Carbon County Jail Bookings May 17-23

|NAME
|M
|D
|YR
|CHARGES
|RESIDENCE
|TURNER, CLINT
|5
|17
|2021
|CRIMINAL MISCHIEF (DV), WARRANT
|KENILWORTH
|PETERSON, CHRISTINA
|5
|17
|2021
|WARRANT
|PRICE
|TALLERICO, BRANDON
|5
|17
|2021
|RECKLESS ENDANGERMENT, RECKLESS DRIVING, CRIMINAL MISCHIEF
|PRICE
|MARX, DANIEL
|5
|18
|2021
|THREATS OF VIOLENCE, ASSAULT/THREAT OF VIOLENCE KNOWING PERSON IS A PEACE OFFICER
|Price
|HOWELL, LEVI
|5
|18
|2021
|WARRANT
|PRICE
|LEGG, DEON
|5
|18
|2021
|WARRANT X4
|WEST JORDAN UT
|MITCHELL, ASHLEY
|5
|18
|2021
|POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DABS, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|PRICE
|LAWRENCE, SHAWN
|5
|18
|2021
|ASSAULT, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, COMMERCIAL OBSTRUCTION
|PRICE
|MARVIDIKIS, JOSHUA
|5
|19
|2021
|COURT HOLD
|HELPER
|SMITH, DONALD
|5
|19
|2021
|WARRANT, POSS METH, POSS PARAPHERNALIA
|PRICE
|CONNER, SAMUEL
|5
|19
|2021
|WARRANT X2
|PRICE
|SAILORS, SHAWN
|5
|19
|2021
|WARRANT X2
|PRICE
|GUTIERREZ, RICHARD
|5
|19
|2021
|POSSESSION OF A FIREARM BY RESTRICTED, POSSESSION W/INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|PRICE
|FRIESON, DEANNE
|5
|19
|2021
|WARRANT X3, INTERFERENCE W/ARRESTING OFFICERS
|PRICE
|HENDERSON, YVETTE
|5
|19
|2021
|COMMITMENT
|PRICE
|MICKENZIE, BOWMAN
|5
|19
|2021
|72-HOUR HOLD AND X3 WARRANTS
|EAST CARBON
|BOURKE, KLAYTON
|5
|19
|2021
|72-HOUR HOLD, RESTRICTED PERSON W/FIREARM, RESTRICTED PERSON/KNIFE, WARRANT
|EAST CARBON
|ECHOLS, SEBASTIAN
|5
|20
|2021
|INTOXICATION
|PRICE
|NISSEN, RONNY
|5
|20
|2021
|AGGRAVATED ARSON, VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|HOMELESS
|SUNTER, EMIL
|5
|22
|2021
|BURGLARY OF A DWELLING (DV), INTOXICATION
|HELPER
|WARE, MCCOY
|5
|22
|2021
|WARRANT
|HELPER
|STARZEL, JOHNNY
|5
|22
|2021
|DUI, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, SPEEDING, FOLLOWING TOO CLOSE
|EAST CARBON
|MACLEAN, ANDREW
|5
|22
|2021
|ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, FAILURE TO INSTALL IGNITION INTERLOCK
|WELLINGTON
|LOPEZ, RUBEN
|5
|23
|2021
|FAIL TO OPERATE WITHIN A SINGLE LANE, OPERATING VEHICLE WITHOUT INSURANCE, DUI, CARRYING A DANGEROUS WEAPON UNDER THE INFLUENCE
|PRICE
|BONUALES, HEATHER
|5
|23
|2021
|COMMITMENT
|PRICE
|THOMAS, DUNCAN
|5
|23
|2021
|VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, DRIVING ON SUSPENDED
|NEVADA
|TUCKER, EMMA
|5
|23
|2021
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, WARRANT
|ELMO
|OBERG, EMILY
|5
|23
|2021
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, OBSTRUCTION
|CASTLE DALE
|CARTER, TIMOTHY
|5
|23
|2021
|WARRANTS X6, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DRIVING ON SUSPENDED
|PRICE