. Home
  2. Local News
  3. Carbon County Jail Bookings July 24-30

Carbon County Jail Bookings July 24-30

Carbon-County-Sheriffs-Office-2-800x799-1.jpg
MONTOYA, MATTHEW 7 25 2023 WARRANT 46 PRICE
HOGENSON, JANSSON 7 26 2023 COMMITMENT 26 SPANISH FORK
HILL, KEVIN 7 26 2023 DUI, OPEN CONTAINER 55 PRICE
BARKER, EDEN 7 26 2023 WARRANT 37 PRICE
FLEMETT, ERIC 7 26 2023 ASSAULT(DV) 41 PRICE
RAMOS, ERIK 7 26 2023 UNLAWFUL ACQUISITION OF FINANCIAL CARD 28 WELLINGTON
VUONG, KERBY 7 26 2023 WARRANT, FAILURE TO REGISTER AS A SEX OFFENDER, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 46 PRICE
BARKLEY, JASON 7 26 2023 POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 44 OREGON
NILSEN, CHRISTINA 7 27 2023 DISTRIBUTION OF MUSHROOMS,  MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, SPEEDING 45 CALIFORNIA
GRAHAM, LAHOYT 7 27 2023 WARRANT 41 SALT LAKE
KEELE, RANDY 7 27 2023 WARRANTS 55 HELPER
LOPEZ, JONATHAN 7 27 2023 WARRANT, THREAT OF VIOLENCE, DISORDERLY CONDUCT 70 EAST CARBON
RHINEHART, CAMERON 7 28 2023 AGGRAVATED BURGLARY 18 PRICE
DAVIS, SHANA 7 28 2023 AGGRAVATED BURGLARY 42 PRICE
MADRIGAL, PAUL 7 28 2023 WARRANT 30 PRICE
HENRIE, CHANTYL 7 28 2023 ASSAULT(DV), DV IN THE PRESENCE OF A CHILD X2, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 26 PRICE
DARLING, BRANDEN 7 28 2023 WARRANT, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 37 MIDVALE
ADAMS, BILL 7 28 2023 CRIMINAL MISCHIEF DV, DOMESTIC VIOLENCE IN THE PRESENCE OF A CHILD X2 50 WELLINGTON
FREEMAN, LEANNA 7 29 2023 ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, DRIVING ON DENIED, DRIVING WITHOUT INSURANCE 27 PRICE
DAY, JUSTIN 7 29 2023 WARRANT 46 HELPER
VIGIL, NICHOLAS 7 29 2023 WARRANT 34 PRICE
CONNER, ZACKERY 7 29 2023 AGGRAVATED ASSAULT DV 27 PRICE
OWEN, JENNIFER 7 29 2023 WARRANT 50 HELPER
HUMPHREY, MIRANDA 7 29 2023 INTOXICATION, CRIMINAL TRESPASS, DISORDERLY CONDUCT 37 PRICE
WHITAKER, JULIE 7 30 2023 LEWDNESS 60 PRICE
COOKE, DUAINE 7 30 2023 FAILURE TO STOP AT COMMAND OF PEACE OFFICER, RECKLESS DRIVING, DRIVING WITHOUT INSURANCE 46 EAST CARBON
scroll to top