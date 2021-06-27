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Carbon County Jail Bookings June 28 – July 4

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VIGIL, JEFF 6 28 2021 COMMITMENT 43 PRICE
STICKNEY, CASSIDY 6 28 2021 WARRANTS 38 SPRINGVILLE
BLACKBURN, MADYSEN 6 28 2021 WARRANTS 26 SPRINGVILLE
FULLER, KATRINA 6 29 2021 WARRANT 39 PRICE
YOUNG, ERNEST 6 29 2021 WARRANT 64 PRICE
COOK, DARREN 6 29 2021 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 53 HOMELESS
COOK, BRANDY 6 29 2021 72-HOUR HOLD 40 HOMELESS
LOFTIS, SHANNON LEE 6 30 2021 DUI 48 WELLINGTON
STEWART, JESS ELDON 6 30 2021 WARRANT X4, FAILURE TO OPERATE IN A SINGLE LANE, FAILURE TO REPORT TRAFFIC ACCIDENT, FAILURE TO REMAIN AT THE SCENE OF TRAFFIC STOP 43 HELPER
GORDON, EMILIA 6 30 2021 WARRANTS X 2, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 40 PRICE
WARE, MCCOY 6 30 2021 WARRANT X3 23 HELPER
ROELING, COLBY 6 30 2021 WARRANT 29 PRICE
FARMER, STYKER 7 1 2021 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, 72-HOUR HOLD, WARRANT 22 PRICE
GILES, JAMIE 7 1 2021 WARRANTS 33 PRICE
HANSEN, DREW 7 1 2021 PROTECTIVE ORDER VIOLATION 45 PRICE
SCOTT, CHRISTOPHER 7 1 2021 WARRANT 41 HUNTINGTON
STOKER, KRYSTAL 7 1 2021 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, FAIL TO KEEP CONTROLLED SUBSTANCE IN CONTAINER, FAIL TO USE DESIGNATED LANE, 72 HR HOLD 43 PRICE
MAYBERRY, EOGHAIN 7 2 2021 WARRANT 36 EAST CARBON
PRICE, CASEY 7 3 2021 DUI, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER 32 HELPER
EDMUNDS, JOEY 7 3 2021 VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER, INTOXICATION, WARRANT 41 HELPER
THOMAS, DUNCAN 7 3 2021 VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 25 NEVADA
OBERG, EMILY 7 3 2021 OBSTRUCTION OF JUSTICE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 23 CASTLE DALE
JENSEN, JACK 7 3 2021 WARRANT 30 PRICE
HOLDEN, DAVID 7 3 2021 INTOXICATION 54 HELPER
FREESTONE, MARGIE 7 3 2021 WARRANT X2, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 61 EAST CARBON
CLARK, DUSTIN 7 3 2021 WARRANT 26 EAST CARBON
DAVIES, BRANDON 7 3 2021 7R-HOUR HOLD 42 PRICE
HESS, ALYSSA 7 4 2021 WARRANT 21 PRICE
SHAW, DANIELLE 7 4 2021 WARRANTS 26 CEDAR CITY
JOHNS, TOREE 7 4 2021 DUI, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 37 PRICE
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