Carbon County Jail Bookings November 27 – December 3

|CHRISTIANSEN, VINCENT
|11
|27
|2023
|72-HOUR HOLD
|42
|PRICE
|JUSTESEN, MEGGAN
|11
|27
|2023
|WARRANTS X 2
|35
|PRICE
|FOWLER, SASHA
|11
|27
|2023
|WARRANT
|39
|HOMELESS
|WELLS, STEVEN
|11
|28
|2023
|WARRANT
|56
|BRIGHAM CITY
|SORENSEN, RONALD
|11
|28
|2023
|WARRANTS
|47
|EAST CARBON
|CHATTERTON, DANIEL
|11
|28
|2023
|POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|53
|EAST CARBON
|MAESTAS, LORETTA
|11
|28
|2023
|POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|53
|EAST CARBON
|JONES, KARL
|11
|28
|2023
|WARRANT
|46
|PRICE
|OLSON, RILEY
|11
|29
|2023
|72-HOUR HOLD
|25
|ELK RIDGE
|BENSON, KOURTNIE
|11
|29
|2023
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, RETAIL THEFT
|31
|WEST JORDAN
|NAVA, URIEL
|11
|29
|2023
|WARRANT
|39
|LEHI
|PENDELTON, JAMES
|11
|30
|2023
|72-HOUR HOLD
|48
|HELPER
|WILSON, JESSE
|12
|1
|2023
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON BY RESTRICTED PERSON, POSSESSION OF MARIJUANA
|40
|TOOELE
|GARDENER, ANA
|12
|1
|2023
|WARRANT
|30
|CALIFORNIA
|HERNANDEZ, SAMUEL
|12
|1
|2023
|WARRANT
|35
|COLORADO
|SAILORS, SHAWN
|12
|2
|2023
|FAILURE TO STOP AT COMMAND OF PEACE OFFICER, INTERFERENCE WITH ARRESTING OFFICER, WARRANTS
|43
|PRICE
|MARTINEZ, DAVIAN
|12
|2
|2023
|DRIVING ON SUSPENDED, PLATE LIGHT VIOLATION, FAILURE TO RESPOND TO OFFICER’S SIGNAL TO STOP
|41
|PRICE
|SERANNO, ADRIAN
|12
|2
|2023
|WARRANT
|32
|SALT LAKE
|BENSON, KRISTINA
|12
|2
|2023
|WARRANT
|30
|WEST JORDAN
|MCCALLSON, TRISTA
|12
|3
|2023
|WARRANT
|35
|HELPER
|PECK, MARCUS
|12
|3
|2023
|DUI, RESTRICTED PERSON WITH DANGEROUS WEAPON, DUI REFUSAL
|25
|PRICE