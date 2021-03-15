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Carbon County Jail Bookings March 8-14

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ECHOLS, SEBASTIAN INTOXICATION 19 PRICE
MADRID, GILBERT LEE WARRANT 37 SALT LAKE CITY
FRIESON, DEANNE WARRANTS 30 PRICE
EZELL, BRIAN WARRANT 36 PRICE
COLLINS, JESSICA WARRANT 41 DRAPER
RODRIGUEZ, BRENDA 72-HR HOLD 48 PRICE
FARMER, STRYKER WARRANT 22 HOMELESS
LIVINGSTON, JASON WARRANT X2 45 PRICE
CARTER, RANDI POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 18 HELPER
JORDAN, TRAVIS POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, 72-HOUR HOLD 35 PRICE
MOON, MANDI AGGRAVATED ASSAULT 41 PRICE
BOULDIN, CLINTON WARRANT 46 PRICE
ELLINGTON, NATALIE POSSESSION HEROIN, POSSESSION MARIJUANA, POSSESSION PARA, OPEN CONTAINER 47 HELPER
HUMPHREY, MIRANDA POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, ITEMS PROHIBITED IN A CORRECTIONAL FACILITY, WARRANT 35 PRICE
HERRERA, OSCAR SPEEDING, OPERATING VEH W/O INSURANCE, DRIVE ON SUSP, POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA 21 PRICE
SMITH, DONALD WARRANT, POSSESSION OF METH 67 PRICE
BLUNT, KELLY FAILURE TO STOP AT THE COMMAND OF A PEACE OFFICER, SHOPLIFTING 43 CALIFORNIA
LOPEZ, MANUEL FBI FUGITIVE 49 CALIFORNIA
BEAGLEY, KIM WARRANTS X3 28 EAST CARBON
MOORE, PATRICIA INTOXICATION 50 PRICE
LISTER, SAMANTHA THEFT, WARRANT 20 PRICE
FARMER, CHRISTOPHER WARRANT 35 PRICE
GALLUCCI, LAURIE DUI, ASSAULT DV 59 PRICE
FRANKLIN, JOSHUA DUI, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 33 WELLINGTON
OWEN, CHANCE WARRANT, POSSESSION OF C/S WITHIN A CORRECTIONAL FACILITY, FALSE INFO TO THE POLICE 28 WELLINGTON
GALLUCCI, LAURIE PROTECTIVE ORDER VIOLATION 59 PRICE
SCHMIDT, WILLIAM POSSESSION OF HEROIN, METH, PARAPHERNALIA, WARRANT 40 PRICE
BOSTWICK, DONALD POSS OF HEROIN, POSS OF PARA, THEFT 26 HOMELESS
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