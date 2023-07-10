Carbon County Jail Bookings July 3-9

|BLACKSHEEP, BRYANT
|7
|3
|2023
|OPEN CONTAINER, DUI, IMPROPER LANE TRAVEL, REFUSING A CHEMICAL TEST
|33
|ARIZONA
|SNYDER, SETH
|7
|4
|2023
|WARRANT X 2
|21
|HOMELESS
|CHRISTIANSEN, KYLE
|7
|5
|2023
|WARRANTS
|33
|PRICE
|KELLER, MARISSA
|7
|5
|2023
|POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, UNLAWFUL FOR MINOR TO CONSUME AN ALCOHOLIC PRODUCT
|19
|PRICE
|SHARETTE, MARKUS
|7
|5
|2023
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, OPEN CONTAINER, SELL/OFFER/FURNISH ALCOHOLIC PRODUCT TO A MINOR-KNOWINGLY, STOPPING OR SUDDEN DECREASE IN SPEED, FAIL TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICES
|30
|SANDY
|MONTOYA, MATTHEW
|7
|5
|2023
|COMMITMENT
|44
|PRICE
|COLTHARP, BRIAN
|7
|5
|2023
|INTOXICATION
|43
|SANTAQUIN
|MARVIDIKIS, SABRINA
|7
|5
|2023
|WARRANT
|53
|PRICE
|BURNSIDE, TRENT
|7
|5
|2023
|NCIC WARRANT
|33
|HUNTINGTON
|CURTIS, JESSICA
|7
|5
|2023
|WARRANT
|36
|PRICE
|KING, JAROD
|7
|5
|2023
|DISORDERLY CONDUCT, THREATS OF VIOLENCE
|38
|OKLAHOMA
|WARDLE, LEVI
|7
|6
|2023
|72-HOUR HOLD, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|30
|PRICE
|COLTHARP, BRIAN
|7
|6
|2023
|INTOXICATION
|43
|HOMELESS
|FARMER, AMY
|7
|6
|2023
|WARRANT X2
|34
|PRICE
|ANSTED, KENNETH
|7
|7
|2023
|FAILURE TO STOP/RESPOND AT COMMAND OF POLICE, FAIL TO COMPLY DUTIES AT ACCIDENT/PROPERTY DAMAGE, LICENSE PLATE VIOLATION, OPERATING VEHICLE WITHOUT INSURANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, FAILURE TO REGISTER/EXPIRED VEHICLE REGISTRATION, SPEEDING-TOO FAST FOR EXISTING CONDITIONS
|40
|PRICE
|BENALLY, TYSON
|7
|7
|2023
|9-DAY COMMITMENT
|36
|PRICE
|KOBE, FAITH
|7
|7
|2023
|WARRANT
|21
|PRICE
|KING, TANNA
|7
|7
|2023
|WARRANT
|20
|PRICE
|TISCHNER, QUAYDE
|7
|7
|2023
|WARRANT X3
|30
|PRICE
|STROUD, DESTINY
|7
|7
|2023
|WARRANT
|25
|PRICE
|AXELGARD, KATELIN
|7
|8
|2023
|WARRANT
|33
|HELPER
|MAGER, MISTY
|7
|8
|2023
|ASSAULT (DV), INTERFERENCE WITH A PEACE OFFICER, DV IN THE PRESENCE OF A CHILD
|42
|PRICE
|WHITING, TRENT
|7
|9
|2023
|VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER
|40
|PRICE
|EVANS, JORDAN
|7
|9
|2023
|THREATS OF VIOLENCE
|19
|PRICE