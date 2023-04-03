Carbon County Jail Bookings March 27 – April 2

|PROWSE, JEANNE
|3
|28
|2023
|COMMITMENT
|46
|PRICE
|TAYLOR, COLBY
|3
|29
|2023
|COMMITMENT
|36
|HUNTINGTON
|FARNSWORTH, JAMIE
|3
|29
|2023
|LEWDNESS
|41
|CASTLE DALE
|HARMS, JAMES
|3
|29
|2023
|PROTECTIVE ORDER VIOLATION
|43
|WELLINGTON
|DAMBROSIO, JOHN
|3
|30
|2023
|72-HOUR HOLD
|39
|PRICE
|MANCHESTER, SHANELLE
|3
|30
|2023
|72-HOUR HOLD
|29
|PRICE
|JONES, DILLON
|3
|30
|2023
|WARRANTS X3
|26
|PRICE
|SANCHEZ, DEBRA
|3
|30
|2023
|72-HOUR HOLD, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|65
|HELPER
|DOMME, SHALENA
|3
|30
|2023
|DOMESTIC VIOLENCE IN THE PRESENCE OF A CHILD, CRIMINAL MISCHIEF (DV), THREATS OF VIOLENCE
|18
|HELPER
|YANEZ, MANUEL
|3
|30
|2023
|DOMESTIC VIOLENCE IN THE PRESENCE OF A CHILD AND CRIMINAL MISCHIEF (DV)
|20
|HELPER
|SHEFFIELD, JESSIE
|3
|30
|2023
|VIOLATION OF A PROTECTIVE ORDER
|41
|PRICE
|SCOTT, BRUCE
|3
|30
|2023
|DUI, SPEEDING, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|64
|COLORADO
|NICHOLS, JASON
|3
|31
|2023
|WARRANT
|44
|WELLINGTON
|SILVA, ANNA
|3
|31
|2023
|WARRANTS, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, FALSE INFO TO POLICE, FALSE WRITTEN STATEMENT
|37
|MAGNA
|THAYER, WAYNE
|3
|31
|2023
|WARRANT
|38
|HEBER
|BRYAN, CHRISTIAN
|3
|31
|2023
|WARRANT
|44
|PRICE
|BUDGE, JAKOB
|3
|31
|2023
|THEFT AND POSSESSION OF ALCOHOL BY A MINOR
|19
|PRICE
|CASTAGNA, SHAWN
|3
|31
|2023
|COMMITMENT
|41
|RICHFIELD
|QUINTANA, ISAAC
|3
|31
|2023
|WARRANT
|22
|SPANISH FORK
|MARCUS, CORNELLIOS
|4
|1
|2023
|ASSAULT DV, INTERRUPTION OF A COMMUNICATION DEVICE
|29
|HELPER
|CHAVEZ, SKY
|4
|1
|2023
|ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, CONSUMPTION/ALCOHOL BY MINOR, NO INSURANCE, AND UNSAFE LANE TRAVEL
|19
|HELPER
|AVERA, JAMES
|4
|1
|2023
|FAILURE TO STOP AT THE COMMAND OF A PEACE OFFICER AND POSESSSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE
|35
|COLORADO
|PETERSON, RICHARD
|4
|1
|2023
|WARRANT
|28
|HOMELESS
|PALMA, ANTONIO
|4
|1
|2023
|POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, AND OPEN CONTAINER
|53
|NORTH CAROLINA
|PANTELAKIS, NATHAN
|4
|1
|2023
|DUI, TAIL LIGHT
|31
|EAST CARBON
|HERNANDEZ, EDWARD
|4
|2
|2023
|INTOXICATION
|31
|WELLINGTON
|SHUMWAY, LISA
|4
|2
|2023
|WARRANT X2
|50
|EAST CARBON
|HUNSAKER, DEANA
|4
|2
|2023
|2 DAY COMMITMENT
|41
|WELLINGTON