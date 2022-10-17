Carbon County Jail Bookings October 10-16

|BOGDIN, CHERYL
|10
|10
|2022
|72-HOUR HOLD
|33
|PRICE
|MARTINEZ, PROFIO
|10
|10
|2022
|ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, DRIVING ON SUSPENDED, SPEEDING
|51
|WEST JORDAN
|HOGENSON, JANNSON
|10
|10
|2022
|POSSESSION OF A DANGEROUS WEAPON BY A RESTRICTED PERSON, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, OPEN CONTAINER, DUI, SPEEDING, WARRANT
|25
|SPANISH FORK
|GRUNDIE, JOSHUA
|10
|11
|2022
|COMMITMENT
|21
|EAST CARBON
|WORLEY, JEREMIE
|10
|11
|2022
|VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER, CRIMINAL TRESPASS OF A DWELLING, TAMPERING WITH A WITNESS
|43
|HELPER
|CURRY, LANDON
|10
|12
|2022
|WARRANT X2
|33
|HELPER
|ZAWISTOWSKI, ZACHARY
|10
|12
|2022
|PROTECTIVE ORDER VIOLATION
|27
|HELPER
|ROBERTSON, DESIREE
|10
|12
|2022
|WARRANT
|38
|HELPER
|MCDANIEL, AARON
|10
|13
|2022
|DUI
|28
|NEVADA
|LAFAVE, JONATHAN
|10
|13
|2022
|WARRANTS
|46
|KEARNS
|AXELGARD, KATELIN
|10
|13
|2022
|CRIMINAL MISCHIEF, DOMESTIC VIOLENCE
|33
|PRICE
|STOLL, ALEXIS
|10
|14
|2022
|COMMITMENT
|26
|PRICE
|SANDERS, STEVEN
|10
|14
|2022
|POSSESSION OF PARAPHERNALIA, 72-HOUR HOLD
|33
|HOMELESS
|GEORGE, GILBERTO
|10
|14
|2022
|CRIMINAL TRESPASS OF A DWELLING (DV), CRIMINAL MISCHIEF, DV IN THE PRESENCE OF A CHILD X4, INTOXICATION
|37
|PRICE
|MARVIDIKIS, JOSHUA
|10
|15
|2022
|WARRANT, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|31
|HELPER
|MADRIGAL, REGINA
|10
|15
|2022
|OBSTRUCT SERVICE OF BOARD OF PARDONS WARRANT OR PROBAT OSC
|41
|PRICE
|GEORGE, GILBERTO
|10
|15
|2022
|CRIMINAL TRESPASS, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, UNLAWFUL POSSESSION OF A FINANCIAL TRANSACTION CARD X2, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF FORGED WRITING DEVICE X2
|37
|HOMELESS
|FARMER, IDA
|10
|16
|2022
|WARRANT
|56
|PRICE
|MCHENRY-MARTIN, PATRICIA
|10
|16
|2022
|ASSAULT (DV), INTOXICATION
|54
|WELLINGTON
|MCCLANAHAN, BRIAN
|10
|16
|2022
|WARRANT
|41
|EAST CARBON