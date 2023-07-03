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Carbon County Jail Bookings June 26 – July 2

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BUCHANAN, LISA 6 26 2023 BRANDISHING A DANGEROUS WEAPON, RECKLESS 105 OR GREATER 50 LEHI
GARZARELLI, MATHEW 6 27 2023 POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE X4, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, AND WARRANTS X3 36 PRICE
MCHENDRICK, SOPHIA 6 29 2023 WARRANT X2 35 PRICE
GREEN, AMBER 6 30 2023 COMMITMENT 32 EAST CARBON
MARVIDIKIS, SABRINA 6 30 2023 DRIVING ON SUSPENDED, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 53 PRICE
BLACKETT, TERRY 7 1 2023 DUI, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 45 PRICE
HOWERTON, CORIN 7 1 2023 ASSAULT (DV) 41 HELPER
ARELLANO, NATHAN 7 2 2023 DUI, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, CHEMICAL TEST REFUSAL 41 PRICE
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