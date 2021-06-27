Carbon County Jail Bookings June 28 – July 4

|VIGIL, JEFF
|6
|28
|2021
|COMMITMENT
|43
|PRICE
|STICKNEY, CASSIDY
|6
|28
|2021
|WARRANTS
|38
|SPRINGVILLE
|BLACKBURN, MADYSEN
|6
|28
|2021
|WARRANTS
|26
|SPRINGVILLE
|FULLER, KATRINA
|6
|29
|2021
|WARRANT
|39
|PRICE
|YOUNG, ERNEST
|6
|29
|2021
|WARRANT
|64
|PRICE
|COOK, DARREN
|6
|29
|2021
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|53
|HOMELESS
|COOK, BRANDY
|6
|29
|2021
|72-HOUR HOLD
|40
|HOMELESS
|LOFTIS, SHANNON LEE
|6
|30
|2021
|DUI
|48
|WELLINGTON
|STEWART, JESS ELDON
|6
|30
|2021
|WARRANT X4, FAILURE TO OPERATE IN A SINGLE LANE, FAILURE TO REPORT TRAFFIC ACCIDENT, FAILURE TO REMAIN AT THE SCENE OF TRAFFIC STOP
|43
|HELPER
|GORDON, EMILIA
|6
|30
|2021
|WARRANTS X 2, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
|40
|PRICE
|WARE, MCCOY
|6
|30
|2021
|WARRANT X3
|23
|HELPER
|ROELING, COLBY
|6
|30
|2021
|WARRANT
|29
|PRICE
|FARMER, STYKER
|7
|1
|2021
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, 72-HOUR HOLD, WARRANT
|22
|PRICE
|GILES, JAMIE
|7
|1
|2021
|WARRANTS
|33
|PRICE
|HANSEN, DREW
|7
|1
|2021
|PROTECTIVE ORDER VIOLATION
|45
|PRICE
|SCOTT, CHRISTOPHER
|7
|1
|2021
|WARRANT
|41
|HUNTINGTON
|STOKER, KRYSTAL
|7
|1
|2021
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, FAIL TO KEEP CONTROLLED SUBSTANCE IN CONTAINER, FAIL TO USE DESIGNATED LANE, 72 HR HOLD
|43
|PRICE
|MAYBERRY, EOGHAIN
|7
|2
|2021
|WARRANT
|36
|EAST CARBON
|PRICE, CASEY
|7
|3
|2021
|DUI, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER
|32
|HELPER
|EDMUNDS, JOEY
|7
|3
|2021
|VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER, INTOXICATION, WARRANT
|41
|HELPER
|THOMAS, DUNCAN
|7
|3
|2021
|VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|25
|NEVADA
|OBERG, EMILY
|7
|3
|2021
|OBSTRUCTION OF JUSTICE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|23
|CASTLE DALE
|JENSEN, JACK
|7
|3
|2021
|WARRANT
|30
|PRICE
|HOLDEN, DAVID
|7
|3
|2021
|INTOXICATION
|54
|HELPER
|FREESTONE, MARGIE
|7
|3
|2021
|WARRANT X2, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|61
|EAST CARBON
|CLARK, DUSTIN
|7
|3
|2021
|WARRANT
|26
|EAST CARBON
|DAVIES, BRANDON
|7
|3
|2021
|7R-HOUR HOLD
|42
|PRICE
|HESS, ALYSSA
|7
|4
|2021
|WARRANT
|21
|PRICE
|SHAW, DANIELLE
|7
|4
|2021
|WARRANTS
|26
|CEDAR CITY
|JOHNS, TOREE
|7
|4
|2021
|DUI, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
|37
|PRICE