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Carbon County Jail Bookings May 1-7

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VIGIL, DELAND 5 1 2023 WARRANT 39 SALT LAKE CITY
MADRID, GILBERT 5 1 2023 DRIVING UNDER THE INFLUENCE, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, POSSESSION OF A SCHEDULE II NARCOTIC, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 38 PRICE
MITCHEM, MICHAEL 5 1 2023 72-HOUR HOLD 31 EAST CARBON
RUIZ, DAVID 5 2 2023 WARRANT 27 PRICE
TRUJILLO, SAMANTHA 5 2 2023 WARRANT 30 HELPER
KING, SCARLET 5 2 2023 WARRANT 50 HOMELESS
CRITCHLOW, SETH 5 2 2023 VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER 41 HELPER
SANCHEZ, BRANDON 5 2 2023 WARRANT 42 KENILWORTH
BORING, ELIJAH 5 3 2023 AGGRAVATED ASSAULT (DV), DV IN THE PRESENCE OF A CHILD X3 40 PRICE
DENHALTER, CHRISTIE 5 3 2023 COURT HOLD 38 PRICE
HOWA, ROBERT 5 3 2023 WARRANT 43 PRICE
HOLT, JONATHAN 5 4 2023 COMMITMENT 32 WELLINGTON
MENZIES, LEROY 5 4 2023 WARRANT 51 HELPER
ANDERSON, JUSTIN 5 5 2023 THEFT, CRIMINAL TRESPASS, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 36 HELPER
OBERG, EMILY 5 5 2023 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, WARRANT 26 CASTLE DALE
LAWS, TYLER 5 5 2023 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, DRIVING ON SUSPENDED 32 HELPER
GILES, NATHAN 5 5 2023 WARRANT 26 PRICE
DOLAN-WHEELER, GABRIELLE 5 5 2023 72-HOUR HOLD, ITEMS PROHIBITED IN A CORRECTIONAL FACILITY, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE 30 EAST CARBON
FORD, JOANNE 5 6 2023 DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 57 MYTON UT
WOOD, RIANNE 5 6 2023 DUI, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 22 PRICE
MORENO, JOHNNY 5 6 2023 INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT, INTERFERENCE WITH ARREST, FAILURE TO STOP AT THE COMMAND OF POLICE 40 PRICE
PONZINI, DESTINY 5 6 2023 DRIVING ON DENIED LICENSE 35 HELPER
DOLANWHEELER, KSENIA 5 6 2023 WARRANT X2 33 PRICE
DUNEGAN, SHEILA 5 7 2023 WARRANT X3 41 PRICE
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