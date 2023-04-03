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Carbon County Jail Bookings March 27 – April 2

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PROWSE, JEANNE 3 28 2023 COMMITMENT 46 PRICE
TAYLOR, COLBY 3 29 2023 COMMITMENT 36 HUNTINGTON
FARNSWORTH, JAMIE 3 29 2023 LEWDNESS 41 CASTLE DALE
HARMS, JAMES 3 29 2023 PROTECTIVE ORDER VIOLATION 43 WELLINGTON
DAMBROSIO, JOHN 3 30 2023 72-HOUR HOLD 39 PRICE
MANCHESTER, SHANELLE 3 30 2023 72-HOUR HOLD 29 PRICE
JONES, DILLON 3 30 2023 WARRANTS X3 26 PRICE
SANCHEZ, DEBRA 3 30 2023 72-HOUR HOLD, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 65 HELPER
DOMME, SHALENA 3 30 2023 DOMESTIC VIOLENCE IN THE PRESENCE OF A CHILD, CRIMINAL MISCHIEF (DV), THREATS OF VIOLENCE 18 HELPER
YANEZ, MANUEL 3 30 2023 DOMESTIC VIOLENCE IN THE PRESENCE OF A CHILD AND CRIMINAL MISCHIEF (DV) 20 HELPER
SHEFFIELD, JESSIE 3 30 2023 VIOLATION OF A PROTECTIVE ORDER 41 PRICE
SCOTT, BRUCE 3 30 2023 DUI, SPEEDING, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 64 COLORADO
NICHOLS, JASON 3 31 2023 WARRANT 44 WELLINGTON
SILVA, ANNA 3 31 2023 WARRANTS, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, FALSE INFO TO POLICE, FALSE WRITTEN STATEMENT 37 MAGNA
THAYER, WAYNE 3 31 2023 WARRANT 38 HEBER
BRYAN, CHRISTIAN 3 31 2023 WARRANT 44 PRICE
BUDGE, JAKOB 3 31 2023 THEFT AND POSSESSION OF ALCOHOL BY A MINOR 19 PRICE
CASTAGNA, SHAWN 3 31 2023 COMMITMENT 41 RICHFIELD
QUINTANA, ISAAC 3 31 2023 WARRANT 22 SPANISH FORK
MARCUS, CORNELLIOS 4 1 2023 ASSAULT DV, INTERRUPTION OF A COMMUNICATION DEVICE 29 HELPER
CHAVEZ, SKY 4 1 2023 ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, CONSUMPTION/ALCOHOL BY MINOR, NO INSURANCE, AND UNSAFE LANE TRAVEL 19 HELPER
AVERA, JAMES 4 1 2023 FAILURE TO STOP AT THE COMMAND OF A PEACE OFFICER AND POSESSSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE 35 COLORADO
PETERSON, RICHARD 4 1 2023 WARRANT 28 HOMELESS
PALMA, ANTONIO 4 1 2023 POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, AND OPEN CONTAINER 53 NORTH CAROLINA
PANTELAKIS, NATHAN 4 1 2023 DUI, TAIL LIGHT 31 EAST CARBON
HERNANDEZ, EDWARD 4 2 2023 INTOXICATION 31 WELLINGTON
SHUMWAY, LISA 4 2 2023 WARRANT X2 50 EAST CARBON
HUNSAKER, DEANA 4 2 2023 2 DAY COMMITMENT 41 WELLINGTON
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