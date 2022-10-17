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Carbon County Jail Bookings October 10-16

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BOGDIN, CHERYL 10 10 2022 72-HOUR HOLD 33 PRICE
MARTINEZ, PROFIO 10 10 2022 ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, DRIVING ON SUSPENDED, SPEEDING 51 WEST JORDAN
HOGENSON, JANNSON 10 10 2022 POSSESSION OF A DANGEROUS WEAPON BY A RESTRICTED PERSON, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, OPEN CONTAINER, DUI, SPEEDING, WARRANT 25 SPANISH FORK
GRUNDIE, JOSHUA 10 11 2022 COMMITMENT 21 EAST CARBON
WORLEY, JEREMIE 10 11 2022 VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER, CRIMINAL TRESPASS OF A DWELLING, TAMPERING WITH A WITNESS 43 HELPER
CURRY, LANDON 10 12 2022 WARRANT X2 33 HELPER
ZAWISTOWSKI, ZACHARY 10 12 2022 PROTECTIVE ORDER VIOLATION 27 HELPER
ROBERTSON, DESIREE 10 12 2022 WARRANT 38 HELPER
MCDANIEL, AARON 10 13 2022 DUI 28 NEVADA
LAFAVE, JONATHAN 10 13 2022 WARRANTS 46 KEARNS
AXELGARD, KATELIN 10 13 2022 CRIMINAL MISCHIEF, DOMESTIC VIOLENCE 33 PRICE
STOLL, ALEXIS 10 14 2022 COMMITMENT 26 PRICE
SANDERS, STEVEN 10 14 2022 POSSESSION OF PARAPHERNALIA, 72-HOUR HOLD 33 HOMELESS
GEORGE, GILBERTO 10 14 2022 CRIMINAL TRESPASS OF A DWELLING (DV), CRIMINAL MISCHIEF, DV IN THE PRESENCE OF A CHILD X4, INTOXICATION 37 PRICE
MARVIDIKIS, JOSHUA 10 15 2022 WARRANT, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 31 HELPER
MADRIGAL, REGINA 10 15 2022 OBSTRUCT SERVICE OF BOARD OF PARDONS WARRANT OR PROBAT OSC 41 PRICE
GEORGE, GILBERTO 10 15 2022 CRIMINAL TRESPASS, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, UNLAWFUL POSSESSION OF A FINANCIAL TRANSACTION CARD X2, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF FORGED WRITING DEVICE X2 37 HOMELESS
FARMER, IDA 10 16 2022 WARRANT 56 PRICE
MCHENRY-MARTIN, PATRICIA 10 16 2022 ASSAULT (DV), INTOXICATION 54 WELLINGTON
MCCLANAHAN, BRIAN 10 16 2022 WARRANT 41 EAST CARBON
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