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Carbon County Jail Bookings November 27 – December 3

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CHRISTIANSEN, VINCENT 11 27 2023 72-HOUR HOLD 42 PRICE
JUSTESEN, MEGGAN 11 27 2023 WARRANTS X 2 35 PRICE
FOWLER, SASHA 11 27 2023 WARRANT 39 HOMELESS
WELLS, STEVEN 11 28 2023 WARRANT 56 BRIGHAM CITY
SORENSEN, RONALD 11 28 2023 WARRANTS 47 EAST CARBON
CHATTERTON, DANIEL 11 28 2023 POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 53 EAST CARBON
MAESTAS, LORETTA 11 28 2023 POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 53 EAST CARBON
JONES, KARL 11 28 2023 WARRANT 46 PRICE
OLSON, RILEY 11 29 2023 72-HOUR HOLD 25 ELK RIDGE
BENSON, KOURTNIE 11 29 2023 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, RETAIL THEFT 31 WEST JORDAN
NAVA, URIEL 11 29 2023 WARRANT 39 LEHI
PENDELTON, JAMES 11 30 2023 72-HOUR HOLD 48 HELPER
WILSON, JESSE 12 1 2023 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON BY RESTRICTED PERSON, POSSESSION OF MARIJUANA 40 TOOELE
GARDENER, ANA 12 1 2023 WARRANT 30 CALIFORNIA
HERNANDEZ, SAMUEL 12 1 2023 WARRANT 35 COLORADO
SAILORS, SHAWN 12 2 2023 FAILURE TO STOP AT COMMAND OF PEACE OFFICER, INTERFERENCE WITH ARRESTING OFFICER, WARRANTS 43 PRICE
MARTINEZ, DAVIAN 12 2 2023 DRIVING ON SUSPENDED, PLATE LIGHT VIOLATION, FAILURE TO RESPOND TO OFFICER’S SIGNAL TO STOP 41 PRICE
SERANNO, ADRIAN 12 2 2023 WARRANT 32 SALT LAKE
BENSON, KRISTINA 12 2 2023 WARRANT 30 WEST JORDAN
MCCALLSON, TRISTA 12 3 2023 WARRANT 35 HELPER
PECK, MARCUS 12 3 2023 DUI, RESTRICTED PERSON WITH DANGEROUS WEAPON, DUI REFUSAL 25 PRICE
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