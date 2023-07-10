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Carbon County Jail Bookings July 3-9

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BLACKSHEEP, BRYANT 7 3 2023 OPEN CONTAINER, DUI, IMPROPER LANE TRAVEL, REFUSING A CHEMICAL TEST 33 ARIZONA
SNYDER, SETH 7 4 2023 WARRANT X 2 21 HOMELESS
CHRISTIANSEN, KYLE 7 5 2023 WARRANTS 33 PRICE
KELLER, MARISSA 7 5 2023 POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, UNLAWFUL FOR MINOR TO CONSUME AN ALCOHOLIC PRODUCT 19 PRICE
SHARETTE, MARKUS 7 5 2023 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, OPEN CONTAINER, SELL/OFFER/FURNISH ALCOHOLIC PRODUCT TO A MINOR-KNOWINGLY, STOPPING OR SUDDEN DECREASE IN SPEED, FAIL TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICES 30 SANDY
MONTOYA, MATTHEW 7 5 2023 COMMITMENT 44 PRICE
COLTHARP, BRIAN 7 5 2023 INTOXICATION 43 SANTAQUIN
MARVIDIKIS, SABRINA 7 5 2023 WARRANT 53 PRICE
BURNSIDE, TRENT 7 5 2023 NCIC WARRANT 33 HUNTINGTON
CURTIS, JESSICA 7 5 2023 WARRANT 36 PRICE
KING, JAROD 7 5 2023 DISORDERLY CONDUCT, THREATS OF VIOLENCE 38 OKLAHOMA
WARDLE, LEVI 7 6 2023 72-HOUR HOLD, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 30 PRICE
COLTHARP, BRIAN 7 6 2023 INTOXICATION 43 HOMELESS
FARMER, AMY 7 6 2023 WARRANT X2 34 PRICE
ANSTED, KENNETH 7 7 2023 FAILURE TO STOP/RESPOND AT COMMAND OF POLICE, FAIL TO COMPLY DUTIES AT ACCIDENT/PROPERTY DAMAGE, LICENSE PLATE VIOLATION, OPERATING VEHICLE WITHOUT INSURANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, FAILURE TO REGISTER/EXPIRED VEHICLE REGISTRATION, SPEEDING-TOO FAST FOR EXISTING CONDITIONS 40 PRICE
BENALLY, TYSON 7 7 2023 9-DAY COMMITMENT 36 PRICE
KOBE, FAITH 7 7 2023 WARRANT 21 PRICE
KING, TANNA 7 7 2023 WARRANT 20 PRICE
TISCHNER, QUAYDE 7 7 2023 WARRANT X3 30 PRICE
STROUD, DESTINY 7 7 2023 WARRANT 25 PRICE
AXELGARD, KATELIN 7 8 2023 WARRANT 33 HELPER
MAGER, MISTY 7 8 2023 ASSAULT (DV), INTERFERENCE WITH A PEACE OFFICER, DV IN THE PRESENCE OF A CHILD 42 PRICE
WHITING, TRENT 7 9 2023 VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER 40 PRICE
EVANS, JORDAN 7 9 2023 THREATS OF VIOLENCE 19 PRICE
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