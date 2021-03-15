Carbon County Jail Bookings March 8-14

|ECHOLS, SEBASTIAN
|INTOXICATION
|19
|PRICE
|MADRID, GILBERT LEE
|WARRANT
|37
|SALT LAKE CITY
|FRIESON, DEANNE
|WARRANTS
|30
|PRICE
|EZELL, BRIAN
|WARRANT
|36
|PRICE
|COLLINS, JESSICA
|WARRANT
|41
|DRAPER
|RODRIGUEZ, BRENDA
|72-HR HOLD
|48
|PRICE
|FARMER, STRYKER
|WARRANT
|22
|HOMELESS
|LIVINGSTON, JASON
|WARRANT X2
|45
|PRICE
|CARTER, RANDI
|POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|18
|HELPER
|JORDAN, TRAVIS
|POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, 72-HOUR HOLD
|35
|PRICE
|MOON, MANDI
|AGGRAVATED ASSAULT
|41
|PRICE
|BOULDIN, CLINTON
|WARRANT
|46
|PRICE
|ELLINGTON, NATALIE
|POSSESSION HEROIN, POSSESSION MARIJUANA, POSSESSION PARA, OPEN CONTAINER
|47
|HELPER
|HUMPHREY, MIRANDA
|POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, ITEMS PROHIBITED IN A CORRECTIONAL FACILITY, WARRANT
|35
|PRICE
|HERRERA, OSCAR
|SPEEDING, OPERATING VEH W/O INSURANCE, DRIVE ON SUSP, POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA
|21
|PRICE
|SMITH, DONALD
|WARRANT, POSSESSION OF METH
|67
|PRICE
|BLUNT, KELLY
|FAILURE TO STOP AT THE COMMAND OF A PEACE OFFICER, SHOPLIFTING
|43
|CALIFORNIA
|LOPEZ, MANUEL
|FBI FUGITIVE
|49
|CALIFORNIA
|BEAGLEY, KIM
|WARRANTS X3
|28
|EAST CARBON
|MOORE, PATRICIA
|INTOXICATION
|50
|PRICE
|LISTER, SAMANTHA
|THEFT, WARRANT
|20
|PRICE
|FARMER, CHRISTOPHER
|WARRANT
|35
|PRICE
|GALLUCCI, LAURIE
|DUI, ASSAULT DV
|59
|PRICE
|FRANKLIN, JOSHUA
|DUI, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|33
|WELLINGTON
|OWEN, CHANCE
|WARRANT, POSSESSION OF C/S WITHIN A CORRECTIONAL FACILITY, FALSE INFO TO THE POLICE
|28
|WELLINGTON
|GALLUCCI, LAURIE
|PROTECTIVE ORDER VIOLATION
|59
|PRICE
|SCHMIDT, WILLIAM
|POSSESSION OF HEROIN, METH, PARAPHERNALIA, WARRANT
|40
|PRICE
|BOSTWICK, DONALD
|POSS OF HEROIN, POSS OF PARA, THEFT
|26
|HOMELESS