Carbon County Jail Bookings May 1-7

|VIGIL, DELAND
|5
|1
|2023
|WARRANT
|39
|SALT LAKE CITY
|MADRID, GILBERT
|5
|1
|2023
|DRIVING UNDER THE INFLUENCE, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, POSSESSION OF A SCHEDULE II NARCOTIC, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|38
|PRICE
|MITCHEM, MICHAEL
|5
|1
|2023
|72-HOUR HOLD
|31
|EAST CARBON
|RUIZ, DAVID
|5
|2
|2023
|WARRANT
|27
|PRICE
|TRUJILLO, SAMANTHA
|5
|2
|2023
|WARRANT
|30
|HELPER
|KING, SCARLET
|5
|2
|2023
|WARRANT
|50
|HOMELESS
|CRITCHLOW, SETH
|5
|2
|2023
|VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER
|41
|HELPER
|SANCHEZ, BRANDON
|5
|2
|2023
|WARRANT
|42
|KENILWORTH
|BORING, ELIJAH
|5
|3
|2023
|AGGRAVATED ASSAULT (DV), DV IN THE PRESENCE OF A CHILD X3
|40
|PRICE
|DENHALTER, CHRISTIE
|5
|3
|2023
|COURT HOLD
|38
|PRICE
|HOWA, ROBERT
|5
|3
|2023
|WARRANT
|43
|PRICE
|HOLT, JONATHAN
|5
|4
|2023
|COMMITMENT
|32
|WELLINGTON
|MENZIES, LEROY
|5
|4
|2023
|WARRANT
|51
|HELPER
|ANDERSON, JUSTIN
|5
|5
|2023
|THEFT, CRIMINAL TRESPASS, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|36
|HELPER
|OBERG, EMILY
|5
|5
|2023
|POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, WARRANT
|26
|CASTLE DALE
|LAWS, TYLER
|5
|5
|2023
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, DRIVING ON SUSPENDED
|32
|HELPER
|GILES, NATHAN
|5
|5
|2023
|WARRANT
|26
|PRICE
|DOLAN-WHEELER, GABRIELLE
|5
|5
|2023
|72-HOUR HOLD, ITEMS PROHIBITED IN A CORRECTIONAL FACILITY, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE
|30
|EAST CARBON
|FORD, JOANNE
|5
|6
|2023
|DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
|57
|MYTON UT
|WOOD, RIANNE
|5
|6
|2023
|DUI, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|22
|PRICE
|MORENO, JOHNNY
|5
|6
|2023
|INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT, INTERFERENCE WITH ARREST, FAILURE TO STOP AT THE COMMAND OF POLICE
|40
|PRICE
|PONZINI, DESTINY
|5
|6
|2023
|DRIVING ON DENIED LICENSE
|35
|HELPER
|DOLANWHEELER, KSENIA
|5
|6
|2023
|WARRANT X2
|33
|PRICE
|DUNEGAN, SHEILA
|5
|7
|2023
|WARRANT X3
|41
|PRICE