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Carbon County Jail Bookings May 17-23

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NAME M D YR CHARGES RESIDENCE
TURNER, CLINT 5 17 2021 CRIMINAL MISCHIEF (DV), WARRANT KENILWORTH
PETERSON, CHRISTINA 5 17 2021 WARRANT PRICE
TALLERICO, BRANDON 5 17 2021 RECKLESS ENDANGERMENT, RECKLESS DRIVING, CRIMINAL MISCHIEF PRICE
MARX, DANIEL 5 18 2021 THREATS OF VIOLENCE, ASSAULT/THREAT OF VIOLENCE KNOWING PERSON IS A PEACE OFFICER Price
HOWELL, LEVI 5 18 2021 WARRANT PRICE
LEGG, DEON 5 18 2021 WARRANT X4 WEST JORDAN UT
MITCHELL, ASHLEY 5 18 2021 POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DABS, POSSESSION OF PARAPHERNALIA PRICE
LAWRENCE, SHAWN 5 18 2021 ASSAULT, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, COMMERCIAL OBSTRUCTION PRICE
MARVIDIKIS, JOSHUA 5 19 2021 COURT HOLD HELPER
SMITH, DONALD 5 19 2021 WARRANT, POSS METH, POSS PARAPHERNALIA PRICE
CONNER, SAMUEL 5 19 2021 WARRANT X2 PRICE
SAILORS, SHAWN 5 19 2021 WARRANT X2 PRICE
GUTIERREZ, RICHARD 5 19 2021 POSSESSION OF A FIREARM BY RESTRICTED, POSSESSION W/INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA PRICE
FRIESON, DEANNE 5 19 2021 WARRANT X3, INTERFERENCE W/ARRESTING OFFICERS PRICE
HENDERSON, YVETTE 5 19 2021 COMMITMENT PRICE
MICKENZIE, BOWMAN 5 19 2021 72-HOUR HOLD AND X3 WARRANTS EAST CARBON
BOURKE, KLAYTON 5 19 2021 72-HOUR HOLD,  RESTRICTED PERSON W/FIREARM, RESTRICTED PERSON/KNIFE, WARRANT EAST CARBON
ECHOLS, SEBASTIAN 5 20 2021 INTOXICATION PRICE
NISSEN, RONNY 5 20 2021 AGGRAVATED ARSON, VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER, POSSESSION OF PARAPHERNALIA HOMELESS
SUNTER, EMIL 5 22 2021 BURGLARY OF A DWELLING (DV), INTOXICATION HELPER
WARE, MCCOY 5 22 2021 WARRANT HELPER
STARZEL, JOHNNY 5 22 2021 DUI, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, SPEEDING, FOLLOWING TOO CLOSE EAST CARBON
MACLEAN, ANDREW 5 22 2021 ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, FAILURE TO INSTALL IGNITION INTERLOCK WELLINGTON
LOPEZ, RUBEN 5 23 2021 FAIL TO OPERATE WITHIN A SINGLE LANE, OPERATING VEHICLE WITHOUT INSURANCE, DUI, CARRYING A DANGEROUS WEAPON UNDER THE INFLUENCE PRICE
BONUALES, HEATHER 5 23 2021 COMMITMENT PRICE
THOMAS, DUNCAN 5 23 2021 VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, DRIVING ON SUSPENDED NEVADA
TUCKER, EMMA 5 23 2021 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, WARRANT ELMO
OBERG, EMILY 5 23 2021 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, OBSTRUCTION CASTLE DALE
CARTER, TIMOTHY 5 23 2021 WARRANTS X6, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DRIVING ON SUSPENDED PRICE
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