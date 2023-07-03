Carbon County Jail Bookings June 26 – July 2

|BUCHANAN, LISA
|6
|26
|2023
|BRANDISHING A DANGEROUS WEAPON, RECKLESS 105 OR GREATER
|50
|LEHI
|GARZARELLI, MATHEW
|6
|27
|2023
|POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE X4, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, AND WARRANTS X3
|36
|PRICE
|MCHENDRICK, SOPHIA
|6
|29
|2023
|WARRANT X2
|35
|PRICE
|GREEN, AMBER
|6
|30
|2023
|COMMITMENT
|32
|EAST CARBON
|MARVIDIKIS, SABRINA
|6
|30
|2023
|DRIVING ON SUSPENDED, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|53
|PRICE
|BLACKETT, TERRY
|7
|1
|2023
|DUI, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|45
|PRICE
|HOWERTON, CORIN
|7
|1
|2023
|ASSAULT (DV)
|41
|HELPER
|ARELLANO, NATHAN
|7
|2
|2023
|DUI, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, CHEMICAL TEST REFUSAL
|41
|PRICE